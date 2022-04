De psycholoog in Kompany moet deze week bovenkomen

In Anderlecht meten ze de schade op na de bekerfinale. Zowel Vincent Kompany als de medische staf heeft deze week heel wat oplapwerk te verrichten in aanloop naar de Champions’ play-offs.

Zou Vincent Kompany zijn cursus er nog eens bij hebben genomen? In 2005 volgde de trainer van Anderlecht als topsportstudent een opleiding psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Op Neerpede moet de knop na de verloren bekerfinale tegen AA Gent snel om, zondag wacht Union voor de Brusselse stadsderby in het Dudenpark. Europees voetbal is na die verloren finale nog geen feit. De start in de Champions' play-offs missen is dus uit den boze.

Kompany gaf zijn spelers en staf gisteren een dagje vrij. Vandaag, wanneer de groep opnieuw samenkomt, kan ‘operatie herstel’ beginnen. Fysiek of mentaal, averij zal er sowieso zijn. Over dat laatste maakt Kompany zich niet te veel zorgen. Anderlecht kreeg dit seizoen al een paar tikken te verwerken, maar krabbelde evenveel keer recht. Na de competitiepartij in Gent volgde speltechnisch misschien wel de beste eerste helft van het seizoen tegen Charleroi.

Anderzijds was deze dreun er een die al die andere overtrof. Kompany zal dus op zoek moeten naar de psycholoog in zichzelf. Dat deed hij al meteen na de verloren strafschoppenreeks in een speech op het veld. Josh Cullen en Michael Murillo, die allebei hun strafschop misten, verdienen de komende dagen misschien extra aandacht.

Hij kan wat dat betreft putten uit zijn eigen ervaring als speler. De verloren FA Cup-finale met Manchester City op Wembley in 2013 tegen het Wigan van Roberto Martínez hakte er destijds stevig in bij Kompany. Aan hem om de komende dagen dus de juiste snaren te raken bij Lior Refaelov en co. om zo alle neuzen tegen zondag in dezelfde richting te krijgen.

Blessures

De taak van de medische staf is zo mogelijk nog zwaarder dan die van Kompany. Yari Verschaeren (lies) startte aardig tegen Gent, maar werd nog voor het uur naar de kant gehaald. Sergio Gómez (overbelasting) speelde 120 minuten en zette zelfs nog een strafschop om. Hoe diep hij daarvoor in het krachtenarsenaal heeft getast, zal de komende dagen blijken.

Staat achter de namen van Verschaeren en Gómez nog een vraagteken, dan mag door die van Majeed Ashimeru een streep worden getrokken. De Ghanees stond al een maand langs de kant met een enkelblessure en zijn rentree was van korte duur. Ashimeru sloeg eerst de handen voor het gezicht uit ongeloof en liet nadien zijn tranen de vrije loop bij het verlaten van het veld, deze keer blijkbaar ook met een probleem aan de knie. Wie zondag op Union zijn vervanger wordt, valt nog af te wachten.

De tandem Cullen-Olsson sputterde tegen Gent, Marco Kana scoorde dan wel weer punten met zijn invalbeurt. Rust aan de bal, overzicht en verticaliteit in het spel. Krijgt hij tegen Union een nieuwe kans? Aan Kompany om de komende dagen antwoorden te formuleren.