De ploeg van de kansloze aanval rijdt nu om te winnen

Na Biniam Girmay blijft de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert op verschillende fronten meestrijden in de Giro. Sportief directeur Aike Visbeek vertelt over de omslag die hij teweegbracht.

Biniam Girmay, het Eritrese wonderkind van Intermaché-Wanty-Gobert, was net een dag thuis in San Marino en zag daar op tv hoe zijn ploeggenoot Lorenzo Rota de teller deze Giro bijna op twee zeges zette. Het scheelde weinig of het was het weer feest bij de Belgische ploeg, twee dagen nadat Girmay Mathieu van der Poel had geklopt en daarna werd uitgeschakeld door een proseccokurk. Maar in Genua bleek Stefano Oldano in de sprint net sterker dan zijn landgenoot Rota.

Intermarché rijdt deze Giro, net als in het voorjaar, om te winnen. Negen toptienplaatsen in dertien etappes, ritwinst voor Girmay en zowel Domenico Pozzovivo als Jan Hirt in de hoogste regionen van het klassement. Dit is de ploeg die tot voor kort juist een abonnement had op de vroege vlucht, terwijl de renners zelf ook wel wisten dat de kans op succes minimaal was. Sportief directeur Aike Visbeek (45) wil niet badinerend doen over de oude tactiek. “Het was hun manier van rijden en gaf de ploeg in die jaren een eigen identiteit. Zo heeft de ploeg ook veel teruggegeven aan haar sponsors.”

Andere tactiek

Met de komst van Visbeek veranderde anderhalf jaar geleden ook het strijdplan van het team. De Nederlander was eerder ploegleider bij Sunweb, daarna manager van opleidingsteam SEG. Bij Intermarché kreeg hij de kans om een WorldTour-formatie naar zijn hand te zetten.

“De ploeg had in de vijf jaar voordat ik kwam één toptienplek in de klassiekers behaald. Als je een klassement, een sprint of een goede uitslag wilt rijden, kun je ook niet de hele dag mannen vooruit laten rijden. Aanvallend rijden mag, maar wel in etappes waar de vlucht naar de finish kan komen.”

Sportief directeur Aike Visbeek: "Het gaat er niet om of het mijn plan is of van iemand anders, maar dat het een goed plan is." Beeld ANP

De nieuwe werkwijze betaalt zich uit. Vorig jaar boekte Intermarché bij zijn debuut in de WorldTour negen zeges, inclusief ritten in de Giro (Taco van der Hoorn) en de Vuelta (Rein Taaramäe). Dit seizoen staat de teller al op acht, met de winst van Girmay in Jesi als laatste hoogtepunt. Het team leidt sinds donderdag ook nog eens in het ploegenklassement. Maar er is meer. Met Girmay in Gent-Wevelgem won de ploeg voor het eerst een klassieker. En Alexander Kristoff legde beslag op de Scheldeprijs.

Weinig centen

Visbeek telt niet alleen de hoofdprijzen. “In Parijs-Roubaix reed Tom Devriendt solo op kop, met Taco van der Hoorn en Adrien Petit in de achtervolgende groep. Daarachter ook nog Kristoff. Dan knijp ik mezelf wel even in de arm. Want wij zijn een team met heel bescheiden middelen, het kleinste budget van de WorldTour.”

Intermarché heeft misschien niet de centen, de ploeg heeft wel gewonnen aan structuur en visie. Visbeek wist niet alleen Girmay te strikken. Op zijn voorspraak is er ook meer aandacht voor voeding, materiaal en tactiek. Wat renners eten rond trainingen en wedstrijden is tegen het licht gehouden en aangepast. Fietssponsor Cube heeft binnen zes maanden een klimfiets ontwikkeld die voldoet aan het minimale gewicht van 6,8 kilogram. Trainers worden betrokken bij de wedstrijdplanning.

Visbeek: “Zonder valse bescheidenheid: ik heb een grote rol gespeeld in het succes. Maar het is altijd teamwork. Het gaat er niet om of het mijn plan is of van iemand anders, maar dat het een goed plan is.”

Want er was voor zijn komst ook al een succesfactor aanwezig: de familiaire sfeer binnen de ploeg. “Dus daar moesten we niets aan doen.” Ook deze Giro valt de eendracht binnen het team op. Visbeek: “De jongens gaan voor elkaar door het vuur. Vooraf hoopten we op een etappe-overwinning én een goed klassement. Want ook een toptienplek in het klassement van een grote ronde is deze ploeg nog nooit gelukt.”