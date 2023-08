De pijn wordt tennisster Zanevska te veel, al sluit ze een terugkeer niet uit

Het verschil tussen Maryna Zanevska op en naast de baan is altijd levensgroot geweest. Op het terrein sloeg ze ondanks haar frêle postuur snoeihard en zonder omkijken tegen de bal, terwijl ze tijdens gesprekken steevast superzacht en betrokken overkwam. Ze durfde daarbij ook haar emoties te tonen. Haar betoog op Roland Garros vorig jaar, enkele maanden na de start van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, was zonder meer pakkend.

Zanevska kwam in 2008 naar België om haar geluk te beproeven op de Justine Henin Academy. Ze bleef hier plakken, werd in 2016 Belgisch staatsburger en kwam onder de vleugels van Philippe Dehaes terecht, die haar uiteindelijk introduceerde bij Geoffroy Vereerstraeten, haar coach van de laatste tien jaar. Met hem bereikte ze in 2021 plaats 62 op de wereldranglijst. In dat jaar wist ze in het Poolse Gdynia haar eerste WTA-titel te winnen. Vorig jaar won ze ook het enkeltoernooi in het Franse Rouen.

Dat deed ze ondanks rugproblemen, die haar al jaar parten speelden. Zanevska kon geen enkele wedstrijd zonder pijnstillers afwerken.

“Het gaat niet alleen over de pijn die ik voel”, gaf Zavenska een maand geleden toe. “Ik kan er niet mee leven dat ik me niet 100 procent kan geven op de baan. Op dit niveau is dat onmogelijk. Ik moet eerlijk zijn met mezelf.”

Kwartfinale Roland Garros

Zanevska stond minstens twee keer op de hoofdtabel van de vier grandslamtoernooien, maar kon er slechts twee keer een wedstrijd winnen in het enkelspel. De US Open gaat eind augustus van start in New York.

Vorig jaar haalde de uit Odessa afkomstige speelster samen met Kimberley Zimmermann nog de kwartfinale in het dubbelspel op Roland Garros. Enkele maanden voordien was ze in het huwelijk getreden met een Duitser en sindsdien brengt ze de meeste van haar tijd door in Düsseldorf.

Zanevska liet op sociale media de deur voor een comeback trouwens op een kier staan. Ze laat haar klassement drie jaar ‘bevriezen’ door tennisbond WTA. Momenteel staat ze 114de op de wereldranglijst. “Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen”, schreef ze. “Ga ik ooit terugkeren op de tour of welke uitdagingen ga ik nog tegenkomen in het leven? Ik weet wel dat ik opgelucht en blij ben met deze beslissing. Ik zit boordevol opwindende plannen.”

Zanevska is sinds de coronaperiode gestart met een kaarsenbedrijfje dat niet onaardig draait. “Kaarsen maken is als therapie voor mij”, zei ze. De helft van haar opbrengsten gaat naar een steunfonds voor Oekraïne.