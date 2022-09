De nieuwe Belgische sensatie in de Premier League: Roméo Lavia ontpopt zich als potentiële Rode Duivel

“Toon hen wat je mij getoond hebt.” Dat zei Kevin De Bruyne aan Lavia toen de 18-jarige middenvelder een contract tekende bij Southampton - eerder had KDB hem al een mooie toekomst voorspeld. Zeven woorden die de jeugdinternational nooit zal vergeten. En die hij de voorbije weken ook omzette in daden.

Lavia maakt indruk op het middenveld van Southampton. De tegenstanders waren onder meer Tottenham, Manchester United en Chelsea. Tegen de Blues scoorde hij dinsdag zijn eerste doelpunt in de Premier League. Het schot was goed, de reactie van Chelsea-doelman Mendy was dat een pak minder - hij had misschien beter kunnen doen.

Op sociale media noemde Lavia het zelf “a dream come true”. Met zijn 18 jaar, 7 maanden en 24 dagen onttroont hij ene Adnan Januzaj als jongste Belgische doelpuntenmaker in de Engelse topklasse. Die was in 2013 7 dagen ouder toen hij zijn eerste scoorde - een dubbel tegen Sunderland.

De enige domper voor de middenvelder en zijn ploeg is de blessure van Lavia. Hij greep naar de hamstrings en moest op het uur gewisseld worden. De opeenvolging van wedstrijden kan een oorzaak zijn. De verwachting is dat onze landgenoot drie tot vier weken aan de kant staat. Een streep door de rekening van de speler.

Beeld Photo News

Maar wellicht ook door die van Roberto Martínez. Onze bondscoach loopt hoog op met de kwaliteiten van Lavia. Hij ziet in hem - samen met onder meer Sambi Lokonga,Onana en Mangala - een van de potentiële opvolgers van Axel Witsel.

Rode Duivels

De kans dat hij werd opgeroepen voor het tweeluik Wales-Nederland op het einde van de maand was reëel. Testen hoe hij het doet op training, eventueel wat minuten geven tijdens een invalbeurt. Assistent-coach van Club Brugge, Rik De Mil, speelde vorig jaar met Club NXT tegen Manchester City in de Youth League. Hij zei toen over Lavia. “Hij is technisch zeer onderlegd, en durft vooruit te draaien en een splijtende pass te trappen. Het is logisch dat de bondscoach hem volgt - hij is een potentiële Rode Duivel. Absoluut.” Zijn blessure komt met andere woorden op een bijzonder slecht moment.

Beeld ANP / EPA

Wie praat over Lavia, doet dat meestal in de overtreffende trap. De middenvelder is een goudhaantje - une pépite zoals ze dat zo mooi zeggen in het Frans - van wie het talent onmiskenbaar was op jonge leeftijd.

Lavia is fysiek en technisch sterk, heeft uitstraling, en is altijd aanspeelbaar. Dat was zo in de jeugd, en dat was net zo in zijn eerste wedstrijden in de Premier League. De rust die hij uitstraalt op zijn leeftijd, is opmerkelijk.

“Hij is een fantastische voetballer”, zegt zijn coach Ralph Hasenhüttl, in een ver verleden nog spits van KV Mechelen en Lierse.

Man City

Dat zag ook Man City-coach Pep Guardiola in 2018 tijdens de KDB-Cup in Drongen. Zijn oog viel meteen op Lavia. De Catalaan liet onze landgenoot niet los en haalde hem in 2020 naar Manchester City. Een zware klap voor ex-club Anderlecht.

Voormalig CEO Karel Van Eetvelt zei toen in deze krant: “Jammer, iedereen raadde hem aan om nog bij ons te blijven, zelfs de mensen van City, maar die jongen is een heel sterk karakter en wilde de sprong wagen.” Anno 2022 blijkt de keuze van Lavia de juiste te zijn.

Beeld Photo News

Gerijpt bij Manchester City, getraind met de sterren van het hedendaagse voetbal en gedebuteerd bij de Citizens in de Carabao Cup. Hij is fan van ex-ploegmaat Fernandinho en Sergio Busquets. Die laatste werd bij Barcelona niet toevallig gekneed door Guardiola.

Toch liet City hem in het tussenseizoen voor 12,5 miljoen euro vertrekken naar Southampton, onder meer omdat de club op zijn positie een topper als Rodri heeft rondlopen. In de overeenkomst met Southampton werd wel een terugkoopclausule opgenomen van ongeveer 45 miljoen euro.

Lavia heeft iets speciaals. “Toon hen wat je mij getoond hebt.” De zeven woorden van Kevin De Bruyne. Binnen welke termijn mag hij die in daden proberen om te zetten bij de nationale ploeg?