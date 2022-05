De moeilijke start is blijven hangen: ondanks 31 op 33 is Schreuder nog niet onaantastbaar

Het is windstil in Amsterdam en dat bevestigt alleen maar de geruchten. Ajax wil Schreuder en Schreuder wil Ajax – het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de coach de toonaangevende club van België voor die van Nederland zal inruilen. Dat alle partijen er bij de onderhandelingen vermoedelijk snel uit zullen zijn, vat het huwelijk tussen blauw-zwart en Alfred Schreuder, die een contract voor onbepaalde duur heeft, netjes samen.

Tussenpaus of kampioenenmaker?

Voor de een is hij een kampioenenmaker, voor de ander een tussenpaus. En of Club Brugge straks wel of niet kampioen wordt, de slinger zal hoe dan ook niet unaniem in een van beide richtingen doorslaan. Die tweespalt is er bij de achterban – voor wie het voetbal iets spectaculairder mag zijn. In de spelersgroep, waar enkele jongens ongelukkig zijn. Bij de waarnemers, die zijn tactische keuzes in twijfel trekken, en zelfs in de bestuurskamer, waar niet iedereen overtuigd is. Ook na de zege van het jaar op Union wordt zijn aanpak door alle geledingen in twijfel getrokken. Ondanks een indrukwekkende 31 op 33 zal Schreuder niet het krediet verwerven zoals dat bij Michel Preud’homme, Ivan Leko en Philippe Clement na een eerste dergelijke reeks meteen het geval was. De lofzang blijft uit.

We zijn begin februari wanneer analist Marc Degryse opmerkt dat Schreuder er een soepje van maakt. Tijdens die inloopperiode was er non-stop geschuif in de verdediging en werd Odoi zowat overal ingezet. Met als gevolg een povere 8 op 15. Het in Marbella ontstane plan met Vormer en Dost zit alweer in de koelkast. De wittebroodsweken zijn woelig, er is omzeggens weinig beterschap. Het duurt uiteindelijk tot eind februari, wanneer Antwerp met 4-1 opzij wordt gezet, vooraleer alles op zijn plaats lijkt te vallen. Om drie dagen later kansloos uit de halve finales van de beker te gaan tegen AA Gent.

Eigenzinnig

Hoe foutloos het parcours van Club Brugge sinds dat bekerdebacle ook is, toch blijven die wintermaanden hangen. De scepsis werd gaandeweg gevoed door de eigenzinnigheid van Schreuder, die onder meer Adamyan wekenlang de voorkeur gaf op Lang. De huurling boven het goudhaantje. Hoe voornaam en respectvol Schreuder zijn persconferenties en interviews afwerkt, zo koppig is hij achter de schermen. Trouw aan zijn filosofie en ideeën, weinig vatbaar voor inmenging of een andere kijk. “Je weet precies wat je aan hem hebt”, vertelde ex-collega bij Ajax Richard Witschge eerder. In Hoffenheim stapte hij met Europees voetbal binnen handbereik prompt op door ‘verschillende inzichten’. “En dan moet je niet verder gaan”, voegde Schreuder daaraan toe.

De relatie tussen Schreuder en het Brugse bestuur kan als ‘zakelijk’ omschreven worden. Met oog voor het gemeenschappelijk belang. De achttiende landstitel in de wacht slepen, om vervolgens als grote mensen tevreden uit elkaar te gaan. Club Brugge met een historische derde opeenvolgende landstitel op het palmares, Schreuder met een mooie adelbrief op zak.