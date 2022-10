De miraculeuze cijfers van Erling Haaland: spits bij Manchester City op verpulverende recordjacht

In zijn eerste maanden bij Manchester City staat er geen maat op Erling Haaland. De Noorse spits blijft op een onmenselijk tempo doelpunten maken. De data zijn duidelijk: voorlopig zal de 22-jarige aanvaller echt niet ophouden met scoren.

Het is 24 oktober 1998, en een onbreekbaar record lijkt gevestigd in het Engelse voetbal. Michael Owen, boy wonder van Liverpool, weet in zijn 48ste wedstrijd in de Premier League zijn derde hattrick te maken. Nog nooit kwam iemand in Engeland zo snel tot drie wedstrijden met drie doelpunten.

Krap 24 jaar later vermorzelt Erling Haaland dit record. Met drie doelpunten - en voor de goede orde ook nog eens twee assists - tegen stadsgenoot Manchester United (6-3) laat de Noor in zijn achtste competitieduel voor Manchester City zijn derde hattrick aantekenen.

Recordjacht

‘Mijn droom is om vijf keer te scoren met vijf balcontacten’, zei Haaland eerder dit seizoen. Hallucinante grootspraak voor vrijwel elke voetballer, maar bij de Noor inmiddels niet eens meer ondenkbaar. Momenteel raakt Haaland bij Manchester City gemiddeld per 90 minuten gemiddeld slechts 25,9 keer de bal aan. Dit in een team waar vijf spelers dit seizoen gemiddeldes hebben van meer dan 100 balcontacten per 90 minuten.

Maar Haaland heeft de bal zelden nodig bij de totstandkoming van een goal. Gemiddeld eens per 13,6 balcontacten komt de spits dit seizoen tot scoren. Ter vergelijking: de Premier League-speler met de op een na minste balcontacten per goal dit seizoen, Harry Kane, scoort eens per 46 aanrakingen.

Dat Haaland straks topscorer van Europa wordt, lijkt wel zeker. Waar de Noor nu al op 14 competitietreffers staat, komen er maar vijf spekers in de vijf Europese topcompetities enigszins in de buurt. Maar Robert Lewandowski (Barcelona, 9 goals), Neymar (PSG, 8), Kylian Mbappé (PSG, 8), Niclas Füllkrug (Werder Bremen, 7) en Kane (Tottenham Hotspur, 7) zien hun achterstand op Haaland per speelronde uitbreiden momenteel.

Kansenmachine

Interessanter lijkt de vraag of Haaland twee magische records kan breken. Als de spits van Manchester City op de been blijft, lijkt het record van meeste doelpunten in één Premier League-seizoen na 28 jaar toch echt te zullen sneuvelen. Andy Cole (1993/1994, Newcastle United) en Alan Shearer (1994/1995, Blackburn Rovers) kwamen ooit tot 34 goals - toen een jaargang in Engeland nog 42 competitieduels telde, in plaats van de huidige 38.

Om dit Premier League-record te verbreken, zou Haaland nog 21 goals moeten maken. Wanneer hij in elk van de 30 resterende competitieduels de volledige wedstrijd mee zou doen, zou hij eens per 129 speelminuten tot scoren moeten komen. Dat lijkt momenteel niet te veel gevraagd voor Haaland, die dit seizoen gemiddeld eens per 47 minuten een doelpunt maakt.

Maar zelfs de heilige graal der doelpuntenmakers is voor de Noor in zicht. Haaland zou na Lionel Messi (50 goals in 2011/2012) de tweede speler in een Europese topcompetitie kunnen worden die de grens van vijftig goals in één seizoen doorbreekt. Om dit te bereiken, is een moyenne van 75 minuten per gemaakte goal nodig - nog altijd ruim langzamer dan zijn huidige scoringstempo.

Waar Haaland bij Borussia Dortmund vaak een éénmansaanval op de counter vormde, heeft hij bij Manchester over aanvoer nooit te klagen. Spelmakers Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan en Bernardo Silva staan alle drie in de top-10 van Premier League-spelers met de meeste gecreëerde kansen voor ploeggenoten, terwijl Phil Foden na Mohamed Salah (Liverpool) de linkspoot is met de beste kansenkwaliteit gecreëerd voor medespelers.

Kortom, Haaland lijkt nog lang niet uitgescoord.