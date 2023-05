De Milanese derby is veel meer dan een halve finale in de Champions League

Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Gunnar Nordahl, Kakà, Andrey Shevchenko, Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Jose Altafini, Giovanni Trapattoni, Nils Liedholm, Andrea Pirlo, Alessandro Costacurta. Hun voetbal was zoals hun naam – vol klinkers en gezang.

AC Milan is gesticht in 1899 door de Engelse immigrant Herbert Kilpin als ‘Milan Football and Cricket Club’. “We zullen een team van duivels zijn. Onze kleuren zullen rood zijn zoals het vuur en zwart om angst in te boezemen bij de tegenstander”, heette het van dag één.

Milan had weliswaar Europacup I al eens gewonnen in 1963 en in 1969, maar de club maakte pas echt een historische kwantumsprong onder het presidentschap van Silvio Berlusconi. Op 8 juli 1986 landde hij op een van de velden van het oefencomplex Milanello in een helikopter, op de tonen van Wagners ‘Walkürenritt’. Berlusconi was toen 50. Hij bezorgde de Rossoneri het aura, het prestige, de legacy, en het palmares. Berlusconi was een visionair in het wereldvoetbal van de jaren 80. Op het veld trok hij buitenlandse sterspelers aan (Rijkaard, Van Basten, Gullit), naast het veld – via zijn televisiezender – gaf hij AC Milan glamour en sex-appeal.

Berlusconi haalde Arrigo Sacchi om Milan tevens te onttrekken uit het catenaccio dat het Italiaanse voetbal zo lang had getypeerd. AC Milan werd eerst de dominante factor in de Serie A, later ook in Europa. De ontmanteling van het Barça van Johan Cruijff in de Champions League-finale van 1994 in Athene (4-0) is nog steeds een van de meest memorabele wedstrijden in de geschiedenis van het spelletje.

Milan staat voor schoonheid en stijl, pracht en praal. Een viool in plaats van een drum. Milan is ‘San Marco’, ‘Il Bello’ Paolo Maldini, Alessandro Nesta. Milan is Monica Bellucci op het strand in het aanschijn van een ondergaande zon.

Internationaler

Inter, daarentegen, dat is… Inter. Minder vast te grijpen. Mysterieuzer. Het DNA is minder duidelijk. Zie maar…

Sandro Mazzola, Ronaldo Nazario, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer, Alessandro Altobelli, Roberto Baggio, Guiseppe Bergomi, Marco Tardelli, Christian Vieri, Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, Luís Figo, Diego Simeone, Giacinto Facchetti.

Het gaat alle kanten op – van ballerina’s als Bergkamp, Baggio en Figo, over ’s werelds toenmalige beste voetballer Ronaldo, tot het ‘hoekige’ type als Bergomi, Brehme, Simeone…

Inter heeft altijd wel het imago gehad van een allegaartje. Het doel heiligt de middelen. José Mourinho. Voetbal is geen spektakel, maar business. Minder Belluci of Loren, eerder La Cicciolina op een rots tegen een grijze hemel.

Inter is een afscheuring van een groepje rebellen uit de ‘Milan Football and Cricket Club’, die in 1908 een nieuwe weg wilden inslaan, internationaler, met minder een Italiaanse stempel. Vandaar ‘FC Internazionale Milano’. Die oorspronkelijke kosmopolitische blik op het voetbal maakte dat Inter veeleer een aantrekkingskracht had op de upper class van Milaan. Inter kreeg in het begin de bijnaam ‘bauscia’, een typisch Milanese term voor ‘bourgeoisie’. Inter-fans werden al snel omgedoopt tot ‘motoretti’ – zij verplaatsten zich van en naar de wedstrijden op een motorfiets. Supporters van Milan namen de tram...

Champions League-triomfen voor AC Milan (r., 2003) en Inter (2010). Beeld AP / AFP

Milan en Inter: ze zijn anders, en toch hetzelfde - de schatkist van het Europese voetbal. Het is mooi dat ze allebei in die imposante Scala van San Siro voetballen. Gebouwd in 1926, gerenoveerd voor het WK in 1990.

Milan-Inter is véél meer dan een halve finale in de Champions League 2022-2023. Wat een duel. Het is een afspraak met het vergeelde maar o zo rijke archief van het voetbal.