De Mil passeert Yaremchuk en Odoi en kiest steeds meer voor de jeugd: ‘Leeftijd en ervaring spelen voor mij geen rol’

“Leeftijd en ervaring spelen voor mij geen rol.” Dixit Rik De Mil donderdagmiddag, kort nadat hij zijn selectie voor Seraing thuis intern bekend had gemaakt. Eentje waaruit enkele uren later blijkt dat zowel Roman Yaremchuk als Denis Odoi omwille van sportieve redenen thuis mogen blijven.

De Mil en zijn staf zijn klaarblijkelijk niet tevreden over het duo. Yaremchuk mocht in Mechelen nog invallen, zijn niet-selectie doet evenwel vermoeden dat hij niet de beste trainingsweek achter de rug heeft. Hetzelfde geldt voor Odoi, die na zijn non-match in Kortrijk tegen Mechelen op de bank bleef. Ook hij maakt geen deel uit van de wedstrijdkern.

Duidelijke keuzes

Na een woelig seizoen maakt De Mil duidelijke keuzes. Hij trekt de kaart van de jeugd, die sinds zijn aanstelling nadrukkelijker in beeld kwam. Denk aan invallers Vermant, Talbi en Sabbe of Spileers, die intussen basisspeler is. De Mil doet met andere woorden voort met zij die er wél vol voor gaan, ongeacht hun leeftijd. “Eerder heb ik al gezegd dat ik dit niet doe om te kunnen zeggen dat we toch iets positiefs gedaan hebben dit seizoen. Of om de coach te zijn die jonge gasten brengt. Als ik het gevoel heb dat sommigen beter doen dan anderen en dat ze hun kans verdienen, dan brengen we die ook. Dan speelt leeftijd en ervaring geen rol - kwaliteit is voor mij belangrijker.”

Voor Yaremchuk is zijn nieuwe niet-selectie opnieuw een opdoffer. Eerder dit seizoen werd hij door Carl Hoefkens gepasseerd tegen KV Oostende, nu overkomt hem hetzelfde met De Mil aan het roer. Het is ook niet dat hij intussen geen kansen kreeg of die daadwerkelijk ook gegrepen heeft. In zijn dertien optredens tussen zijn twee niet-selecties scoorde hij niet één keer. “Daarvoor kan ik niet kwaad op hem zijn”, klonk het nog bij De Mil na Kortrijk. Zijn niet-selectie heeft dan ook meer met de attitude in het Basecamp en meer bepaald op het trainingsveld te maken.

Beeld Photo News

Vast staat dat De Mil meer dan ooit de kaart van de jeugd trekt bij Club Brugge. Eerst was er de inbreng van Romeo Vermant en Chemsdine Talbi in Kortrijk, intussen vierde ook Kyriani Sabbe zijn debuut. Eerder dit seizoen gooide Carl Hoefkens Abakar Sylla en Jorne Spileers voor de leeuwen, terwijl ook Lynnt Audoor in de eerste seizoenshelft meermaals minuten maakte. De lijn tussen Club NXT en Club 1 was de voorbije tijd een dunne lijn, zo bleek.

Gevraagd naar zijn relatie met Carl Hoefkens, wierp De Mil zijn vriend op zijn persconferentie een bloemetje toe. “We hebben absoluut nog veel contact. We zijn vrienden ook. Dat is het mooie aan voetbal. Dat ons contact ondanks de situatie altijd hetzelfde gebleven is. Wekelijks praten we over voetbal, Carl stuurt mij ook regelmatig berichtjes.

“Wat de jongeren betreft, is dit absoluut ook de verdienste van zijn werk van de voorbije jaren. Carl was voor hen heel belangrijk - hij heeft enorm veel in de jeugd geïnvesteerd. Ik ben gewoon heel blij dat die gasten het heel goed doen. Dat geldt ook voor Carl, wanneer hij ziet dat zijn werk van de voorbije jaren belangrijk is geweest.”