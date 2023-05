De Mil beseft dat titel weg is en hekelt Lang: ‘Hij moet gefocust zijn’

“Had je dit drie weken geleden gezegd, velen hadden ons onnozel verklaard,” aldus Simon Mignolet. Met het oog op hun toekomst bij Club - denk aan Brandon Mechele of Mats Rits - of hun toekomst bij een andere club - denk aan Andreas Skov Olsen of Noa Lang - heeft Club er baat bij alsnog het beste van deze Champions’ play-offs te maken.

Die laatste haalde zichzelf zondag na een goede start uit de wedstrijd. De beslissingen van scheidsrechter Visser vielen voor de rust niet aan de kant van Lang, wat voor onrust zorgde bij de Nederlander. Bij de gelijkmaker liet hij Muñoz los, een cruciaal moment in de wedstrijd: “Dat soort afspraken moeten beter gevolgd worden,” aldus Rik De Mil. “Ik zei tijdens de rust tegen Noa dat hij te veel met de scheidsrechter en randzaken bezig was. Daar moet hij uit leren. Noa kan zo goed voetballen en trekt onze ploeg geregeld over de streep. Maar in topmatchen moet je gefocust zijn op de opdrachten op het veld.”

Club bleef met een kater achter, maar doet er goed aan om straks na een mislukt seizoen alsnog op een ‘high’ te eindigen. “De titel zal het niet worden, maar er resten ons toch nog vijf finales,” aldus De Mil met zin voor overdrijving. “In die vijf finales willen we er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. We wisten op voorhand al hoe moeilijk het zou zijn en dat is hier gebleken.”