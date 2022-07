De lunch van Dessers in Kopenhagen schiet Genk in het verkeerde keelgat

Zondag was Cyriel Dessers (27) nog een van de uitblinkers in de topper tegen Club Brugge. Gisteren bevond hij zich in bijzijn van zijn begeleider Stijn Francis op een terras in Tivoli, een attractiepark in het centrum van Kopenhagen. Wat een informeel gesprek met Jess Thorup en sportief directeur Peter Christiansen moest worden, veroorzaakte uiteindelijk heel wat rumoer.

De lunch van het viertal werd door een voorbijganger gefotografeerd en op sociale media gepost – Dessers is na zijn Europese successen met Feyenoord ook in Denemarken een bekend gezicht. In de burelen van Genk kon men niet lachen met de foto. Ja, de club was via de makelaar van de spits op de hoogte gebracht van de interesse van Kopenhagen, maar de Denen zelf hebben zich nooit in Limburg gemeld.

Italiaanse interesse

Een bod bracht FC Kopenhagen nog niet uit. Dat deed Cremonese vorige week wel. Alleen werd het voorstel van de Italiaanse promovendus door Genk snel naar de prullenbak verwezen. “Het blijft de Serie A en ik droom van een grote competitie”, zei de Nigeriaanse international na de match tegen Club Brugge. “Er is interesse, het begint te bewegen.” Ondertussen is Cremonese dicht bij het aantrekken van David Okereke van Club Brugge.

Op een overstap naar Feyenoord lijkt Dessers niet meer te moeten rekenen. De Rotterdammers versterkten zich al met Danilo (Ajax) en zijn volgens Nederlandse media bezig met Cruz Azul-spits Santiago Giménez.

Dessers vindt het geen straf om bij RC Genk te blijven – hij ligt er nog twee jaar vast en was als kind al supporter van de club – maar is beducht voor een scenario als vorig seizoen, toen Paul Onuachu naast zijn verwachte transfer greep.

Kopenhagen komt straks uit in de Champions League en dat maakt het voor Dessers interessant. Het is de vraag of Genk zich een meegaande onderhandelaar zal tonen. De verhoudingen tussen beide clubs zijn niet opperbest sinds Jess Thorup twee jaar geleden halsoverkop Genk verliet voor Kopenhagen.

Vandaag traint Dessers weer bij Genk en de kans is groot dat hij zondag tegen Standard in de basis begint.