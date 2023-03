De liefde voor Sjachtar Donetsk leeft voort over de grenzen

Vanavond speelt Sjachtar Donetsk tegen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. Voor veel naar Nederland gevluchte Oekraïners is dat een welgekomen afleiding. ‘Ik ging vroeger naar alle wedstrijden.’

Maksym Shcherbakov (24) aait over het zwarte shirt met oranje accenten van zijn favoriete voetbalclub Sjachtar Donetsk uit Oekraïne, het land dat Shcherbakov na het uitbreken van de oorlog ontvluchtte. Hij draagt het altijd, zelfs nu hij aan de slag is bij zijn werkgever, een Nederlandse vestiging van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC). “Zo diep zit mijn liefde voor deze club.”

Het is dinsdagavond, er zijn nauwelijks klanten in het restaurant waar Scherbakov enthousiast vertelt over zijn aanstaande reis met zijn vader naar Warschau. Topclub Sjachtar speelt daar vandaag in de Poolse hoofdstad ‘thuis’ tegen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League.

In 2014 begon de voetbalclub uit Donetsk aan een zwerftocht nadat aan Rusland gelieerde separatisten er de macht grepen. Shcherbakov ontvluchtte Donetsk in mei 2022. “De Russen begonnen jongens op straat te rekruteren voor hun leger.” Hij woont sindsdien met zijn ouders en zus in een opvanghuis voor Oekraïners in Schiedam, ten westen van Rotterdam. Een maand later stond hij al kip te frituren bij KFC, gelegen op een vrij desolate plek.

Hij spreekt prima Engels, studeerde internationale betrekkingen aan de universiteit van Charkiv. “Maar dat diploma is in Europa niets waard.”

Solidariteit

Hoewel hij huis en haard moest verlaten, en veel familie en vrienden al bijna een jaar niet meer zag, maakt Sjachtar hem nog steeds vrolijk. “Misschien wel meer dan ooit.”

Sjachtar zet zich in voor alle Oekraïners, betoogt hij. “Van de opbrengst van sterspeler Mykhailo Mudryk, die voor 100 miljoen aan Chelsea werd verkocht, gaat een kwart naar de soldaten en hun familie.”

Sjachtar, groot geworden dankzij het geld van de omstreden multimiljardair Rinat Achmetov, trok decennia vele uitstekende buitenlandse spelers aan, vooral Brazilianen, die de club in alle opzichten veel brachten. Shcherbakov: “Dat was goede business. Maar na het uitbreken van de oorlog mochten ze zomaar naar andere competities vertrekken. Daardoor zijn we tientallen miljoenen misgelopen. Schandalig. Sjachtar wordt zo extra gestraft.”

Burkinees Lassana Traoré, die eerder bij Ajax speelde, bleef als een van de weinigen wel. “Toen Sjachtar afgelopen zomer in Nederland op trainingskamp was, heb ik hem persoonlijk bedankt daarvoor.”

De spelers van Sjachtar vieren de kwalificatie in Rennes. Beeld AFP

Shcherbakov zag nog veel van de sterren spelen in Charkiv, waar Donetsk aanvankelijk naar uitweek. “Ik ging in die stad studeren en een maand later las ik in de krant dat Sjachtar er kwam spelen. Ik dacht dat ik gek werd, de club blijft me achtervolgen. Zelfs met min 25 stond ik op de tribune met soms maar vijfhonderd andere fans. Ik heb Sjachtar in 2017 nog zien winnen van Feyenoord in de Champions League. Nu maken ze minder kans, vrees ik.”

Sjachtar betekent mijnwerker, want Donetsk is een echte mijnwerkersregio. “Die saamhorige werkersmentaliteit heeft de club nog steeds”, vertelt een andere naar Nederland gevluchte fan, Danil Shapalov (18), door de telefoon. Hij groeide op in Luhansk, maar voelde zich altijd aangetrokken tot de succesvolle volksclub, die in 2009 de UEFA Cup won.

“Eigenlijk is mijn gevoel voor Sjachtar alleen maar gegroeid. Het helpt me mijn gedachten te verzetten van de ellende in mijn vaderland. Voetbal is daarnaast een perfecte manier om je mening te geven. Toen international Oleksandr Zintsjenko kampioen werd met Manchester City hield hij in de ene hand de beker en in de andere de Oekraïense vlag. Geweldig.”

Club online volgen

Shapalov, die in Amsterdam Oekraïense kinderen Engels leert, kan zijn liefde voor Sjachtar niet in het straatbeeld tonen. “Mijn Sjachtar-shirt en -sjaal liggen nog in Oekraïne. Ik kon niet alles meenemen. Daar baal ik van.”

Zijn droom is ooit nog een keer in een afgeladen Donbass Arena in bevrijd Donetsk een wedstrijd van Sjachtar te zien. “Ik ben voor het eerst geweest toen ik negen jaar was. Ik dacht dat ik er nog heel vaak zou komen. Maar het was ook meteen de laatste keer. Nu volg ik ze via internet.”

Shcherbakov doet dat ook, soms zelfs tussen het vullen van dozen gefrituurde kippenvleugels door. “Ik check de stand op mijn telefoon. Sommige wedstrijden duren alleen vijf uur, omdat er dan tussendoor een luchtalarm is afgegaan. Dan heb ik een heel spannende dag.”

De 37-jarige Maks Dykhno, eveneens uit Donetsk afkomstig, heeft daar allemaal geen tijd meer voor. “Ik ging vroeger naar alle wedstrijden. Niet zo moeilijk, want voorzitter Achmetov gaf de kaarten gratis weg, en je kreeg nog gratis bier, cake en snoep ook. Maar ik heb het nu zelfs te druk om op mijn laptop alles te volgen. Ik moet voortdurend van alles regelen in een totaal andere cultuur voor mijn zieke vrouw, mijn twee kinderen en schoonouders, en wil ook al het nieuws over de oorlog volgen.”

Dat Sjachtar volgende week in Rotterdam speelt ziet hij als een godsgeschenk. “Ik heb alles laten vallen en meteen kaarten besteld.” Shcherbakov zal daar ook bij zijn. “Daar kan ik met de tram naartoe. Crazy.”

Sjachtar Donetsk - Feyenoord om 21 uur