De liefde tussen Klopp en Liverpool houdt na zes jaar nog stand

Een vijfde Beatle is er aan Jürgen Klopp niet verloren gegaan. De meest toonvaste zanger is de coach van Liverpool niet. Dat blijkt uit een van de video’s die de club vorige donderdag op sociale media postte om de contractverlenging van Klopp aan te kondigen. “I’m in love with ‘here’ and I feel fine.” Een zinspeling op het liedje dat de Liverpool-fans onlangs voor hem hebben gecomponeerd, op de tonen van ‘I Feel Fine’ van The Beatles, dat andere culturele erfgoed uit de Engelse stad.

Klopps vrouw Ulla kan het aanstekelijke deuntje appreciëren. Toen een aantal Liverpool-supporters haar twee weken geleden in hun tribune spotten tijdens de topper op Manchester City zetten ze instinctief ‘I Feel Fine’ in. De ode ging recht naar het hart. Ulla glom van trots.

“Natuurlijk heeft ze meegezongen”, zei Klopp enkele dagen later. “Mijn zonen zijn ook fan. Het is cool. Een hele eer zelfs. Het is een song van The Beatles. Wat wil je nog meer? Alleen wordt het wat te vaak gezongen naar mijn goesting. Ik hou van het liedje, maar heb er moeite mee dat het enkel over mij alleen gaat. Het druist in tegen mijn teamgevoel. Ik ben niet de belangrijkste man. Ik sta niet op het veld.”

Beste Liverpool ooit

Klopp is ondertussen de langst zittende coach in de Premier League en na meer dan zes jaar zit er nog altijd geen sleet op een relatie. Een (voetbal)stad ligt aan zijn voeten. Een club eet uit zijn hand. Een legioen zingt op zijn maat. De populairste van allemaal.

Toch is het verhaal nog niet helemaal geschreven. Een geweldig elftal is bezig aan de belangrijkste bladzijden in zijn boek. Het hoofdstuk dat van dit Liverpool het beste Liverpool ooit zou kunnen maken. In het tijdperk-Klopp heeft de club vijf trofeeën gewonnen, waaronder de allergrootste: de Champions League (2019) en de Premier League (2020). Maar tussenin greep de club te vaak naast een bekerfinale of strandde ze op plaats twee in de competitie.

Villarreal verdedigt op Liverpool-sterspeler Mohamed Salah in de heenmatch. Beeld AFP

Het is die continuïteit die nog ontbreekt. Het gevoel dat er prijzen van de band rollen zoals bij Manchester City, de grootste concurrent. De jaarlijkse praalstoeten met meerdere trofeeën boven op de open bus.

In vakmanschap, sfeer, vernieuwing en bijdrage aan de Premier League staat Klopp nu al naast Pep Guardiola en de andere grote coaches uit de geschiedenis. De komende maand kan hij de prijzenbalans min of meer in balans brengen. Liverpool aast nog altijd op de ‘quadruple’: Premier League, Champions League, FA Cup en League Cup (de enige beker die al binnen is).

Grondige make-over

Om aan te tonen vanwaar Liverpool komt, volstaat het om er twee teamfoto’s van het najaar van 2015 bij te nemen. De eerste Europese confrontaties onder Klopp in de Europa League tegen Rubin Kazan. Op die twee plaatjes staan Sakho, Skrtel, Mignolet, Origi, Clyne, Can, Moreno, Milner, Lallana, Allen, Coutinho, Lovren, Benteke, Ibe en Firmino. Aanvoerder Henderson ontbrak door een blessure. Vandaag blijven er van de kern van toen nog vijf spelers over (Origi, Milner, Firmino, Henderson en Gomez).

Omdat Liverpool geen kredietlijn heeft naar een rijke sjeik hebben ze verdieping per verdieping een eliteteam naar de hand van zijn trainer gebouwd. Door voor 550 miljoen euro te investeren, maar ook door voor meer dan 400 miljoen te verkopen. Ballast werd verkocht. Salah, Mané, Van Dijk, Thiago, Fabinho en onlangs nog Konaté en Diáz kwamen erbij. Alexander-Arnold stroomde door uit de eigen jeugd.

Zelfs in de academie voelen ze de lijn-Klopp en de gegenpressing. De belangrijkste boodschap die zijn jeugdspelers er meekrijgen: leun enkel op talent en je zult falen. De trainer verwacht dat de club spelers naar zijn beeld opleidt, met energie, persoonlijkheid en vuur. Heel veel vuur. In 2026, wanneer hij zijn contract afloopt, hoopt hij een club na te laten die zijn stempel draagt.

Klopp vroeg geen opslag op zijn salaris van 17 miljoen euro per jaar, wel extra centen voor zijn staf. Toen hij drie weken geleden zijn engagement voor tien à elf jaar Liverpool voorlegde aan zijn vrouw Ulla zei ze meteen ja. “Zij wil hier absoluut blijven”, zegt Klopp.

Ondertussen heeft Ulla haar eigen stofe in ‘I Feel Fine’. “Ulla said to Jürg, you know. She doesn’t want to leave, you know. I’m in love with her and I feel fine.”

Het liefdesverhaal mist enkel nog een paar aandenkens.