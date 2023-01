De Lie sprint via Valencia en Marseille naar Kuurne

De eerste koers van Arnaud De Lie in België wordt Kuurne-Brussel-Kuurne op 26 februari, maar hij begint zijn seizoen al op 22 januari in de nieuwe eendagskoers Classica Valenciana. Nadien rijdt hij de GP Marseillaise (29/1) en Ster van Bessèges (1/2 - 5/2) in Frankrijk om vervolgens terug te keren naar Spanje. Op 12 februari staat hij aan de start van Clásica de Almería. Ook Florian Vermeersch komt daar aan de start.

De klassieke ploeg van Lotto-Dstny met ook Victor Campenaerts, Andreas Kron en Frederik Frison werkt in februari een hoogtestage af in Alicante, maar dat is nog niet voor De Lie. De ploeg wil geen stappen overslaan met zijn jonge sprinter.

Soudal-QuickStep is intussen in het Spaanse Calpe voor de tweede ploegstage en die is minder druk bevolkt dan anders. Het zevental (Dries Devenyns, Stan Van Tricht, Jannik Steimle, James Know, Mauro Schmid, Mattia Cattaneo en Martin Svrcek) dat op 17 januari start in de Tour Down Under is al in Australië. Vandaag vliegen Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Jan Hirt naar Argentinië voor de Ronde van San Juan, die start op 22 januari.

Dat maakt dat de ploeg van Patrick Lefevere kamers op overschot heeft in het hotel en dus geeft het een kans aan enkele jongeren om mee te trainen met de grote jongens. Het gaat om drie zestienjarigen: de Spanjaard Héctor Alvarez en twee jonge Belgen, Cedric Keppens en Jasper Schoofs.