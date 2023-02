De Lie denkt aan dubbel Omloop-Kuurne: ‘Duidelijk stap vooruitgezet’

GP Valencia en twee ritten in de Ster van Bessèges. Het seizoen moet nog goed en wel op gang komen en kijk: de teller staat al op drie. Zondag jaagt Arnaud De Lie (20) in de Clásica de Almería op nieuw succes.

Niet zozeer de prestaties op zich verrassen sportief manager Kurt Van de Wouwer, wel het prille tijdstip waarop ‘Le Taureau’ (de stier) al briest. “Hij heeft duidelijk een stap vooruitgezet. En er zit nog rek op zijn vormpeil. Ik denk dat hij momenteel op 95 procent van zijn mogelijkheden koerst.”

Details, daar draait het volgens Van de Wouwer om. Conditioneel staat De Lie op punt, zo bleek in de Bessèges-etappe met zwaarder profiel (achtste op Le Mont Bouquet). “Hij trok er mee in de aanval, etaleerde zijn vechtlust en verloor weinig tijd op de rasklimmers. Dat vond ik het meest impressionante van wat hij tot dusver liet bewonderen.”

Leren in Sanremo

Veelbelovend voor Milaan-Sanremo, waar De Lie op 18 maart zijn debuut maakt. “Ja, maar die koers is nog honderd kilometer langer en krijgt een ander peloton aan de start. Als hij de afstand goed verteert, is het niet ondenkbaar dat hij in de finale de Cipressa en Poggio overleeft. Maar hij rijdt er in de eerste plaats om ervaring op te doen.”

In Parijs-Nice mikt De Lie op ritwinst. Maar zijn eerstvolgende doel wordt het Vlaamse openingsweekend. Van de Wouwer: “Zowel bij De Lie als de ploeg leeft de gedachte om naast Kuurne ook de Omloop erbij te nemen. Na de Clásica de Almería hakken we de knoop door. Als hij de Omloop rijdt, schrapt hij vier dagen later wel Le Samyn.”

De Tour de France lijkt dit seizoen nog geen piste. “Niets staat 100 procent vast. Maar op dit moment zeg ik neen. We moeten hem een beetje beschermen.”