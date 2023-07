De licht ontvlambare Rune heeft nog werk aan zijn imago: ‘Ach, Federer was veertig keer erger’

“Wij hebben twee supertalenten die eraan komen: Clara Tauson en Holger Rune. Maar of die laatste er gaat geraken, is moeilijk in te schatten. Hij heeft een karaktertje en zijn moeder is een geval apart.” Dat vertelde een Deense journalist een paar jaar geleden in de perszaal van de US Open.

Vorig jaar kwam het tot een aanvaring tussen moeder en zoon tijdens de kwartfinale van Roland Garros. Sowieso is de Deen vaak bezig met zijn spelersbox, maar tijdens die nederlaag tegen Casper Ruud zou hij “vertrek” naar zijn moeder hebben geroepen. Naderhand ontkende hij dat, maar zijn moeder was wel halfweg de match uit het stadion vertrokken. Om het helemaal mooi te maken volgde nog een zeer koude handdruk tussen de twee mannen uit het Noorden, waarna het akkefietje in de kleedkamers van Roland Garros werd voortgezet.

De licht ontvlambare Rune zag zijn reputatie nog maar eens bevestigd. Een jaar eerder had de mannenbond ATP al een onderzoek opgestart naar de topper in spe omdat hij tijdens de halve finale van een toernooi in het Italiaanse Biela meermaals “flikker” zou hebben geschreeuwd. Weliswaar doelend op zichzelf en zijn eigen tennis, maar toch over de schreef. Hij schreef enkele dagen later een excuus op Instagram: “Sorry dat ik niet zo perfect ben als jullie allemaal denken.”

Snelle opmars

Rune begon op zijn zesde te tennissen omdat zijn zus dat ook deed en werd in zijn leven nog maar door twee mensen begeleid: zijn moeder en zijn coach Lars Christensen. Zij zagen Rune in 2019 nummer één worden bij de junioren nadat hij Roland Garros op zijn naam had geschreven.

Vanaf dan ging het snel: top 500 begin 2021, top 100 begin 2022 en top 10 begin dit jaar. Onderweg verzamelde hij vier titels uit acht ATP-finales. Eind vorig jaar klopte hij in de finale van Bercy Novak Djokovic en werd zo de jongste ATP 1.000-winnnaar sinds Boris Becker in 1986.

Samen met de Spanjaard Carlos Alcaraz is Rune (allebei twintig) de toekomst van het mannentennis. Vandaag spelen ze op Wimbledon de jongste grandslamkwartfinale in het professionele tijdperk. “Hopelijk worden wij zoals Roger Federer en Rafael Nadal”, zei hij over die groeiende rivaliteit. “Daar gaan we naar op zoek, om de beste tennissers aller tijden te worden.”

Met dat verschil dat Alcaraz qua uitstraling en sportiviteit makkelijk in de voetsporen van beide iconen kan treden, maar Rune eerder voor de rock-‘n-roll zal zorgen in zijn sport. “Ach, kijk eens naar Federer toen hij jong was. Dat was veertig keer erger dan wat ik doe”, zei Rune in de Deense pers vorig jaar. “En hij is een van de meest geliefde spelers ooit geworden. Ik heb dus nog wat tijd om aan mijn imago te werken. Ik ben gewoon heel gepassioneerd en soms toon ik dat iets te veel.”