De lat ligt voor Club Brugge nu nóg hoger in de Champions League: ‘Verliezen tegen Leipzig is uit den boze’

Club Brugge speelt al een paar jaar geen Champions League meer om aan sightseeing te doen. Club speelt Champions League om resultaten te halen. Daarom, Club Brugge hoort vanavond in het grijze Leipzig minstens één punt te halen, of zélfs overwintering in de Europa League komt al op de helling te staan.

‘Stunts’ zoals twee weken geleden tegen PSG (1-1), of twee jaar geleden op Real Madrid (2-2), of drie jaar geleden op Borussia Dortmund (0-0) bleken achteraf vooral ‘one­night­stands’. Eens moet Club Brugge die muur toch gaan slopen – sportief en psychologisch.

Wat dat betreft presenteerde Philippe Clement zich groots op zijn persconferentie: “Ik zal pas helemaal blij zijn als we in één en hetzelfde seizoen een tweede en een dérde stunt kunnen realiseren.”

Dat het voor iedereen die dit leest duidelijk mag zijn: Club Brugge haalde tegen Paris Saint-Germain een erg hoog niveau.

Máár, het heeft nagelaten, op een avond dat PSG met zijn tridente voorin nog volop op zoek is naar (defensieve) balans in het elftal, en op een avond dat PSG beduidend minder heeft gelopen en veel minder intensiteit aan de dag legde dan Club, om te winnen. Het had gekund. En het had eigenlijk gemoeten. Toch? Club kon wéér ‘the extra mile’ niet gaan. Het bleef kloppen op de deur van de extase – nét als twee jaar geleden, toen het in Bernabéu een 0-2-voorsprong uit handen gaf, nét als vorig jaar, toen het op eigen veld naliet om Lazio de doodssteek toe te dienen en vervolgens in Rome twee centimeter te kort kwam.

Binnen de club en bij een groot deel van de publieke opinie heet het dat de 1-1-draw tegen PSG nu veel meer waarde heeft dan het stuntwerk in Madrid, destijds.

Dat zal wel, maar als in december mocht blijken dat het in deze groepsfase finaal bij die ene historische avond midden september is gebleven, en Club eindigt laatste, dan ben je weliswaar één keer van de grond gegaan, maar sta je sportief in de Champions League even ver als twaalf maanden geleden. En dat is niet de bedoeling van Club Brugge – noch van het management, noch van de staf, noch van spelers zoals Simon Mignolet, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Noa Lang.

Het gaat om die muur...

En ja, Leipzig is een steengoede ploeg, die afgelopen weekend met 6-0 won van Hertha Berlijn en die ineens de juiste afstelling van de bolide lijkt te hebben gevonden, maar het was Vincent Mannaert die daags na de 1-1 tegen PSG sprak op Radio 1: “Niemand kan nu zeggen dat het niet kan. In Leipzig moet er met dezelfde ingesteldheid gestart worden. Het is in dié matchen dat we het moeten proberen af te dwingen. Overwinteren kan.”

Verliezen is uit den boze, hoe keihard dat ook mag klinken, en hoe lastig de opdracht ook mag zijn. Een nederlaag vanavond betekent dat Club opniéuw met de rug tegen de muur komt te staan, en zal moéten winnen in het Parc des Princes of in eigen huis tegen Leipzig om Europees te kunnen overwinteren.

Met een gelijkspel blijf je tenminste Leipzig voor en is het aan hén om catch up te spelen.

We kunnen met z’n allen straks opnieuw blij zijn met ‘Club heeft zijn best gedaan’, ‘Club heeft goed gespeeld’, ‘Het scheelde twee centimeter’, ‘Vorig jaar hadden we deze match verloren’... Eéns houdt dit verhaal op. Eéns moet Club Brugge over de muur klimmen. Want dán pas mag je aanschuiven aan de tafel met de groten. Dán kan Club financieel en imagogewijs aantrekkelijker worden voor spelers als Amadou Onano en Mohammed Daramy, die nu voor Lille en Ajax kozen.

Je kunt de voetbalwereld wel eens één avondje verbazen met een 1-1 gelijkspel tegen Messi, maar om de aandacht van die wereld vast te houden, is meer nodig. Namelijk blijven en blijven beuken, tot de muur omvalt.

En die muur mag staan waar die wil – in een mooie stad of niet.

RB Leipzig - Club Brugge. Vanavond om 21 uur, live op VTM 2