De lat lager leggen of koppig blijven wachten? Het bizarre verhaal van Jason Denayer, Rode Duivel zonder club

Een vechtscheiding is nooit mooi om te zien. Ook niet in het voetbal. Jason Denayer vertrok afgelopen zomer met ruzie bij Olympique Lyon. De Fransen openbaarden daarop het contractvoorstel dat ze deden aan de Belgische centrale verdediger: 380.000 euro bruto per maand.

Denayer had dat geweigerd. Lyon, vond hij, had te veel spelletjes gespeeld. In zijn laatste maanden in Frankrijk degradeerde de clubleiding hem naar de B-ploeg. Verplaatsingen van zes uur op de bus, om geen minuut te spelen. Een poging van de Franse club om hem met het mes op de keel een nieuw contract te laten tekenen.

Dat soort mind games hebben een omgekeerd effect op Denayer. Een koppigaard, altijd al geweest. Toen hij als 11-jarige ging testen op Anderlecht, kreeg hij te weinig passes en besloot hij terug te keren naar zijn plaatselijke jeugdclub Ganshoren.

Denayer was lang een steunpilaar bij Olympique Lyon. Beeld Photo News

Denayer zit nu zonder club. Gratis op te pikken op zijn 27ste. Jong genoeg om nog een meerwaarde op te boeken. Oud genoeg om ervaring bij te brengen. Hij speelde in 2020 de halve finale van de Champions League en was kapitein bij Lyon. Wesley Sneijder liet hem speechen in de kleedkamer van Galatasaray. Hij is snel en heeft relatief goede voeten voor een centrale verdediger.

Een transfervrije speler met dat profiel zou probleemloos een nieuwe club moeten kunnen vinden. Maar zoals zijn koppigheid hem wegdreef van Lyon, zo is Denayer nu zelf verantwoordelijk voor zijn statuut als werkzoekende.

Interesse

In de lente werd er nog gefluisterd over interesse van subtoppers en middenmoters uit de Europese grote competities. Celta de Vigo, Torino, Fulham. Denayer zette zijn voet op de rem. Vaak met een vage argumentatie. Wie hem kent, kan alleen maar vermoeden dat Denayer het groter ziet en voor de prijzen wil spelen. Het ging niet alleen maar over het geld. Voor de bijna 3,5 miljoen euro netto zonder bonussen die er voor hem klaarlag bij het Saudische Al-Nasr haalde hij ook zijn neus op. Al hadden enkele goudzoekers in zijn omgeving dat liever anders gezien.

In 2020 speelde Denayer met Lyon in de halve finale van de Champions League. Nu zit hij zonder club. Beeld EPA

Hoe meer aanbiedingen Denayer naast zich neerlegt, hoe minder plaatsjes er nog zijn bij respectabele ploegen uit Engeland, Italië of Spanje. Denayers reputatie heeft intussen ook een deuk gekregen. Het is als een verse lading vis op de vrijdagmarkt. ’s Ochtends krijg je er het hoogste bedrag voor. Maar te lang in de zon en het begint te ruiken. Nefast voor vraag en prijs.

Dus zit Denayer eind september nog steeds zonder club. De belangen van de verdediger worden verdedigd door het makelaarsbureau Atticus. Wie op hun website doorklikt, ziet al snel dat ook Roberto Martínez in hun portefeuille zit. Zou het kunnen dat de bondscoach de werkloze Denayer vooral bij de selectie gehaald heeft om in beeld te lopen bij potentiële nieuwe werkgevers?

De bond, de speler en Atticus wuiven die vraagstelling weg. Toen Martínez in de zomer van 2016 bondscoach werd, was Denayer na een matig EK nog de eerste speler die hij weerde uit de selectie.

Profiel

Dat Denayer nu als clubloze speler wel in de selectie zit, heeft te maken met zijn profiel. In de ouder wordende defensie van de Rode Duivels is zijn snelheid een waardevol wapen. Toen België vorig jaar de finale van de Nations League speelde, was Denayer de meest overtuigende verdediger. Denayer speelde bijna alle kwalificatiewedstrijden - Martínez is altijd zeer loyaal tegenover de spelers die hem in het verleden diensten hebben bewezen.

In 2016 schakelde Wales de Rode Duivels uit op het EK. Denayer (helemaal rechts) werd nadien uit de selectie gelaten. Beeld Photo News

Maar zijn selectie moet wel dienen als een schokeffect. Een wake-upcall om hem hardhandig wakker te schudden. Denayer onderhoudt al tweeënhalve maand zijn conditie in de fitness en sporadisch een wedstrijdje in zaal met oude vrienden. Bij de nationale ploeg deelt hij plots weer de kleedkamer met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Hoe groot zal de fysieke weerbots zijn? Worden er grapjes gemaakt over zijn statuut als werkloze? En krijgt hij eindelijk in zijn kopje dat het tijd is om zijn sportieve en financiële ambities bij te schroeven?

Nog twee maanden en één dag voor het WK begint.

In een ideale wereld speelt Denayer nog een viertal wedstrijden voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada. Er zou deze week nog wel iets kunnen bewegen op de markt. Als dat gebeurt, is de keuze aan Denayer. Zijn lat lager leggen. Of koppig blijven wachten. De vraag is: op wat dan?