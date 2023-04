De kou en het gootje nekken de Belgische ploegen in de Brabantse Pijl

Lotto-Dstny had met Arnaud De Lie een van de sterkste renners in koers, maar de Ardennees speelde niet mee voor de mooiste prijzen. De ploeg trok in de finale de kaart van de Deense klimmer Andreas Kron. Een foute inschatting? “In principe zaten we in een goede situatie”, zegt ploegleider Mario Aerts. “Kron was onze kopman. Ik had gedacht dat hij de sterkste was in dat groepje, maar hij vertelde dat hij plots een klop kreeg van de kou."

De ploeg had in de achtervolging nog drie renners zitten: De Lie, Vermeersch en Eenkhoorn. Maar de situatie rechtzetten lukte niet. “Jammer, want het zag er lang goed uit”, vertelt Florian Vermeersch. “We hadden de koers hard gemaakt en gezorgd dat een aantal ploegen in de verdrukking zaten. Maar op het einde spraken de benen.”

Technische kwestie

Soudal-QuickStep en vooral Rémi Cavagna drukten hun stempel op de Brabantse Pijl. Dat was een verademing in het tot dusver bleke klassieke voorjaar. Dat de Fransman uiteindelijk op de laatste passage in de Hertstraat de rol moest lossen bij Ben Healy en Dorian Godon noemde ploegleider Tom Steels een puur technische kwestie.

De latere winnaar en runner-up zochten het gootje op en dat evenwichtskunstje werd Cavagna blijkbaar fataal. “Ligt dat pad er niet en moet iedereen over de kasseien, dan is hij altijd mee en krijgen we een andere finale. Hij probeerde er nog wel de kop te pakken, maar eens op de stenen was het voorbij.”

Cavagna woekerde een hele dag met de krachten. Wat voor hem pleitte: hij blééf doorbijten. Dat hij uiteindelijik nog van het podium werd gehouden door Benoît Cosnefroy had een reden. Steels: “Op het einde zat hij met een leegloper. Die kostte hem de derde plaats.”

Slag gemist

Bij Alpecin-Deceuninck werd dan weer te afwachtend gekoerst. Dat bevestigt Quinten Hermans, die niet meekon met de beslissende ontsnapping. “Het was een heel frustrerende wedstrijd”, zegt hij. “We holden continu achter de feiten aan en misten de slag op de cruciale momenten.”

Gianni Vermeersch gaf op, Xandro Meurisse viel al vroeg weg door een lekke band en Soren Kragh Andersen bleek nog niet helemaal hersteld na ziekte. Hermans: “Zo verloren we de controle over de wedstrijd.”

Zelf had hij last van de weersomstandigheden. “Het was een heel zware en koude dag op de fiets, ik had het toch wat onderschat. De kou werkte in op mijn hartslag en pas in de laatste ronde op het lokale circuit kwam ik er weer door."

Ondanks het tegenvallende resultaat kijkt Hermans vol vertrouwen naar de komende wedstrijden. “Ik denk wel dat de conditie goed is, we hadden alleen als ploeg iets attenter moeten koersen.”