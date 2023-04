De koning van de omschakeling kan vanavond wraak nemen op Tuchel

Achtste keer, goede keer voor Kevin De Bruyne? Met Manchester City jaagt hij weer op de Champions League-beker. Dan moeten ze wel voorbij Bayern München, de club van boeman Thomas Tuchel.

Kevin De Bruyne hield er letterlijk hoofdpijn aan over, een gebroken oogkas en een gedeukte neus.

In de kwartfinale van de Champions League ontvangt Manchester City vanavond Bayern München, maar in Engeland ging het de voorbije dagen niet geheel onverwacht over de verloren finale van 2021 tussen Chelsea en City. De reden daarvoor hoeft u niet ver te zoeken. Sinds 24 maart is ene Thomas Tuchel baas bij Bayern, de trainer die twee jaar geleden met Chelsea de Champions League-trofee in de lucht mocht steken ten koste van City, Pep Guardiola en het lichaam van De Bruyne. Die laatste kreeg toen een forse beuk van Antonio Rüdiger.

Tuchel was een experimenterende Guardiola te slim af. Een nederlaag die hem tot vandaag achtervolgt. Zie zijn laatste persconferentie, waar ‘overthinking’ weer op zijn desk werd gegooid. Dat woord haalt doorgaans het beste in Guardiola naar boven: cynisme, sarcasme, een demonisch trekje. “Ik overanalyseer omdat ik die match heb verloren”, zei hij, het vuur in de ogen.

Mislukkeling

Het is die tijd van het jaar waarop hij wordt geconfronteerd met vragen wanneer hij nu eindelijk eens die Champions League gaat winnen met City. Na zeven jaar kent Guardiola het recept en serveert hij antwoorden gemarineerd in een sausje van ironie.

Hij heeft zichzelf al meermaals een mislukkeling genoemd, omdat hij sinds 2011 (zijn tweede met Barcelona) geen succes meer heeft gehad in Europa’s meeste prestigieuze voetbalcompetitie. Zelfs na de kwalificatie tegen Leipzig vorige maand. Guardiola: “Wat er ook gebeurt dit jaar, zelfs als ik de Champions League drie jaar op rij win, dan nog zal ik een mislukkeling zijn.”

Het is maar een van de variaties. Een aantal keren heeft Guardiola gezegd dat de 32 trofeeën op zijn palmares er enkel en alleen maar staan omdat hij met absolute topspelers heeft gewerkt en omdat zijn bazen gigantisch veel miljoenen hebben uitgegeven om hun trainer op zijn wenken te bedienen. Ooit haalde hij zelfs ‘fraudiola’ aan, de weinig eerbiedige bijnaam die hij op Twitter heeft gekregen.

Pep Guardiola op zijn persconferentie: "De Bruyne heeft een kwaliteit die zo moeilijk te vinden is." Beeld ANP / EPA

Guardiola begrijpt dat media hun werk doen, maar vindt het een beetje hypocriet. Overanalyserende analisten en journalisten die een trainer verwijten dat hij tactische beslissingen op cruciale momenten overdenkt. Dat hij te slim wil zijn. “Ik overdenk, daarom ben ik een genie”, zei hij zes maanden geleden.

Gisteren, een dag voor de kwartfinale tegen Bayern, rolde hij eens met de ogen. “Op basis van wat ik bij mijn ploeg zie en wat ik van een tegenstander verwacht, neem ik beslissingen. Met het hoofd, met mijn buik. Ik zet zaken uit met bepaalde redenen. Mijn spelers weten altijd waarom.”

Aanvoer Haaland afsnijden

Vanavond zal Guardiola niet experimenteren met De Bruyne, de man op wie Tuchel twee jaar geleden zijn wedstrijdplan afstelde. De voorbije weken heeft de coach van Bayern een aantal matchen van City aandachtig bekeken. Daarin heeft de Duitser ongetwijfeld ook gezien hoe een ploeg doelpuntenmachine Erling Haaland en foerier De Bruyne het best aan banden legt.

Tuchel weet dat hij de wegen naar Haaland zoveel mogelijk moet afsluiten. Bovenal weet hij dat hij de ruimtes rond De Bruyne best zo klein mogelijk houdt. De Bruyne is immers de koning van de omschakeling. Wanneer hij aanvoelt dat een ploegmaat de bal gaat onderscheppen of ontvangen, begint hij al te lopen.

Na de zege op Southampton, zaterdag, wees Guardiola naar die voorname kwaliteit. Nadat de Rode Duivel de kaap van honderd assists had gerond, kreeg die alle lof van zijn trainer. Iets wat een maand geleden ondenkbaar was.

Guardiola: “Ik ben misschien niet de slimste gast in de wereld, maar de reden waarom De Bruyne minder speelde was omdat hij dit niveau toen niet haalde. Een De Bruyne op dit niveau speelt elke week. Maak je geen zorgen. Hij heeft een kwaliteit die zo moeilijk te vinden is. Wanneer hij met de hoogst mogelijke snelheid rent, ziet hij de openingen nog. Normale spelers zien die niet en moeten wat gas terugnemen. Als De Bruyne trager rent, verliest hij die bal en ziet hij de pass niet. Dat hij dat met topsnelheid kan is de reden waarom hij sneller dan wie dan ook aan honderd assists zit.”

Voor De Bruyne geldt hetzelfde overigens als voor Guardiola. Hij mist nog die ene belangrijke prijs op zijn palmares bij City: de Champions League. “Het zou mooi zijn, maar ik denk dat de buitenwereld er meer mee bezig is. Het is een stok waarmee ze City kunnen slaan.” Hopelijk zonder breuken en hoofdpijn dit keer.

Manchester City - Bayern München, vanavond om 21 uur