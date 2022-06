De koele Denen smelten voor de Tour: ‘Al meer dan een jaar zie je gele fietsen langs het parcours’

Tien Deense starters, één kandidaat-eindwinnaar en één miljoen supporters. Kopenhagen maakt zich op voor de Tour-start en verwacht een zotte sfeer. ‘Hier zijn meer fietsers dan auto’s.’

Een mentale stamp noemt Kasper Asgreen zijn val in de Ronde van Zwitserland, nu twee weken geleden. “Nadien kon ik zes dagen niet fietsen, waardoor ik in de tijdrit nog niet top zal zijn. Ik moet mijn gele ambities opbergen.” Asgreen droomde van geel omdat de derde rit op twintig kilometer van zijn deur in Kölding passeert. “Ik heb vernomen dat er wel wat evenementen zijn gepland. Natuurlijk kijk ik ernaar uit om mijn vrienden, supporters en familie langs de kant te zien staan.”

Pijn of structurele problemen heeft Asgreen niet meer. “Anders had ik de start niet genomen. Mijn basisconditie is zeker niet aangetast. Die was daarvoor al heel goed. Ik zal hopelijk groeien in de Ronde van Frankrijk. De tijdrit komt misschien te vroeg, maar ik ga wel alles geven en we zullen de weersvoorspellingen bekijken wie er het best vroeg of laat start.”

Jonas Vingegaard uit het noorden van Denemarken is een kandidaat voor eindwinst. Op dag één blijft allicht enkel Mads Pedersen over als mogelijke Deense winnaar. Hij is tevens de enige Tour-renner die het tijdritparcours al kon verkennen, want de passage langs het standbeeld van De Kleine Zeemermin is normaal enkel voorbestemd voor voetgangers. In mei reed Pedersen over het parcours aan de zijde van de Deense kroonprins. “Best riskante bochten daar”, zag hij. De Tour wilde echter absoluut langs de bekendste plek van Kopenhagen passeren.

Trotse bewoners

Een echte thuisrijder mag Pedersen zich op dag één niet noemen. Met Mikkel Bjerg, Christopher Juul Jensen, Andreas Kron en Michael Morkov zijn vier Tour-renners opgegroeid in en rond de Deense hoofdstad, maar enkel Morkov woont er nog. De drie anderen zijn gevlucht naar Spanje.

“Van mijn huis is het vier kilometer tot het parcours van de tijdrit”, zegt Morkov. “Al meer dan een jaar zie je gele fietsen en Tour-vlaggen langs het parcours. De bewoners zijn erg trots dat de Tour door hun straten passeert. Mijn vrouw zal echter niet komen kijken. Omdat ik er niet ben, moet ze nu alleen op onze drie kinderen passen. Dat is een pak lastiger dan een tijdrit van dertien kilometer.”

Morkov verwacht veel volk tijdens de tijdrit, maar toestanden zoals op het WK in Leuven zullen we niet zien. “Negenennegentig procent van de Denen kent de Tour, ook diegenen die geen sport volgen. De fans zullen ons hard aanmoedigen, maar Denen zijn eerder koel van aard. We hebben geen tifosi zoals in Vlaanderen. Bij jullie heeft elke profrenner minstens één fanclub, in Denemarken niemand.”

In het centrum van Kopenhagen brengt een brassbandje wat sfeer. Beeld ANP / EPA

Asgreen: “De Denen zijn zot van de koers, omdat ze zelf graag fietsen. Alvorens ze kunnen wandelen als klein kind hebben ze wel een duwfietsje. In Kopenhagen zijn er meer fietsers dan auto’s en nemen de fietspaden meer plaats in beslag dan de autowegen.”

Weddenschap

Op dag twee trekt de Tour van Roskilde naar Nyborg. De régional de l’étape heet dan Mads Pedersen. Na dertig kilometer rijdt de Tour-karavaan door zijn Holbaek. “Ik heb het onlangs gemeten. We passeren op 190 meter van mijn huis. Heel het dorp zal langs de kant staan.”

U snapt meteen waarom Pedersen op dag één wil winnen. Dan kan hij, net als Marc Wauters deed in 2001, in de gele trui door zijn woonplaats paraderen. Pedersen zit er al anderhalf jaar mee in zijn hoofd. Zijn ploegmaat en vriend Jasper Stuyven ging met hem zelfs een weddenschap aan. Als Pedersen morgen het geel pakt, laat Stuyven een tattoo van een ezel op zijn kont zetten. “En dan moet je weten dat Stuyven echt een afkeer van tattoos heeft.”

Pedersen liet niets aan het toeval over. “Ik heb de voorbije maanden minstens tien uur in de windtunnel getest.” Het leverde een razendsnel tijdritpak plus een nieuwe tijdrithelm van 600 euro op. “Alles wat we sneller konden maken, is gebeurd. Ik ben nog nooit zo gefocust geweest op een wedstrijd als nu. Als ik het haal, weet ik niet wat er zal gebeuren. Toen ik wereldkampioen werd, heb ik niet geweend, maar ik kan niet beloven dat ik nu niet emotioneel zal zijn.”

Hij heeft zichzelf ook al een beloning beloofd. Zoals Vincenzo Nibali na zijn zege in Milaan-Sanremo een Ferrari kocht en Mathieu van der Poel zichzelf eens een snelle auto cadeau deed na een wereldtitel veldrijden, heeft Pedersen ook een racewagen voor ogen. “Ik heb altijd al gedroomd van een Porsche GT3 RS. Als ik het geel pak, koop ik hem. Maar zeker niet in het geel, want ik zie die kleur helemaal niet graag. Hoogstens een gele streep als souvenir.”

Toestanden zoals bij Lucien Van Impe, die na zijn Tour-zege in 1976 zijn huis geel geverfd zag, hoeven voor Pedersen dus niet. “Als ze ons nieuwe huis geel verven zal mijn vrouw niet content zijn. En Lisette wil je echt niet boos krijgen.”