De Ketelaere weigert mee te trainen bij Club Brugge, akkoord met AC Milan blijft aanslepen

Ook al dienen enkel de laatste punten en komma’s worden gezet, toch is er nog geen definitief akkoord wat de betreft de overgang van Charles De Ketelaere. De clubs zijn nagenoeg rond en ook Milan en De Ketelaere zijn er min of meer uit. De aanvaller dient ook op zijn beurt - net als Club Brugge en de Italiaanse landskampioen - water bij de wijn te doen opdat de transfer kan doorgaan. En dat is nog steeds - ondanks het oponthoud - de verwachting.

Intussen wil De Ketelaere niet langer trainen bij Club. Dat was woensdag bij de eerste groepstraining van de week al het geval. De Bruggeling wou slechts een deel van de training afwerken, waarop beslist werd dat hij dan beter helemaal opzij bleef. Donderdag arriveerde CDK op het gebruikelijke uur in het Belfius Basecamp. Toen hem daar gevraagd werd deel te nemen aan de groepstraining, weigerde hij. Meer nog: hij vertrok meteen naar huis. Om deze week mogelijk niet meer terug te keren.

Beeld Photo News

Niet alleen kan zijn houding in Brugge op weinig begrip rekenen, naar verluidt is ook Milan geschrokken van de beslissing van De Ketelaere, die nog steeds geen officiële deal op zak heeft. De kans is volgens ons groot dat dit morgen evenwel het geval zal zijn, al valt niet uit te sluiten dat het dossier nog dagenlang aansleept. Intussen heeft De Ketelaere zich met zijn beslissing om niet te trainen vooral bij Club - en in zekere mate bij het Milanbestuur - niet bijzonder populair gemaakt.