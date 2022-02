De Ketelaere ontbreekt tegen Antwerp (en AA Gent)

De Ketelaere werd gisteren in allerijl naar het AZ Zeno in Knokke-Heist overgebracht nadat hij pijnlijk ten val was gekomen. Na een onschuldig luchtduel met Bas Dost kwakte De Ketelaere op zijn schouder, die even uit de kom ging. Onderzoek in het ziekenhuis wees snel uit dat er geen ernstige schade was opgelopen, maar de topper tegen Antwerp van zondag kwam sowieso te vroeg.

Even later testte De Ketelaere positief. Dat brengt de bekermatch van woensdag tegen AA Gent in het gedrang, waarin Club Brugge een 1-0-voorsprong verdedigt.

De afwezigheid van De Ketelaere is een streep door de rekening van Alfred Schreuder. De Nederlander kon door blessures en schorsingen enkel vorige zondag in Eupen zijn typeploeg in het veld sturen.

De Ketelaere was in bloedvorm. Sinds begin december scoorde hij tien keer en was hij meermaals bepalend voor blauw-zwart. Dit seizoen miste hij nagenoeg nog geen wedstrijd. Dat hij zondag aan de kant moet blijven in de competitiematch biedt perspectieven voor Dost en Sargis Adamyan.