De Ketelaere naar AC Milan: ‘Fenomenale voetballer, maar de vraag is vooral of hij dit mentaal aankan’

Is Charles De Ketelaere dit recordbedrag wel waard?

“Op vlak van potentieel alvast wel. Charles De Ketelaere is een van de betere voetballers die België ooit heeft voortgebracht, en hij heeft het potentieel om een absolute topper te worden bij AC Milan. Ik was twee jaar geleden al de eerste die hem vergeleek met Marco van Basten, de Nederlandse voetballer die van Ajax naar AC Milan ging. De vergelijking blijkt niet vergezocht.”

Is AC Milan een geschikte club voor De Ketelaere?

“Het wordt in ieder geval niet gemakkelijk voor hem. De voornaamste vraag is of hij het mentaal wel aankan om in zo’n milieu te gaan strijden, tegen toppers die zelfs binnen de eigen ploeg elkaar de duivel durven aandoen. Want een ploeg op dit niveau is geen vriendengroep. Het zijn allemaal eigen bedrijfjes die voor hun eigen belangen opkomen.

“Dat kan een probleem worden want De Ketelaere is nu eenmaal een zeer jonge, aardige gast die altijd thuis heeft gewoond en nu ineens in Italië moet gaan wonen. Hij zal wel in een mooi huis of appartement verblijven, maar het blijft een totaal andere omgeving waarin alles nieuw is voor hem. Ik hoop dat zijn makelaar genoeg begeleiding heeft voorzien.

“Het zal ook een aanpassing worden om met ploegmaats te spelen die in de eerste plaats aan zichzelf denken en die in hem een concurrent gaan zien in bepaalde posities, zeker aangezien hij meerdere posities kan spelen. Bij Brugge was hij tenslotte een ster en ontegensprekelijk de beste. Als hij niet wilde spelen was het een drama zoals afgelopen weken.

“Maar uiteindelijk zie ik het wel goedkomen, zolang ze hem de tijd geven om dat eerste seizoen door wat aanpassingsproblemen te komen. Voor hetzelfde geld staat hij meteen in de basis en speelt hij de pannen van het dak. Dat weet je nooit. Het is een fenomenale voetballer.”

Hoe kijkt de rest van de voetbalwereld naar deze transfer?

“Ach, dit is een B-transfer. Een B-transfer met potentieel weliswaar. Iedereen weet dat De Ketelaere goed heeft gespeeld tegen de grote ploegen in de Champions League, maar opvallen bij een underdog is heel wat gemakkelijker dan je stempel drukken bij een topploeg. Kijk ook wie er allemaal naar hem heeft gehengeld naast AC Milan. Bij mijn weten was er enkel een bod van Leeds United. Dat is natuurlijk geen wereldtop zoals PSG of FC Barcelona, waar ik hem ook trouwens graag zou zien spelen.

“Het is wel de eerste transfer van deze schaal vanuit Club Brugge naar een wereldploeg, en de duurste rechtstreekse uit-transfer vanuit de Belgische competitie. Er zijn dus zeker wel verwachtingspatronen, maar de wereldtop zit nog niet uit te kijken naar Charles De Ketelaere zoals bij pakweg Lewandowski, die de verhuis van Bayern München naar Barcelona maakt.”

Hoe goed past De Ketelaere als voetballer in de Italiaanse competie?

“Op het eerste gezicht lijkt dit toch een bijzonder moeilijke competitie voor hem, vol met geslepen verdedigers die zeer gesloten spelen. De Ketelaere heeft het nodige voetenwerk om daar mee om te kunnen, maar zal toch hard moeten werken op het veld - als hij daar geraakt tenminste.

“Hij zal er alleszins een nog slimmere voetballer door worden. De Ketelaere loopt nu al goed tussen de lijnen, ziet de ruimtes, en weet hoe hij moet passen of iemand moet vrijspelen. Die vaardigheden zal hij nodig hebben tegen de sterke, tactische verdedigers in de Italiaanse competitie.

“Op dat vlak heeft hij met AC Milan wellicht de juiste keuze gemaakt. Het loopwerk in Engeland, bij Leeds United, was minder geschikt geweest voor hem. In Italië zal hij tenminste meer op het veld van de tegenstander spelen, en dat is toch zijn domein.”