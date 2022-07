De Ketelaere met hoofd bij Milan, Club weigert 35 miljoen van Leeds

In Wageningen is hij de rust zelve, in Milaan de Talk of the Town. Charles De Ketelaere, die zichzelf volgens welingelichte bronnen reeds bij de Rossoneri ziet. Vandaar ook dat-ie zijn neus ophaalt voor een concrete aanbieding uit West Yorkshire - de Engelse traditieclub Leeds United wil De Ketelaere er graag bij. Club ontving de voorbije dagen een bod dat via bonussen tot 35 en zelfs 37 miljoen euro kan oplopen. Tevergeefs, want Leeds is - en daar zal zo goed als zeker geen verandering meer in komen - geen optie voor ‘King Charles’. De aanvaller wil Club enkel verlaten voor het juiste project. En daar valt Leeds, dat vorig seizoen tegen de degradatie vocht, niet onder.

In de entourage van de spits valt te horen dat de stap naar de Rossoneri op dit moment zijn voorkeur wegdraagt, mede door de weinig concrete belangstelling van derde partijen, zoals onder meer het gecharmeerde Arsenal of Leicester City. Tussen Milan en Club is het water dan wel nog veel te diep, toch hoopt CDK dat beide partijen elkaar de komende weken zullen vinden. Blauw-zwart begrijpt dat De Ketelaere niet naar Leeds wil, De Ketelaere begrijpt op zijn beurt dat Club geen 20 miljoen van Milan kan aanvaarden. Tot dusver is de verstandhouding tussen Club en ‘King Charles’ dan ook onaangetast.