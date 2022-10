De Ketelaere krijgt kritiek na 655 minuten zonder goal

Charles De Ketelaere maakte zaterdag geen al te beste beurt bij AC Milan. Zevenendertig minuten kreeg hij van trainer Stefano Pioli tegen Monza. Meer dan gepland, want hij was nog maar net terug na een spierblessure en Brahim Díaz was uitstekend op dreef. De jonge Spanjaard had de doelman al twee keer te grazen genomen en greep dan naar zijn bil. Exit Diaz, enter De Ketelaere.

De Brugse aanvaller kon de tifosi en de pers niet overtuigen. Te braaf, luidde de kritiek. Te afwezig. En hij vergat in toegevoegde tijd te scoren, net zoals hij dat eerder had gedaan tegen Chelsea in de Champions League. Na 655 minuten in shirt van Milan staat de teller op nul goals.

Het helpt zijn zaak niet dat De Ketelaere de supporters zaterdag niet ging groeten. Met gebogen hoofd trok hij de kleedkamers in.

“De Ketelaere kan beter en dat weet hij zelf ook. Hij is een geweldige spits en een intelligente jongen, het komt er alleen nog niet echt uit”, zei Pioli. “In een club als Milan moet je de concurrentie aanvaarden. Elke dag moet je op training beter dan doen je concurrent.”

Minuten voor Vranckx

Wie zaterdag wel punten scoorde, was Divock Origi, in juli gratis overgekomen van Liverpool. De 27-jarige spits stond tegen Monza voor het eerst in de basis. Hij bedankte met een assist en doelpunt.

Pioli: “Origi is een geweldige aanvaller. Beweeglijk. Fysiek sterk. Infiltreert. Wint duels. We hebben hem gemist door zijn blessure.”

In de 65ste minuut haalde Pioli hem naar de kant. Aster Vranckx kreeg zo nog eens speelminuten. Morgen tegen Dinamo Zagreb zal het vermoedelijk weer Olivier Giroud zijn die in de spits staat en zit Origi op de bank, naast De Ketelaere.