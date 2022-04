De Ketelaere en Zirkzee duiken op in lijstje met Haaland en Vinicius Jr.

La Liga: 27,9 jaar; Premier League: 27,4 jaar; Serie A: 27 jaar; Bundesliga: 25,7 jaar; Ligue 1: 25,7 jaar. En de gemiddelde leeftijd in de Jupiler Pro League? 25. Charleroi heeft de jongste ploeg (22,6 jaar), AA Gent telt gemiddeld de meeste lentes (26,2 jaar).

In België krijgen jongeren kansen. Het is niet voor niets dat de Europese topclubs al weleens een Zirkzee of een Nmecha in ons land stallen. En dat talenten als Jonathan David en Noa Lang onze competitie als springplank naar het hoogste niveau gebruiken. En vaak rendeert dat ook. De marktwaarde van David evolueerde volgens Transfermarkt.com van 100.000 euro naar 25 miljoen bij Gent, Noa Lang zag zijn waarde al vervijfvoudigd, ook bij Nmecha kwam er 8 miljoen bij. Kalidou Koulibaly, Sander Berge, Ivan Perisic... Het lijstje is eindeloos.

Dat het rendeert, blijkt ook uit de statistieken. In het lijstje productiefste U21'ers van Europa blinken drie namen uit de Jupiler Pro League. Sergio Gómez op plaats tien met zes goals en vijftien assists dit seizoen. Joshua Zirkzee met zeventien goals en tien assists op plaats vier. En Charles De Ketelaere op gelijke hoogte met achttien goals en negen assists. Wie doet nog beter dan dat duo van Anderlecht en Club Brugge? Erling Haaland, de recordspits van Borussia Dortmund, en Vinicius Jr., de Braziliaanse parel van Real Madrid. Aardig gezelschap, niet?

Beeld Photo News

Pad geëffend

Thomas Buffel, assistent bij de nationale U21, plaatst die statistiek meteen in perspectief. “Je kan ook redeneren dat het makkelijker scoren is in onze competitie dan elders. Als je in België of Nederland goeie statistieken bij elkaar voetbalt, kom je wel in het vizier van de grote clubs. Statistieken worden overal gevolgd.”

Kanttekening: maar een van die drie komt uit de eigen jeugd. Al hoeft die toestroom van buitenlandse talenten volgens Buffel geen probleem te vormen voor ons Belgisch jong geweld. “Talent heb je nooit te veel rondlopen. Iedere belofte die zich goed ontwikkelt, zal wel boven water komen drijven, mits het nodige geduld. De Belgische jeugdopleidingen zijn ondertussen zo ver gevorderd dat de spelers misschien zelfs meer bagage hebben dan wie op latere leeftijd naar hier komt.”

Wat maakt dan dat de Belgische competitie ook buiten onze landsgrenzen hoog aangeschreven staat als doorstroom naar de G5? Naast het fysieke element, waar de Jupiler Pro League voor gekend is, ziet Buffel nog twee redenen. “Er zijn de afgelopen jaren spelers die het pad geëffend hebben, en dat is een benchmark waar topclubs naar kijken. Een Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois... Maar ook jongens als Koulibaly. Spelers die jong naar hier kwamen en het gemaakt hebben. Maar je kan het ook breder trekken. In mijn tijd was ik bijna genoodzaakt om naar het buitenland te gaan voor een betere opleiding. In Feyenoord ging ik van drie trainingen per week naar zeven! De Belgische competitie heeft een serieuze inhaalbeweging gemaakt. En daar kun je het succes van het Belgisch voetbal ook wel aan linken.”

Beeld Photo News

De volledige top 10

Vinicius Jr. (Real Madrid): 34 goals/assists

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 33 goals/assists

Charles De Ketelaere (Club Brugge): 27 goals/assists

Joshua Zirkzee (Anderlecht): 27 goals/assists

Liel Abada (Celtic): 26 goals/assists

Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg): 25 goals/assists

Adam Hlozek (Sparta Praag): 25 goals/assists

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 24 goals/assists

Jakub Kadak (AS Trencin): 22 goals/assists

Kelvin Yeboah (Genoa): 22 goals/assists

Yunus Akgün (Adana Demirspor): 22 goals/assists

Noah Okafor (Red Bull Salzburg): 22 goals/assists

Dion Drena Beljo (Istra 1961): 21 goals/assists

Sergio Gómez (Anderlecht): 21 goals/assists