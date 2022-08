De Ketelaere doet de hemel boven Milaan oplichten met zijn flitsende acties

Uit de tribunes in San Siro rolde een dreigende deun. Er hing onheil in de lucht. Elektriciteit. Als een bliksemschicht sloeg Charles De Ketelaere meteen drie keer in.

Een assist voor Rafael Leão volgde bij zijn debuut in de basis. Een geniale pass in de rug van de defensie leverde geen doelpunt op. Tegen een matig Bologna deed hij de hemel enkele keren oplichten. Olivier Giroud werkte de 2-0-eindstand met een heerlijke volley in doel.

De Ketelaere was niet de eerste Belg die in zijn eerste basisplaats bij een Europese grootmacht toesloeg. Zij die er in 2013 op Stamford Bridge bij waren, herinneren zich nog de entree van Kevin De Bruyne bij Chelsea, in de schaduw van de thuiskomst van de grote José Mourinho. Na een listige doorsteekpass van De Bruyne kon Oscar scoren. Na een goede zestig minuten tegen Hull City wandelde De Bruyne met een assist, een man van de match-trofee en de complimenten van de chef naar buiten.

Roodharige Pelé

De omstandigheden zijn niet te vergelijken. In de Engelse media was De Bruyne destijds amper een item. Een aantal journalisten keken neer op die jonge Belg, van wie ze amper iets wisten. Op een Amerikaanse tournee noemde iemand hem zelfs smalend ‘Ginger Pelé’, de roodharige Pelé.

Juan Mata (speler van het jaar bij Chelsea), Eden Hazard, de veelbelovende Braziliaan Oscar, André Schürrle (later wereldkampioen met Duitsland) en Braziliaans international Willian stonden hoger aangeschreven. Hun prijskaartje speelde ook mee. De Bruyne had ‘maar’ 7 miljoen euro gekost.

In Milaan voelt De Ketelaere die tegenkanting niet. Een prins. Een tovenaar. De Italiaanse media, La Gazzetta dello Sport voorop, kwamen zondag krachttermen tekort om zijn prestatie te omschrijven. Nog voor hij daadwerkelijk bij AC Milan had getekend, hadden ze hem eigenlijk al op een voetstuk gezet. In de hiërarchie hoeft De Ketelaere niet voor zijn plaats te vrezen. Met 35 miljoen euro is hij de duurste aanwinst. En zijn trainer, Stefano Pioli, schat hem veel hoger in dan Mourinho destijds met De Bruyne deed. Bij Milan krijgt hij de tijd om rustig te groeien, zonder grote concurrentie.

Pioli: “Het lijdt geen twijfel dat De Ketelaere een groot talent is. Hij moet nog groeien, ritme op doen, chemie vinden met zijn ploeggenoten. Dit zijn processen die tijd vergen. Maar hij heeft alles om het te maken.”

Negen jaar na zijn entree bij Chelsea licht De Bruyne de voetbalhemel op. Op zijn 21ste weet ook De Ketelaere dat hij moet blijven knetteren.