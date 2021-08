De jobstudent die Nainggolan rondrijdt: ‘Ik wil zijn vertrouwen niet beschamen’

Aan de ingang van de Bosuil zag je deze week niet alleen profvoetballers passeren: er zat ook een jongeman van 23 jaar uit Essen hard te studeren voor zijn herexamen Bedrijfsmanagement. Dat moet hij vandaag afleggen aan Karel de Grote Hogeschool. Kamal Salmanian (23), student Internationaal Ondernemen én jeugdscheidsrechter, is de uitverkorene die de nieuwe sterspeler van Antwerp 15 dagen lang mag vervoeren. Niet in een taxi, maar in Nainggolans eigen auto.

Het rijbewijs van de voetballer werd afgelopen weekend ingetrokken nadat hij met 100 km/u had gereden op de Scheldekaaien, waar je 50 mag. Bij een alcoholcontrole blies hij positief. Daarom sloot zijn entourage een contract af met Get Driven, een Kortrijkse taxidienst die chauffeurs ter beschikking stelt om met de auto van de klant te rijden - goedkoper dan telkens een taxi te nemen. Zaakvoerder Gunther Ghysels kent advocaat Omar Souidi en de Belgische manager van Nainggolan goed. Zo ging de bal aan het rollen.

De chauffeurs van Get Driven zijn freelancers, onder wie dus ook studenten. Kamal sloot zich een jaar geleden aan bij de taxidienst. "Ik zag het als een leuke studentenjob, aangezien je zelf je uren mocht kiezen. Afgelopen maandag kreeg ik mijn baas aan de lijn, die vertelde dat ik vanaf dinsdag Nainggolan mocht vervoeren. Ik moest even slikken." De volgende ochtend om 8 uur moest Kamal al klaarstaan aan de verblijfplaats van Nainggolan in het Antwerpse. "Met mijn Citroën C2 bolde ik ernaartoe", vertelt hij. Daar mocht hij zijn wagentje inruilen voor de Mercedes van Nainggolan en stapten ze samen in.

Voetbalfan

"Ik ben zelf een grote voetbalfan", vertelt Kamal. Zelf speelde hij maar twee jaar, nadat hij op z'n tiende vanuit Iran aankwam in ons land, maar nu is hij in zijn vrije tijd scheidsrechter in derde provinciale. "Natuurlijk kijk ik op naar Radja, dus ik vond het best spannend. Ik wou het goed doen en zijn vertrouwen niet beschamen. Maar al snel stelde hij me gerust en leerden we elkaar wat beter kennen. Hij vroeg wie ik was en wat ik zoal deed. Radja was heel vriendelijk - en zijn auto is heel wat anders dan mijn rammelbak. Ik heb in elk geval voorzichtig gereden en Radja leek tevreden. Wanneer ik hem 's ochtends kom ophalen, wordt er weliswaar niet veel gezegd. Misschien heeft hij last van een ochtendhumeur", lacht Kamal.

Ook volgende week heeft de twintiger nog herexamens, maar hij blijft het blokken met plezier combineren met z'n job. "Het is altijd lang wachten op Radja, dus ik heb veel tijd om te studeren. En wie kan zeggen dat hij met de auto van zo'n vedette mag rijden?”