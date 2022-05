De jacht op Club Brugge is geopend: hoe pakken de concurrenten het aan?

Anderlecht

De energieke Christian Kouamé blijft niet in het Lotto Park. Beeld Photo News

De festivalzomer moet sportief directeur Peter Verbeke aan zich voorbij laten gaan, het wordt zweten in zijn bureau op Neerpede. Er is een pak werk.

Doelman Hendrik Van Crombrugge staat in de belangstelling van PSV Eindhoven. Tot een concreet bod kwam het nog niet, maar Van Crombrugge wil op zijn 29ste graag eens de stap naar het buitenland zetten. Anderlecht gunt hem die kans, als het juiste bedrag op tafel komt.

Mocht Van Crombrugge het Lotto Park deze zomer verlaten, dan krijgt Bart Verbruggen komend seizoen voluit zijn kans. Verbruggen wordt twintig in augustus en geniet binnen de club veel vertrouwen. De noodzaak om te investeren is veel groter op andere posities in het elftal. Verbruggen kwam dit seizoen één keer in actie, tijdens de Champions’ play-offs op Antwerp (0-4 winst). Ook vorig seizoen speelde hij alle wedstrijden in de play-offs.

Centraal achterin zit Anderlecht goed. Met Wesley Hoedt en Hannes Delcroix staat er een stevig geraamte, ook Zeno Debast moet de komende maanden voluit knokken voor zijn speelkansen. Datzelfde geldt voor Killian Sardella. De optie van 5 miljoen euro in het huurcontract van Lisandro Magallán wordt in elk geval niet gelicht.

Op de backs is het een ander verhaal. Michael Murillo heeft zichzelf geen dienst bewezen met zijn domme rode kaart tegen Union, de derde al dit seizoen. Anderlecht zal hem deze zomer niet tegenhouden als er een degelijk bod komt. In de wandelgangen viel de naam van Thomas Foket als mogelijke vervanger, maar hij valt niet los te weken bij Stade Reims. Op links heeft Anderlecht de intentie om Sergio Gómez te houden. De Spaanse belofte-international staat op de radar van verschillende clubs en zal deze zomer gegeerd zijn.

Op het middenveld moet Marco Kana komend seizoen een van de sterkhouders worden. Josh Cullen zit in zijn voorlaatste contractjaar, als Anderlecht de Ier te gelde wil maken zal dat deze zomer moeten gebeuren. Hij kwam in de zomer van 2020 voor 500.000 euro over van West Ham, Anderlecht kan hem met winst doorverkopen. Door de ontbolstering van Kana verdween Kristoffer Olsson op het achterplan, benieuwd of hij nog veel toekomst ziet bij Anderlecht.

Op de flanken kreeg en greep zowel Francis Amuzu als Kristian Arnstad zijn kans tijdens de play-Offs. De achttienjarige Noor gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in, op Neerpede willen ze hem zo snel mogelijk een nieuwe verbintenis laten ondertekenen. De gesprekken daarover gaan in de goede richting. Anderlecht hoopt ook Yari Verschaeren te overtuigen om nog minstens een jaar bij Anderlecht te blijven. Amuzu behoort deze zomer dan weer tot de potentiële vertrekkers. Marseille, Wolfsburg, Nice, Reims en een aantal Italiaanse ploegen tonen interesse in de snelle winger.

Tot slot: hebben Joshua Zirkzee en Christian Kouamé tegen Union hun laatste thuiswedstrijd gespeeld? Een vertrek van Kouamé lijkt onafwendbaar, Fiorentina wil deze zomer meer dan 10 miljoen euro voor hem vangen. In Duitsland zijn ze er dan weer van overtuigd dat Zirkzee komend seizoen zal uitkomen voor Bayern München. Anderlecht hoopt Zirkzee nog een jaar te huren, maar dat wordt lastig. Paars-wit anticipeert op een vertrek en speurt de markt af voor een extra spits. Die nieuwkomer zou niet meer dan 5 miljoen euro mogen kosten en moet de concurrentie aangaan met Benito Raman en de jonge Mario Stroeykens.

Antwerp

Toby Alderweireld in overleg met Marc Overmars. Beeld Photo News

Om de verdediging van extra power en ervaring te voorzien denkt Antwerp aan Toby Alderweireld. De Rode Duivel was vorige week aanwezig op de Bosuil en hield in praatprogramma Extra Time de optie voor een terugkeer naar België open. Zeg nooit nooit in het voetbal. Hoewel Alderweireld een mooi contract heeft bij het Qatarese Al Duhail blijft men hopen in Deurne-Noord.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft zijn lijstje voor de potentiële opvolgers van trainer Brian Priske intussen ook klaar. De Deen kan zondag trouwens met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn kleedkamer. Hij heeft al zijn doelstellingen behaald: de poulefase van de Europa League, waarin het best goed speelde, de Champions’ play-offs en Europees voetbal volgend seizoen. Het is niet ondenkbaar dat Overmars voor een nieuwe coach gaat aankloppen bij enkele oude bekenden. Lees: een Nederlander met een zekere renommee. Zijn shortlist ligt klaar.

Voorts heeft Antwerp het afgelopen jaar de structuur al grondig hernieuwd en geprofessionaliseerd. Onder meer de scoutingcel werd uitgebreid, Overmars werd aangesteld, met Dirk Van Oekelen kwam er een collega voor CEO Sven Jaecques.

Paul Gheysens hoopt zo snel mogelijk mee te dingen naar de titel. Hij wil Club Brugge de komende jaren écht het vuur aan de schenen leggen en doet geregeld een kapitaalsinjectie. Geld lijkt alleszins geen probleem om de ambities van de Antwerp-voorzitter waar te maken.

Aan Overmars om een evenwichtige kern samen te stellen én om een trainer te vinden die voor een samenhangend geheel kan zorgen. Dat zal wellicht nog het moeilijkste zijn.

AA Gent

Blijft Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent? Beeld Photo News

Het verlies aan inkomsten door corona wordt door AA Gent op 25 miljoen euro geraamd. Hein Vanhaezebrouck liet in de marge van zijn besprekingen over een contractverlenging al optekenen dat hij ook met minder financiële middelen mogelijkheden ziet om beter te doen dan dit seizoen. De manier waarop Vanhaezebrouck AA Gent het voorbije anderhalf jaar uit het moeras haalde, bevestigt zijn woorden.

In vier rechtstreekse duels met Club trok het Gent van Vanhaezebrouck dit seizoen drie keer aan het langste eind. Gent is het enige team dat Club Brugge twee keer kon kloppen in de competitie. Bovendien schakelde het de landskampioen uit in de beker. Het doelsaldo in de vier duels met Brugge: 11-3 in het voordeel van de Buffalo’s. Vanhaezebrouck wéét hoe hij Club moet bekampen.

Om zijn contract te verlengen, vraagt Vanhaezebrouck het behoud van zijn sterkhouders én enkele gerichte versterkingen. AA Gent kan er alleen maar baat bij hebben om te vertrouwen op zijn architect.

Een opwaardering van het contract van sleutelspeler Tarik Tissoudali lijkt daarbij essentieel. Tissoudali is een van de twaalf spelers die volgend seizoen hun laatste contractjaar ingaan. Onder hen ook Roef, Ngadeu, Hanche-Olsen, Odjidja, Owusu en Kums. Vanhaezebrouck wil vermijden dat te veel spelers volgend seizoen aanvatten met extrasportieve besognes.

De Gentse defensie stond vanaf eind januari als een huis, met de van Hertha gehuurde Jordan Torunarigha. Gent heeft geen aankoopoptie op de Duitse verdediger, maar om beter te presteren dan dit seizoen zou het er goed aan doen om Torunarigha definitief aan te werven of een degelijke vervanger in huis te halen. Vooraan mag er een scorende spits bij.

Racing Genk

Paul Onuachu vertrekt deze zomer allicht bij Genk. Beeld BELGA

Genk toonde zich voor aanvang van dit seizoen ambitieus en sprak zich uit als titelkandidaat. Niet onterecht, de sterkhouders bleven aan boord en gerichte versterkingen werden gehaald. Na een achtste plaats en teleurstellende play-offs greep het echter naast Europees voetbal.

Dat vroeg om bezinning in Limburg. Binnen de club is men zich ervan bewust dat ‘transferitis’ bepaalde spelers parten heeft gespeeld. Head of football Dimitri de Condé miste ook voeling met de club bij bepaalde spelers. Dat moet anders.

Zo staat er in de zomer heel wat te gebeuren in Genk. Voor de spelers die het jaar te lang zijn gebleven, moet een oplossing worden gezocht. Denk aan Bongonda, Onuachu en Lucumi. Het trio is toe aan een nieuwe uitdaging, maar het valt af te wachten of de interesse op gang komt. Wellicht zal het gaan om andere bedragen die de club vorige zomer voor ogen had.

Dan is er nog Cyriel Dessers. De spits kent een bijzonder succesvolle uitleenbeurt bij Feyenoord, dat de aankoopoptie ter waarde van 4 miljoen euro wil lichten. Alleen zijn de middelen beperkt in Rotterdam.

Genk heeft wel de financiële slagkracht om zich te versterken, maar blijft afhankelijk van de markt. Als uitgaande transfers uitblijven dreigt het straks met een uitpuilende kern te zitten. De club houdt in de tussentijd haar ogen open voor aanvallende versterking.

Het meest prangende dossier in Genk is dat van de trainer. Het is een uitgemaakte zaak dat Bernd Storck komend seizoen geen trainer meer is. Mark van Bommel is op dit moment de topkandidaat. De Nederlander is vrij na zijn ontslag bij Wolfsburg, maar ook Wouter Vrancken (KV Mechelen) is nog in de running.