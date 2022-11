▶ De intense reactie van Romelu Lukaku na de penaltysave van Courtois

Nog geen plekje op de bank voor Lukaku. De spits nam gisteravond plaats in de tribune naast kinesist Lieven Maesschalck, die Lukaku klaarstoomt voor wat nog komt in Qatar. Vanaf zijn zitje keek Lukaku nagelbijtend toe op het moment dat Davies de strafschop mocht trappen. Een fan die in de buurt van Lukaku zat, kon het tafereel filmen.

Het resultaat is een heerlijke video. De beelden tonen hoe Lukaku door het dolle heen was na de levensbelangrijke redding van Courtois. De spits sprong net niet van de tribune en vierde nadien mee alsof hij zelf op het veld stond (zie video boven).

Courtois: ‘Vroeger onterecht gezegd dat ik geen penaltypakker was’

Courtois stopte als eerste Belg een strafschop op een WK sinds Jean-Marie Pfaff in 1986 (tegen Spanje), en het was zijn eerste gestopte penalty bij de Rode Duivels. “Davies had nog maar twee strafschoppen getrapt en ik had ze goed bestudeerd”, zei de keeper na de match.

“Dat er vroeger van mij gezegd werd dat ik geen penaltypakker was? Goh ja, ik vind dat onterecht. Als je de statistieken tegen hebt, worden zulke dingen vaker gezegd. De laatste twee à drie jaar heb ik volgens mij 20 procent van de strafschoppen gepakt.”

Courtois is op dit moment zelfs mister 56 procent. Dit jaar stopte hij vijf van de negen strafschoppen die hij tegenkreeg bij Real Madrid en de Rode Duivels.

De 1-0-zege tegen Canada betekende voor Courtois ook zijn 49ste clean sheet op 98 caps onder de lat bij de Rode Duivels. In de helft van de matchen hield hij dus de nul, wat een straf percentage is.