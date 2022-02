De hemel klaart op boven Brugge: ‘Ik zou ons graag elke week zo zien voetballen’

Club Brugge maakte indruk, met Denis Odoi en Hans Vanaken als protagonisten. Het thuispubliek genoot volop. Antwerp verliest dan weer wat terrein met drie op twaalf.

NP en TTV

Het was nog niet eens drie uur, er dienden nog twintig minuten gespeeld te worden, maar de fans in het Jan Breydelstadion kirden al van de pret. De ‘olés’ rolden van de tribunes, net als de Mexican wave. Andreas Skov Olsen, auteur van een assist en een fraaie goal, gaf tussendoor twee passes zonder kijken.

Negen op negen telt Club na het drieluik Charleroi-Eupen-Antwerp. De kloof op Union is van twaalf naar zeven punten afgeslankt. De hemel is weer wat opgeklaard, in dit deeltje van de wereld toch. Het legioen stak doorheen de middag de Oekraïner Edward Sobol een hart onder de riem.

De huidige toestand bij blauw-zwart staat in schril contrast met de drie op twaalf van Antwerp. Quo vadis, Antwerp? En was Radja Nainggolan wel matchfit?

Nog geen aftakeling

De 33-jarige Denis Odoi heerste op het middenveld. Na zijn kopbaldoelpunt voerde hij een spectaculaire salto uit. Odoi heeft alles om een publiekslieveling op Olympia te worden. Een basispion is hij al, met Hans Vanaken (deze zomer ook een dertiger) aan zijn zijde. Het aftakelingsproces is in zijn geval nog niet begonnen. Vanaken floreerde in de topper, alsof hij in zijn tuin stond te voetballen.

Voorin wierp Sargis Adamyan zich dan weer op als de verpersoonlijking van de Club-leuze: No sweat, no glory. Spits in werkmansplunje. Het ziet er vaak niet uit, maar dreigend, robuust en onuitputtelijk is hij wel. Adamyan nam uiteindelijk de 3-1 voor zijn rekening. Dan is Skov Olsen meer een lust voor het oog, met zijn frivole (trap)techniek.

Coach Alfred Schreuder: “Ik zou ons graag elke week zo zien voetballen, hoor. Maar dat hangt ook af van de tegenstander." Beeld Photo News

Club Brugge bekoorde tegen Antwerp. Een referentiematch waarin coach Alfred Schreuder de nodige punten scoorde. Niets te vroeg, want her en der begonnen de bemerkingen steeds luider te klinken. Zo gaat dat bij een topclub: met minder dan de titel zijn ze bij Club niet tevreden. Bovendien leidde het vele gepuzzel van Schreuder de voorbije weken niet tot de gewilde rust. Ook bleef een serie overwinningen uit. Union liep aanvankelijk beetje bij beetje weg.

Het knappe aan Schreuder is dat hij ondanks de kritische noten in die periode altijd sympathiek is gebleven. Geen dubbele persoonlijkheid, geen maagoprisping. Schreuder wil authentiek zijn in goede en kwade dagen.

En hoewel hij overtuigd is van zijn aanpak blijkt hij niet te koppig om bij te sturen. Ruud Vormer zal niet gauw meer de defensieve middenvelder van Club zijn. Schreuders duidelijke keuzes kwamen het tempo en de verticaliteit tegen Antwerp alvast ten goede. Dominantie op zich is namelijk niet voldoende. “Ik zou ons graag elke week zo zien voetballen, hoor”, glimlachte hij later op de middag. “Maar dat hangt ook af van de tegenstander. Antwerp gaf ons ruimte, wilde zelf aanvallen, terwijl andere ploegen lager inzakken.”

Blunder Mignolet

Enige minpuntje bij Club was de blunder van Simon Mignolet. De doelman ging bij de openingsgoal kinderlijk in de fout, verblind door de laagstaande zon. “Het was een ongelooflijke fase", zei Mignolet. “De bal ging zó hoog de lucht in. Ik riep ‘los’, maar onderweg zag ik de bal plots niet meer. Normaal moest ik zelfs niet springen om die bal te pakken. Een pet? Ik heb dat geprobeerd, maar als ik omhoog keek ging die pet mee de lucht in. Achteraf kan ik erom lachen, maar het was erg zuur geweest als dit ons punten had gekost.”

Nadat hij de 0-1 van Michael Frey “lullig” had genoemd, gaf Schreuder nog mee waar hij het meest van had genoten: de chemie tussen spelers en fans. “Nooit eerder meegemaakt hier.” Jan Breydel kolkte inderdaad nog eens als vanouds. Acteurs en publiek, niemand wilde van ophouden weten.

Club dolde dan ook nog een beetje met het stamnummer 1. Een balletje door de benen, dat soort dingen. Thuis zapte de geblesseerde Charles De Ketelaere bijgevolg naar de koers. In Kuurne bleek het spannender dan in Sint-Andries.