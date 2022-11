‘De grote verrassing is niet wie er níét in zit, maar wie er wél in zit’: Hans Vandeweghe over de WK-selectie

Bondscoach Roberto Martínez heeft vanmiddag zijn selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. Verrast de bondscoach deze keer met zijn selectie? En wat mogen we van de Rode Duivels verwachten op het WK? We bellen met sportjournalist Hans Vandeweghe.

Hoe moeten we deze selectie inschatten?

“De grote verrassing is níét wie er niet in zit, maar wie er wél in zit, namelijk Dries Mertens. Martínez denkt dat hij iets extra kan bieden als supersub. Mertens kan iets creëren, maar een hele wedstrijd zal moeilijk worden.

“Verder zijn er geen grote verrassingen, en dat is typisch Martínez. Er zit een logica achter de selectie. Martínez heeft in elk geval niet doorgeselecteerd, dat is duidelijk. Hij heeft niet heel zijn selectie omgegooid en allemaal jonge gasten hun kans gegeven, maar dat heeft hij ook zo beloofd.”

Enkele vaste namen worden wel gepasseerd voor het WK.

“Dat hij Denayer en Boyata niet meeneemt, ligt dan weer niet in zijn logica van spelers belonen die veel gespeeld hebben. Waarschijnlijk is het vormpeil van die spelers zo laag, dat hij het een te groot risico vindt. En Chadli is helemaal passé.

“In vergelijking met vier jaar geleden zijn er wel heel wat andere spelers bij, vooral achteraan is duidelijk dat hij met een heel jonge verdediging speelt. Hij zal wel iemand van die jonge gasten gebruiken. Dendoncker is eigenlijk een certitude. Ik denk dat hij achteraan zal beginnen met Vertonghen, Dendoncker en Alderweireld. Loopt dat mis, zullen daar wel andere spelers hun kans krijgen.”

Ook Bryan Heynen, met Racing Genk op kop in de Belgische competitie, zit er niet bij.

“Martínez is een buitenlander. Hij zal wel kijken naar wedstrijden in België, maar ook naar die in het buitenland, en hij zal wel weten wat het verschil is. Op de plaats van Heynen heeft hij bijvoorbeeld Vanaken, die ook uit de Belgische competitie komt, en dat zal voor hem dan waarschijnlijk van het goeie te veel zijn.”

Kunnen de Rode Duivels zonder een fitte Romelu Lukaku?

“Martínez heeft verschillende mogelijkheden, met Batshuayi of Trossard heb je voorin een alternatief. Het is een probleem van veel selecties, dat er een aantal spelers niet echt fit zijn of nog fit moeten worden.

“Ook Hazard was voor hem een certitude om mee te gaan. Nu is de vraag of hij gaat starten. Waarschijnlijk wel, maar afhankelijk van zijn vormpeil en wat hij brengt, zal hij een helft of 60 minuten spelen, maar hij zal nooit van zijn leven een hele wedstrijd spelen.”

Wat mogen we verwachten in Qatar?

“Het is een WK met veel onzekerheden. Zijn selectie is een zekerheid, maar dat lost de onzekerheden rond de ploeg niet op. Als het tegen Canada al fout loopt, moeten ze vol aan de bak. Het zijn allemaal verraderlijke tegenstanders op een WK, ook Marokko en Kroatië helemaal, dat is echt een toernooiploeg.

“Zijn selectie is geen gok, maar dat wil daarom niet zeggen dat het WK geen gok is. Dat blijft een dubbeltje op zijn kant. Die 6 procent winstkans volgens een simulatie van de KU Leuven, is dan toch vooral gebaseerd op resultaten uit het verleden. Iedereen die naar de Rode Duivels kijkt, ziet dat het niet meer hetzelfde is als vier jaar geleden. De verwachtingen zijn al getemperd sinds het EK vorig jaar.”