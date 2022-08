‘De grootste entree allertijden’: Serena Williams betreedt stadion gehuld in diamanten

De eerste ronde van de US Open had voor Serena Williams het einde van haar loopbaan kunnen betekenen, maar de Amerikaanse bleek nog niet klaar. De toeschouwers in New York kunnen nog iets langer van hun lieveling genieten.

Eerder deze maand kondigde Serena Williams (40) haar naderende afscheid van het tennis aan, maar het publiek bij de US Open in New York, waarschijnlijk haar laatste toernooi, bleek maandagnacht (Belgische tijd) nog niet bereid om haar te laten gaan. In een op momenten oorverdovend Arthur Ashe Stadium rekende de Amerikaanse af met de Montenegrijnse Danka Kovinic: 6-3, 6-3.

Alleen al de entree van Williams, door de stadionspeaker aangekondigd als ‘de grootste allertijden’, was voor sommigen het dure prijskaartje meer dan waard. De Amerikaanse betrad het stadion als een rockster, gehuld in een met diamanten uitgeruste tennisjurk van Nike, compleet met een gouden sleep. Ook in haar haren schitterden enkele diamanten.

Uitzinnig publiek

Uiterlijk onbewogen door de gillende orkaan op de tribunes nam Williams plaats voor haar warming-up. Vanuit het publiek regende het hartenkreten. ‘Ik houd van je, Serena!,’ klonk het bovenin het stadion. ‘Ik nog meer!’ daarna vanaf de overkant.

Voormalig president Bill Clinton was een van de vele beroemdheden die toekeken. Toen de Amerikaan in 1998 in het Witte Huis woonde, maakte Williams als tiener haar debuut bij de US Open. De witte kraaltjes die ze destijds in haar haren droeg, waren nu op de tribune te zien bij haar 4-jarige dochter Olympia, die het net als de rest van de toeschouwers uitschreeuwde bij het zien van haar moeder: ‘Maaaaam!’

Getennist werd er ook. Williams had op 16 augustus haar laatste wedstrijd gespeeld bij het toernooi van Cincinnati, waar ze kansloos was tegen regerend US Open-winnares Emma Raducanu. Williams oogde uit vorm en niet fit. Ze was geen schim van haar vroegere, dominante zelf. Het leidde tot vraagtekens over haar aanstaande optreden in New York.

Beste tennis sinds tijden

Tegen Kovinic, de ongeplaatste nummer 80 van de wereld, kwam Williams stukken beter voor de dag. Haar eerste servicebeurt, met een aantal dubbele fouten, leidde tot een voelbare, plaatsvervangende nervositeit bij het New Yorkse publiek, maar eenmaal op dreef speelde Williams haar beste tennis sinds tijden.

De Amerikaanse maakte een scherpe, bijna zakelijke indruk. De blik stond gefocust. Pas na het laatste punt, een schreeuw en wat vreugdehupjes beantwoordde Williams de liefde van haar aanbidders met enkele handkussen. ‘Het publiek was te gek’, sprak ze. ‘Ze sleepten me er echt doorheen.’

Hoewel ze had gewonnen, had de avond alsnog veel weg van een afscheidsfeest. Williams werd na afloop van haar partij in het zonnetje gezet door Billie Jean King en kreeg een eerbetoon van Oprah Winfrey. ‘Ik had dit allemaal niet verwacht’, zei Williams. ‘Ik probeer gewoon het beste uit mezelf te halen als ik hier op het veld sta.’

Serena 2.0

Williams blikte terug op haar beslissing om te stoppen, op 9 augustus aangekondigd in modeblad Vogue van hoofdredacteur Anna Wintour, een vriendin en tennisfanaat. Het was een moeilijk besluit geweest. ‘Als je ergens veel passie en liefde voor hebt, is het lastig om er afstand van te nemen,’ zei Williams. Toch leek ze nog altijd vastberaden, klaar voor het volgende hoofdstuk van haar leven. Voor haar bedrijf, de mode, en vooral haar dochter. ‘Ik zal er nog altijd zijn’, sprak Williams. ‘Het wordt Serena 2.0.’

Voorlopig is de Amerikaanse nog tennisster, en niet uitgespeeld in New York. In de tweede ronde treft ze de Estse Anett Kontaveit. Op papier is de nummer twee van de wereldranglijst de betere tegen Williams, zelf nummer 608, maar de gevolgen van een recente, hardnekkige coronabesmetting tornden aan de vorm en conditie van Kontaveit.

Verder speelt Williams nog in het dubbeltoernooi met haar zus Venus, voor het eerst sinds lange tijd. Het vooruitzicht maakte haar zichtbaar enthousiast. Voor Williams de baan verliet, vormde het publiek met kartonnen posters gezamenlijk de zin ‘We houden van Serena’. Woensdag krijgt het feestje een vervolg.