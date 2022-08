De goudkoorts van Kopecky: ‘Lotte deed er altijd alles voor om te winnen’

Het gaat hard voor Lotte Kopecky: de 26-jarige wielrenster won dit jaar al de Strade Bianche en de Ronde Van Vlaanderen, en schittert nu ook op het EK baanwielrennen in München. Waar komt die goudkoorts toch vandaan?

In Puurs staat de champagne alvast klaar bij bomma, bompa en vader Kopecky. Afgelopen weekend zette ze de puntenkoers naar haar hand en voegde ze na WK-goud nog EK-goud aan haar collectie toe. Eerder had ze op de afvalling ook al goud gepakt. In het omnium moest ze vrede nemen met een vierde plaats.

“Het is fantastisch om zo’n talent te zien bij je kleindochter”, glundert bompa François Kopecky (78) trots. “Zeker als je weet wat wij voor haar gedaan hebben. Mijn vrouw en ik zijn met Lotte al van kinds af aan naar elke wedstrijd gereden. Haar ouders moesten vaak werken en hadden weinig tijd, dus reden wij bijna wekelijks met haar naar de koers. Uiteraard stonden we dan ook altijd aan de zijlijn te supporteren. Ik kan niet tellen hoe vaak wij met haar naar wedstrijden zijn gereden, dat zijn er te veel. We zijn zelfs eens naar Portugal gegaan met haar. Ik rijd Lotte nu soms nog naar de luchthaven, en ga haar ook weer halen. Voor mij is dat prachtig, ik heb er veel plezier in om dat te doen. Ik hoop dat ze het nog lang volhoudt.”

Tot op heden supporteren Lottes grootouders voor elke wedstrijd waarin ze meerijdt. “Als we kunnen, zijn we weg”, aldus François. “Maar ze moet er wel wat voor overhebben, als topsporter. Ik denk niet dat Lotte ooit al een dancing gezien heeft. Ze heeft zich altijd gefocust op haar job. Dat moet je niet onderschatten, ik zou er zelf niet aan beginnen. Maar Lotte heeft altijd al voor twee geteld, ze heeft een sterk karakter en liet zich nooit doen, door niemand.”

Dat Lotte altijd al goudkoorts had, weet ook haar mama Anja De Graeve (49). “Alleen als ze kan winnen, is ze tevreden”, vertelt Anja. “Over de Tour de France was ze echt ontgoocheld, al heeft ze niet slecht gereden, vind ik. Dit weekend was ze wel heel happy.”

Lotte groeide op in Schelle en blonk altijd al uit in sport. Turnen, voetbal, basketbal, skiën, lopen: ze deed het allemaal. “Ik weet nog goed dat er een jaarlijkse loopwedstrijd bij ons in het dorp werd georganiseerd. Gerda Andries liep toen mee, een voormalig atletiekster die ooit met de olympische vlam mocht lopen. Lotte liep Gerda zo voorbij. Gerda zei toen nog tegen mij: “Dit is ongelooflijk, want ik heb haar zeker niet laten winnen.” Toen Lotte met haar papa ging skiën, is de skischool haar daar komen vragen of ze geen wedstrijden mee wilde doen. Overal was Lotte goed in.”

Twee voeten op de grond

“Haar broers fietsten, en dat wilde ze ook eens proberen”, weet haar mama. “Lotte was toen 11 jaar, dus kocht ik voor haar een antiek, ijzeren fietsje via internet. ‘We zien wel, ze kan zich maar amuseren’, dacht ik toen. Maar Lotte was direct vertrokken, en liet alle jongens achter haar. Wij zijn geen koersfamilie en kenden niets van de sport, maar mensen uit het wereldje kwamen ons vertellen dat Lotte talent had. We bleven met onze twee voetjes op de grond, maar het bleek dat die mensen toch gelijk hadden. Ik ben heel erg trots op haar.”

Ook broer Hannes Kopecky (23) is trots op zijn zus. “Al was het maar een stom gezelschapsspelletje, Lotte deed er altijd alles voor om te winnen”, zegt Hannes. “Als ze iets doet, gaat ze er volledig voor en wil ze de beste zijn. Lotte zat op de topsportschool en was niet vaak thuis, maar als ze er was, bracht ze altijd sfeer mee. Ze is beginnen fietsen omdat mijn broer en ik dat ook deden, en zo is ze erin gerold. Bij ons was het uiteindelijk niet zo’n groot succes als bij haar.”

Lotte Kopecky was als kind al een supertalent in het wielrennen. Beeld rv

Ambitieus

Op de eerste wielerclub van Lotte en haar broers wordt er nog vaak over Lotte gesproken. “Als ze wint, zeggen ze bij ons op de club: ‘Gregorius zal content zijn, zijn ‘poulain’ heeft weer gewonnen.’” Aan het woord is Gregorius Van Moer (75), de voorzitter van wielerclub Steeds Vooraan in Kontich. “Lotte kwam bij ons in de club toen ze 11 jaar was, ze was een van de eerste rennertjes bij de dames”, aldus Gregorius. “Het viel ons meteen op dat ze meer kon dan een normaal meisje. Ze zei altijd: ‘Wat de jongens kunnen, dat kan ik ook.’ Altijd al was ze ambitieus, ze droogde de jongens gewoon af. We hebben nog altijd een spandoek in ons clublokaal hangen van toen ze het BK tijdrijden won.”

Maar wie Lotte eerst belt als ze goud pakt, is toch haar vriend en trainer Kieran De Fauw (38). “Maar dat wil niet zeggen dat ik haar meteen na de wedstrijd hoor”, lacht Kieran. “Zondag kon ze me pas rond middernacht opbellen, toen ze op hotel was. Dan zijn we blij om elkaar te horen, het is het eerste moment dat ze voor zichzelf heeft na alle foto’s, interviews en ceremonies.

“Toen ik Lotte begon te trainen, vier jaar geleden, legde ze de lat meteen hoog. Haar doelen waren wereldkampioen worden en een olympische medaille pakken. Ik vroeg me af of dat wel realistisch was, gelukkig is nu gebleken van wel. Maar dat willen winnen heeft er altijd ingezeten.

“Het is niet altijd even gemakkelijk om zowel trainer als partner te zijn. Al proberen we privé en werk zo veel mogelijk gescheiden te houden: als we trainen, spreek ik haar aan als ‘Kopecky’ en zij mij als ‘gast’, thuis is het gewoon Lotte en Kieran. Vorige week, na de Tour, hebben we geprobeerd het zo weinig mogelijk over de koers te hebben. Ze had mooie resultaten neergezet, maar een overwinning bleef uit, dus was ze ontgoocheld.

“De koers is toch een rode draad die door onze relatie loopt, maar het moet ook niet altijd over fietsen gaan. We hebben zo veel mogelijk proberen ontspannen, zodat ze uitgerust aan het EK kon beginnen. Lotte is een fervent koffiedrinker, ze gaat heel graag op een terrasje een tas koffie drinken. Ook bij onze huisdieren, een hond en drie katten, komt ze tot rust. Daar geniet ze echt van. Dit weekend heeft ze het fantastisch gedaan: als vriend en als trainer ben ik opgelucht dat ze na al dat harde werk toch goud heeft behaald.”