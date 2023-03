De genezing van Club Brugge begint bij een vaste defensie

Verlies in Oostende (3-0) en een pandoering in Lissabon (5-1). Het is zover gekomen dat Standard zondag misschien wel favoriet is in het Jan Breydelstadion.

De exit van Scott Parker zal voor velen een verademing zijn. Toch bevindt de geestesgesteldheid van Club Brugge zich nog steeds onder nul. Club speelt met het vertrouwen van een degradatieploeg. Aan Rik De Mil om op korte termijn de drive en het vertrouwen opnieuw in zijn spelers te krijgen. Eenvoudig wordt dat niet, in een groep die er dit seizoen niet in slaagt om zichzelf te corrigeren.

De Mil hoopt zijn kleedkamer te triggeren met de juiste boodschap aan het begin van zijn ambtstermijn van onbepaalde duur. Het is aannemelijk dat hij van hogerhand omarmd zal worden. Daarnaast zal hij bij de leiders in de groep (voornamelijk Mats Rits, Simon Mignolet en Denis Odoi) steun vinden.

Mechele geschorst

Club onder Parker, dat was kort samengevat een warboel. Aan De Mil om duidelijkheid te scheppen, net zoals Alfred Schreuder en Carl Hoefkens veel logischer waren in hun keuzes dan hun Engelse opvolger. Behalve op de linksachter – Bjorn Meijer was in alle matchen basisspeler – en op de nummer tien schakelde Parker op alle veldposities minstens drie verschillende spelers in. Geen goed plan in volle crisis.

Brandon Mechele zit een schorsingsdag uit, Andreas Skov Olsen en Jack Hendry herstellen nog van een kwetsuur, maar vanaf zondag moet het de bedoeling zijn om naar een vast basiselftal toe te groeien. En standvastigheid, dat begint achterin. Mede door de vele personeelswissels houdt Club tegenwoordig zelden de nul. Zondag zal De Mil teruggrijpen naar Odoi of Dedryck Boyata, nadien kan hij op zoek naar een vast centraal duo of trio. Met of zonder Abakar Sylla, afhankelijk van de mate waarin De Mil de ruwe diamant opnieuw naar zijn beste niveau kan brengen.

De clubs die het dit seizoen goed doen teren op vaste centrale verdedigers. Denk aan Genk, Union en Antwerp, maar ook aan Standard, Cercle Brugge of Westerlo.

Spelers uit vorm

Mede door het vele schuiven van Parker zijn sleutelspelers uit de heenronde het vertrouwen volledig kwijt. Met uitzondering van Noa Lang maakte Parker niemand beter, integendeel. Ferran Jutglà, goed voor 8 goals en 5 assists in zijn eerste 13 matchen, is nadien volledig weggedeemsterd, mede door de talloze pogingen om Roman Jaremtsjoek op het juiste spoor te krijgen. Skov Olsen lijkt wel een schim van de sensatie die hij tussen januari en oktober is geweest. Hetzelfde geldt in mindere mate voor Raphael Onyedika, die naar verluidt ook mentaal met een terugval kampt.

Hoefkens en De Mil hebben in grote lijnen dezelfde aanpak en visie. Vanzelfsprekend grijpt die tweede straks gedeeltelijk terug naar de filosofie van Hoefkens, onder wie Club in de eerste seizoenshelft succesvol was. Parker liet zijn groep de voorbije maanden op training op veel varianten trainen, maar greep altijd terug naar hetzelfde 4-3-3-systeem, ongeacht de tegenstander. Hoefkens toonde zich flexibeler. In augustus en september pakte Club bijvoorbeeld vijftien op vijftien in een formatie met drie verdedigers en twee aanvallers.

Kan De Mil, anders dan zijn voorganger, wel voor een kentering op korte termijn zorgen?