De Gendt schuift pensioen voor zich uit: ‘Ik doe dit nog graag’

Wat zo’n ritzege in de Giro niet kan doen. Rijp voor retraite leek Thomas De Gendt. 2021 was niet zijn jaar. Overtraind, fysiek nergens, mentaal week, tot symptomen van burn-out toe. “De teams waarmee ik in het voorjaar verkennende gesprekken voerde met het oog op de toekomst stemden er hun beeld van mij op af. ‘Dit is niet meer de De Gendt die we kennen’, redeneerden ze. ‘Even afwachten dus.’”

Maar in de Ronde van Italië veerde hij op. Het was Napels zien en… reïncarneren. “Het gaat weer goed en dat wakkert automatisch de goesting aan”, zei hij gisteren voor de start van de tweede rit in de Ronde van Zwitserland, die werd gewonnen door de Noor Andreas Leknessund. “Al gaat dat nog altijd met ups en downs. De ene dag is de andere niet. In de openingsetappe was het weer afzien. Ik had last van de warmte, zoals veel renners. Dan zit je daar en speelt de twijfel toch weer op.”

Het is het bekende gesnauw tussen de engel en de duivel, elk op een schouder. Doe het. Niet! Al is het niet duidelijk wie hier welk standpunt verdedigt. Laten we het maar op de engel houden, die De Gendt aanmoedigt om door te gaan. “Dat is de bedoeling, ja.” Tot en met de Giro in 2025 die zou finishen op de Stelvio, waar hij in 2012 de legendarische rit won, liet hij zich al eens ontvallen.

Het is echter moeilijk voor gevorderde dertigers als De Gendt om in het huidige peloton nog een contract van die termijn te versieren. “Twee jaar is realistischer”, meent hij. “Zo’n voorstel van een ploeg heb ik nu liggen (volgens onze informatie is hij rond voor een verlenging bij zijn huidige team, JDK.). Dat biedt me de kans om zelf te bepalen waar en wanneer ik het voor bekeken houd. Doe ik dat contract uit, waar ik initieel naar streef? Of voel ik volgend jaar al dat het genoeg is geweest? In dat geval kan ik de eer altijd aan mezelf houden. Blijk ik toch nog goed te presteren, dan is de derde optie om er nóg een jaar bij te doen. Maar tegen dan zal ik er 38 zijn. Ik blijf ook niet eeuwig in het peloton zitten.”

Vaak van huis

Dat hij zelf kan bepalen over zijn lot werkt bevrijdend voor de Gendt. Je ziet het hem aan: de twijfels zijn grotendeels weggeëbd. “Ik doe dit nog graag”, concludeerde hij. “Het is een mooie wereld waarin ik leef. Koersen, stages en lange trainingen, in welk weer dan ook, vormen op zich nog geen last. De veelvuldige uithuizigheid weegt wel stilaan door bij mij en mijn gezin. Vooral Timo (8) heeft het er almaar moeilijker mee. Maar dat pak ik er nog wel even bij.”

De jonge Noor Andreas Leknessund wint de tweede rit in de Ronde van Zwitserland, in Aesch. Beeld Photo News

Vraag is dan welke rol De Gendt voor zichzelf nog ziet weggelegd in de nadagen van zijn carrière. “Als ik er de benen voor heb, wil ik nog wel mijn kans gaan. Dat is sowieso steeds minder het geval. (grijnst) Vroeger sloop ik op jaarbasis 25 keer mee in de vlucht, nu zit ik aan welgeteld vier waarvan ik er toch alvast één succesvol afrondde. Met koerswijsheid en ervaring lukt me dat af en toe nog. Maar heb ik de benen niet, dan knecht ik met plezier voor een kopman. Voorts zie ik, in koers, een adviserende rol voor me weggelegd, ten dienste van de jonge, opkomende generatie.”

De Lie, Cras, Van Gils, Vermeersch, Van Moer, De Gendt noemt zelf ook Moniquet. “Je hebt er die raad in de wind slaan en je hebt er die ze oppikken en er zelfs persoonlijk naar hengelen. Sylvain Moniquet is zo iemand.”

Na de Ronde van Zwitserland en de twee BK’s trekt De Gendt op hoogtestage naar Livigno, om er de Vuelta voor te bereiden. Voor de Tour past hij bewust. “Ik heb mezelf van de longlist laten halen. Ik zit op dit moment al aan 54 koersdagen en na die zware Giro is het gewoon niet zo verstandig om de Tour te rijden. Het gevoel dat ik er niet veel kan uitrichten zou me alleen maar met frustratie opzadelen. Dus vroeg ik om de Ronde van Spanje te rijden, met de Ronde van Polen als ‘opwarmer’. Alles samen zal ik dan toch weer zo’n negentig dagen competitie tellen. Niet slecht toch, op mijn leeftijd?”