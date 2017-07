De Gendt leidt ons rond in zijn privémuseum: "Ik gooi niets weg"

Al voor de vierde keer in zijn carrière won Thomas De Gendt zaterdag de prijs voor de strijdlust in de Tour de France. Voor De Gendt betekent het dat hij alweer een museumstukje kan toevoegen aan zijn zolderkamer, waar hij zijn indrukwekkende collectie trofeeën, truien en fietsen bewaart. Voor de start van de Tour mocht onze videoman op bezoek in dat heiligdom annex privé-museum van de Lotto-Soudal-renner. "Ik vind het zonde om zo'n dingen weg te gooien. Als je hard voor iets werkt, vind ik het maar normaal dat je het bijhoudt", vertelt hij.