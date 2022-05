De Gendt: ‘Ik rijd niet rapper, het peloton rijdt iets trager’

In het verleden nam hij vaak een kartonnetje trappist of abdijbier mee naar een grote ronde, om van te genieten op een speciaal moment. In deze Giro heeft De Gendt niets mee. “Als ik thuiskom, trakteer ik mezelf op een Sint-Bernardus”, vertelde hij gisteren.

De voorbije twee seizoen raakte De Gendt zijn geloof een beetje kwijt. Hij kon volgen, maar niets forceren. Dit weekend was anders. De Gendt won in stijl. Dat hij op zijn 35ste nog het verschil kon maken, deed deugd. De Oost-Vlaming sprak over een revival van de oude mannen. “Op de Blockhaus reden Pozzovivo, Valverde en Nibali ook top tien, mannen die richting veertig gaan of al gepasseerd zijn. Hoe dat komt? Het wielrennen wordt weer normaal.”

Daarmee bedoelt hij dat er weer met haalbare snelheden wordt gekoerst. “Zaterdag duwde ik even hard als bij mijn andere overwinningen in een grote ronde. Ik rijd dus niet rapper, het peloton rijdt iets trager. Het was ook niet vol te houden zoals er de voorbije maanden werd gereden. In een eendagkoers of een kleine rittenkoers gaat het nog altijd keihard, maar in een grote ronde moet je af en toe gas terugnemen of je rijdt jezelf kapot.”

Geen Tour

De komende dagen rijdt De Gendt opnieuw in dienst van Caleb Ewan, daarna kiest hij misschien nog een rit uit. Dan zullen we opnieuw een authentiek mens zien. “Iedereen heeft wel gemerkt dat ik zaterdag emotioneel was. Vijf jaar geleden had ik mijn tranen ingehouden of toch zeker mijn gezicht verborgen, maar dat doe ik niet meer. Iedereen mag zien dat het oké is om emotie te tonen. Maakt niet uit of ik blij, boos of ontgoocheld ben. Niemand moet denken dat alles altijd fantastisch is omdat je succesvol bent als een sporter.”

Nog dit: in principe rijdt De Gendt geen Tour. “Ik doe de Tour wel graag, maar normaal zal ik er niet bij zijn. Ik heb een hoogtestage gepland in juli.”