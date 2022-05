De geheimen van AS Roma: een topspits, een ervaren coach en véél fans

1. Kan coach José Mourinho nog toveren?

Met twee Champions Leagues, een UEFA Cup, een Europa League en acht landstitels in Portugal, Spanje, Italië en Engeland is José Mourinho een van de succesvolste clubcoaches ooit. Maar de voetbalwereld kijkt niet langer louter bewonderend naar de 59-jarige Portugees. De trucs van de zelfbenoemde ‘Special One’ zijn ontcijferd, zo lijkt het, zijn chronische chagrijn irriteert.

Mourinho staat erom bekend als geen ander de psyche van zijn spelers te kunnen bespelen, is tactisch en qua anticiperend vermogen ijzersterk, en schuwt geen middel om te winnen. Maar de prijsverslaafde staat sinds 2017 droog, zijn complottheorieën, eeuwige protesten richting arbitrage, steken onder water richting tegenstanders en het negatieve spel van zijn ploegen maakt menigeen Mourinho-moe – behalve waarschijnlijk zijn volgers op Instagram, waarop hij geregeld olijk de draak steekt met zichzelf.

De laatste vijf jaar gaat het gemiddeld genomen vrij slecht met de ploegen die hij coachte. Manchester United en Tottenham Hotspur dreven almaar verder af en in zijn eerste seizoen bij AS Roma, qua spelersbudget het nummer drie van Italië, werd hij ternauwernood zesde. In de Conference League verloor Roma in de poulefase met 6-1 van het Noorse Bodo Glimt en wipte het in de achtste finales met het nodige geluk over Vitesse heen.

Momenteel is Mourinho druk bezig Roma in de underdogrol te dirigeren, hoewel de selectie van de Italiaanse club ongeveer drie keer zoveel transferwaarde vertegenwoordigt als die van Feyenoord. Dat Roma afgelopen vrijdag nog moest spelen tegen Torino en Feyenoord anderhalve week vrij was richting de finale noemt hij oneerlijk.

Het is nogal een contrast met de fris formulerende, immer met respect sprekende Feyenoord-trainer Arne Slot met zijn positieve spelopvatting. Maar dat zal Mourinho, die geen van zijn vier Europese finales verloor, een rotzorg zijn.

José Mourinho verloor nog nooit een Europese finale. Beeld Photo News

2. Wat zal het strijdplan van AS Roma zijn?

Net als de gunfactor mag Feyenoord ook de bal hebben van Mourinho. Doorgaans zijn zeven veldspelers van Roma verdedigend ingesteld. Leicester City beet zich compleet stuk op de Romeinse muur in de halve finale. Verwacht wordt dat Roma morgen snel de lange bal speelt op spits Tammy Abraham en rondom de rijzige Engelsman probeert de duels te winnen of een overtreding uit te lokken. Daarmee ontloopt Roma het kenmerkende afjagen van Feyenoord.

Slot heeft zijn ploeg er al voor gewaarschuwd, maar ook dat Roma snel van tactiek kan veranderen. Aanvaller Bryan Linssen weet: “Roma lijkt totaal niet op ons. Wij willen alles voetballend oplossen, zij willen alleen winnen. Wij moeten met zo’n intensiteit spelen dat we ze kunnen afjagen en toch weer op tijd achter de bal kunnen zijn als ze die eroverheen leggen. Alles opengooien achterin zal in ieder geval geen goed plan zijn.”

3. Welke spelers kunnen Feyenoord pijn doen?

Abraham, die voor 40 miljoen euro overkwam van Chelsea, is een gevaar op zich; hij tekende voor zeventien doelpunten in de Serie A en negen in de Conference League. Dribbelaar Zaniolo, de ervaren spelmaker Mkhitaryan en alleskunner Pellegrini zijn begaafde middenvelders, net als Veretout. De Fransman heeft een briljante traptechniek waarmee hij vrijschoppen en corners tot moordwapens verheft, geholpen door de kopsterke Smalling, Ibañez en Abraham.

5. Houdt men in Rome inmiddels van de Conference League?

Zeker. In Stadio Olimpico wordt morgenavond, net als in de Rotterdamse Kuip, op grote schermen meegekeken. Liefst 30.000 Italianen worden er in Tirana verwacht, ruim het dubbele van de Feyenoord-fans. Ook in het Air Albania-stadion (met plek voor slechts 22.500 man) zullen Roma-aanhangers vermoedelijk in de meerderheid zijn. Ze konden door een fout van de UEFA eerder kaarten bestellen.

De Albanese president Edi Rama heeft al aangekondigd te juichen voor Roma, net als de burgermeester van Tirana, plus vele Albaniërs met familie in Italië. Volgens Mourinho is dat logisch. “Als Roma wint, zal een Albanees de beker omhooghouden (verdediger Marash Kumbulla, red.). Dat zou genoeg moeten zijn ons aan te moedigen.”

AS Roma - Feyenoord, morgen om 21 uur op Canvas