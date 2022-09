De focus is terug bij Onuachu, nu nog de doelpunten

De eerste weken van de competitie toonde Racing Genk zich een heuse doelpuntenmachine met 21 goals in 8 matchen. Geen ploeg in België doet beter. De teller van de Gouden Schoen staat echter nog op nul. Paul Onuachu (28) ondervindt de gevolgen van een blessure die hij in de voorbereiding heeft opgelopen. Adductoren, altijd vervelend. “Voor mij persoonlijk is dit een slechte start”, is Onuachu eerlijk. “Ik werk ontzettend hard om weer topfit te worden, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn. Het belangrijkste is dat de ploeg goed draait.”

Zeg dus niet dat Onuachu zich zorgen maakt. De lach is zelfs terug op zijn gezicht. Speler en club zijn ervan overtuigd dat de goals zullen komen. “Het is een kwestie van tijd”, zegt hij. “Als er eentje ingaat, zal de rest vanzelf volgen. Op dit moment boeit het me niet veel. Op Union (1-2 winst, BFA) stond ik pas voor het eerst in de basis. Het was een lastige match, Union is een sterke ploeg. Ik was soms wat ongelukkig in mijn acties. Ik moet gewoon 100 procent fit worden, dan zullen er vanzelf goede dingen volgen.”

Dat net zijn concurrent Ally Samatta de winnende goal maakte tegen Union stoort Onuachu niet. “Ik was blij voor hem. Echt waar. Het maakt mij niet uit wie scoort, zolang we maar winnen. Ik zat er ook niet mee in dat Samatta ons kwam versterken. We speelden voorheen nog een paar maanden samen en het is een zeer positieve gast in de kleedkamer. Wij zijn er allemaal om de ploeg te helpen.”

Wouter Vrancken en Paul Onuachu. "Er heerst een andere werkethiek met deze coach." Beeld Photo News

Het is misschien wel het opvallendste verschil met het Genk van vorig jaar. De ploeg begon toen met torenhoge ambities, maar was geen moment een speler in de titelstrijd en greep naast de top vier. “Vorig seizoen waren we geen team, iedereen speelde toen voor zichzelf. Nu is dat helemaal anders. Dat is de verdienste van Wouter Vrancken en zijn staf. Je merkt dat de mentaliteit heel anders is. We vallen samen aan en verdedigen samen. Er heerst een andere werkethiek. Kijk maar eens hoe we voor elkaar vochten in Union.”

Interesse van Wolves

Onuachu heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag een transfer naar een topcompetitie zou maken. Hij scoorde 68 keer in 117 officiële wedstrijden voor Genk, won de beker en de Gouden Schoen, en is Nigeriaans international. Desondanks lukte het niet voor hem deze zomer. “Eerlijk gezegd ben ik het beu om over transfers te praten. Ik ga er niet meer mee bezig zijn, nu niet en in de toekomst ook niet meer. I don’t care anymore. Ik wil genieten van deze ploeg. Ik ben hier gelukkig.”

Toch was er belangstelling uit de Premier League voor Onuachu. “Wolverhampton, maar dat is er niet van gekomen. Ze zijn voor een ander gegaan (Sasa Kalajdzic van Stuttgart, BFA). Hij blesseerde zich blijkbaar zwaar in zijn eerste match. De Engelse transfermarkt was toen al gesloten. Ze konden dus alleen nog transfervrije spelers halen en kwamen uit bij Diego Costa. Dat is voetbal.”

Club Brugge informeerde ook. “Ja, zij waren zeer geïnteresseerd”, geeft Onuachu toe. “Maar waarom zou ik Genk verlaten voor Brugge? Wat mij betreft is dat een stap zijwaarts. Dat doe je toch niet? Het bestuur hier was daar ook duidelijk in: we laten onze Gouden Schoen niet naar een concurrent gaan. Volkomen logisch in mijn ogen.”

Onuachu wil met Genk juist de concurrentie aangaan met Club. “Na ons mindere seizoen hebben we allemaal revanchegevoelens. We spelen geen Europees en dat missen we. Het is een andere sfeer dan je gewoon bent. Maar we kunnen het nu niet meer veranderen. De enige manier om te reageren is er dit jaar vol voor te gaan. De start was veelbelovend. Als het zo doorgaat spelen we volgend jaar weer in Europa. Daar ben ik zeker van. En misschien zit er zelfs meer in. Als we voor elkaar werken en naar de coach luisteren, dan kunnen we heel veel bereiken dit seizoen”, besluit de boomlange spits.