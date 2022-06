De ‘first pitch’ van beroemdheden eindigt vaak met reputatieschade

De ballen belanden op de tribunes, stranden in het zand of raken, in het ergste geval, een fotograaf in het kruis. Wekelijks bewijzen beroemde gastwerpers in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB met de traditionele ‘first pitch’ dat een worp over achttien en een halve meter nog niet zo makkelijk is. Reputatieschade ligt op de loer.

Sinds het einde van de negentiende eeuw is het een traditie in het Amerikaanse honkbal: hoogwaardigheidsbekleders, politici of andere bekendheden die de wedstrijd openen met een ceremoniële eerste worp. Voor de uitverkorenen is het een grote eer, maar tegelijkertijd een stressvolle taak. Op de werpheuvel, onder het toeziend oog van duizenden toeschouwers, is de druk ineens voelbaar. Zelden zeilt een bal van de beroemde gelegenheidswerper over de slagplaat, des te vaker moeten catchers zich strekken om de schade te herstellen, of worden ballenjongens aan het werk gezet om de verdwaalde projectielen te zoeken.

Zangeres Carly Rae Jepsen in 2013. Beeld Getty Images

Vooral rapper 50 Cent wordt nog geregeld herinnerd aan zijn mislukte worp uit 2014 bij een thuiswedstrijd van New York Mets. Zijn linkshandige afzwaaier belandde ergens tussen de slagplaat en het eerste honk. “Als iemand me naar honkbal vraagt, gaat het nog altijd over die worp”, zei de muzikant jaren later. “Een slechtere bestaat niet.” Het moment was zo tenenkrommend en memorabel dat een fabrikant van honkbalplaatjes een exemplaar van de misser maakte.

Mogelijk opzet

De rapper uit New York is slechts een van de velen die imagoschade opliepen op de werpheuvel. Sommige beroemdheden maken zo’n slechte beurt dat er opzet in het spel lijkt. Vechtsporter Conor McGregor miste de slagplaat in 2021 bij Chicago Cubs op enkele meters (en gaf zijn strakke pak vervolgens de schuld), zangeres Carly Rae Jepsen kwam bij Tampa Bay Rays niet verder dan een slappe stuiterbal, en de voormalige burgemeester van Cincinatti kon zich na zijn afzwaaier bij de Reds richting het eerste honk even niet meer vertonen in zijn eigen stad. Voorafgaand aan een wedstrijd van Boston Red Sox in 2017 was het de beurt aan een van kanker herstelde jongen, wiens pijnlijke mispeer in het kruis van een nietsvermoedende fotograaf belandde.

Gemakzucht – dit doe ik wel even – ligt ten grondslag aan de vele missers uit beroemde handen. “Als je niet wilt afgaan, moet je van tevoren oefenen”, zei honkbalhistoricus John Thorn enkele jaren geleden tegen The New York Times. Volgens hem wordt het ceremoniële klusje door de meeste mensen onderschat. Vooral de hoogte van de werpheuvel kan het richtingsgevoel beïnvloeden. Het zou bovendien helpen om losse, sportieve kleding te dragen.

Rapper 50 Cent in 2014. Beeld Getty Images

Criteria voor wie wordt uitgenodigd zijn er nauwelijks. In de loop der jaren beklommen lokale helden, (inter)nationale beroemdheden, of fictieve karakters als mascottes, Hello Kitty en Star Wars-figuren Darth Vader en Chewbacca de werpheuvel. Ook presidenten wagen zich nu en dan aan de eerste worp, meestal bij Washington Nationals op de openingsdag van de competitie.

De traditie begon in 1910, toen president William Taft de bal vanaf de eerste rij naar het veld gooide. De stunt zou bedoeld zijn om meer toeschouwers naar het stadion van het toenmalige Washington Senators te trekken. De opvolgers van Taft volgden zijn voorbeeld. Franklin D. Roosevelt is nog altijd recordhouder met elf ‘first pitches’. Maar Ronald Reagan was de eerste president die het daadwerkelijk aandurfde vanaf de werpheuvel.

Trump haakt af

De afgelopen jaren kwam het werpen door presidenten tot een einde. Barack Obama, een linkshandige werper, was de laatste die het deed. Joe Biden werd vorig jaar uitgenodigd door de Nationals, maar moet zijn debuut nog altijd maken.

Darth Vader in 2019. Beeld Getty Images

Ook Donald Trump verscheen nooit op de werpheuvel, als eerste zittende president sinds Jimmy Carter. In 2020 leek een optreden van Trump aanstaande. Toen hij zag dat de bekende viroloog Anthony Fauci het seizoen zou openen bij Washington Nationals kondigde Trump aan dat hij een paar dagen later de eerste worp bij New York Yankees zou gooien. Kort daarna besloot hij ervan af te zien. De club zei niets van een uitnodiging te weten.

De meest beladen eerste ceremoniële worp uit de geschiedenis van het honkbal werd op 30 oktober van 2001 gegooid door toenmalig president George W. Bush. Enkele weken na de aanslagen van 11 september stond Bush op de werpheuvel van New York Yankees, dat op dat moment de finale speelde tegen Arizona Diamondbacks. Onder zijn jack met logo van de New Yorkse brandweer droeg de Texaan een kogelvrij vest, zo werd achteraf onthuld. “USA, USA”, klonk het van de tribunes in Yankee Stadium. “Ik heb nog nooit zo’n krachtig en emotioneel moment meegemaakt”, blikte Bush later terug. De voormalige eigenaar van Texas Rangers, een honkbalfan, gooide zijn worp keurig over de slagplaat, in de handen van de catcher.