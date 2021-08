De exuberante eisen van Kylian Mbappé en het pokerspel om zijn toekomst

Niemand die weet waar hij met zijn hoofd zit, waar zijn toekomst ligt. Ook boegeroep brengt Kylian Mbappé niet van zijn stuk. Als vanouds zwijgt en pokert hij. Achtergrond bij een operatie van 300 miljoen: zo ‘hard to get’ en gulzig is monsieur Mbappé.

De sjeik duwt telefoontjes van andere voorzitters af. Zijn vazal in Parijs, PSG-president Nasser El-Khelaïfi, verzekert dat Mbappé zal blijven. Bij Real Madrid fluisteren ze dat het een complex dossier is. Sussende woorden van de voorzitter, de Messi-manie en de knuffelfoto tussen Mbappé en Messi hebben de vlammen niet geblust. Speculatie alom. Zaterdag weerklonk bij de naamafroeping van Mbappé gefluit in het Parc des Princes. Een actie op commando van de ultra’s van PSG. De fans eisen dat hij klaarheid schept. Het is welletjes geweest.

Zijn hoofdrolspeler blijft er onbewogen onder en spreekt enkel met de voeten, zie zijn betrokkenheid bij drie goals tegen Strasbourg. Hij geeft de indruk niets te willen forceren, maar het is moeilijk achterhalen wat er zich in zijn hoofd afspeelt. Mbappé is altijd ‘hard to get’ geweest.

Het helpt dat er al van kleins af aan getrokken is aan hem, maar de Mbappé’s zijn zelfbewuste pokeraars. Zijn ouders begeleiden hun zoon en laten zich bijstaan door een sportadvocate, Delphine Verheyden. Samen vormen ze een veeleisend team. Zo blijkt uit Football Leaks en het archief van l’Equipe.



In september 2015 speelt de zestienjarige Mbappé alles kapot bij de min-19 van AS Monaco. Wanneer de club hem een profcontract aanbiedt, houden zijn ouders de boot af. Zij laten verstaan dat zij hun zoon graag bij de profs willen zien. Pas dan valt er te praten.

Monaco promoveert hem eerst naar de reserven. Dat blijkt onvoldoende. Vader Wilfried lobbyt bij hoofdcoach Leonardo Jardim. “Als Mbappé menselijk wordt behandeld, zal hij bijtekenen”, maakt de club op. Op 2 december 2015 debuteert Mbappé bij de grote jongens in de Ligue 1. Hij voetbalt op dat moment aan een aspirantensalaris van 700 euro per maand.

Er zit echter serieuze druk op de onderhandelingen: als Mbappé niet bijtekent, kan hij op 30 juni gratis vertrekken. Een akkoord laat op zich wachten. De directie dreigt hem terug te zetten naar de jeugd, maar trekt dat ultimatum snel weer in. Mbappé staat in februari 2016 dicht bij zijn eerste basisplaats. Een poging van vader Mbappé om een vast aantal speelminuten in het contract op te nemen stuit op een veto van de Franse profliga (LFP). Er. wordt verder gepraat.

Begin maart vliegt de clan-Mbappé per privéjet vanuit Parijs in. Op zijn zeventiende tekent Mbappé zijn eerste profcontract: 1 miljoen euro bruto in zijn eerste jaar, 1,2 miljoen in zijn tweede. Monaco betaalt een tekenpremie van 3 miljoen euro, weet l’Équipe. Het tienvoudige van wat zijn club heeft gebudgetteerd.

Veertien maanden later moet er opnieuw worden gepraat. In mei 2017 kent de hele wereld plots Mbappé. Op zijn achttiende is hij kampioenenmaker bij Monaco. Hij schittert in de Champions League. Alle grote clubs melden zich. Gewapend met die lucratieve voorstellen eisen de Mbappé’s hetzelfde salaris als de bestbetaalde speler van Monaco, Radamel Falcao: 8 miljoen euro netto per jaar valt. Loon maal zestien.

Bij Monaco willen ze dat niet betalen. CEO Vadim Vasilyev belt naar Real Madrid. Beide clubs gooien het op een akkoordje over Mbappé: 180 miljoen euro, waarvan 30 in bonussen. Omdat Monaco in Spanje als belastingparadijs wordt beschouwd, komt daar een taks van 19 procent bovenop (34 miljoen euro). Het totale transferbedrag zal mogelijk 214 miljoen bedragen, amper 8 miljoen minder dan wat PSG later voor Neymar betaalt. Real slaagt er echter niet in de familie Mbappé te paaien.

Begin augustus 2017 laat Mbappé weten dat hij naar PSG wil. Liever versterkt Monaco geen rechtstreekse concurrent, maar als er 180 miljoen op tafel komt, mag hij beschikken. Gezien de forse investering in Neymar lijkt een transfer naar Parijs onmogelijk. Dat is buiten de sjeik gerekend. PSG begint aan een pittige onderhandelingsronde met Mbappé. Het eisenpakket: 50 miljoen euro netto over vijf jaar en een tekenpremie van 5 miljoen euro.

Andere gekke voorstellen worden geweigerd. Zijn vader polst voor een Ballon d’Or-clausule. PSG zegt ‘neen’ tegen een verdrievoudiging van zijn loon als Mbappé de Gouden Bal wint. Het compromis is een nettopremie van 500.000 euro. Voorzitter El-Khelaifi stemt eerst in met een ‘Real Madrid’-clausule – een vertrek bij een aanvaardbaar bod – maar trekt die belofte in als ze in strijd blijkt met de Franse arbeidswetgeving.

Een vraag om een hogere kampioenenpremie dan zijn ploegmaats en 50 vlieguren met een privéjet op kosten van de club worden eveneens geklasseerd. Wel ontvangt Mbappé een onkostenvergoeding van 30.000 euro voor een gerant van zijn huis, een chauffeur en een privébewaker. Zijn vader mag alle (gesloten) trainingen bijwonen.

Twee dagen voor het sluiten van de markt geeft de familie zijn ‘go’ aan PSG. Om extra belastingen te vermijden tekent Monaco een huur met aankoopoptie uit. PSG engageert zich om op 15 juli 2018 een eerste schijf van 90 miljoen te betalen, een tweede van 55 miljoen op 15 juli 2019.

De gesprekken over een nieuwe contract bij PSG zitten al een tijdje vast. Zonder veel aanmoediging overweegt Real een nieuw miljoenenbod. Achter zijn kaarten verrekt Mbappé ondertussen geen spier.