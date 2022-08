De ereronde van een tennisicoon: ‘Over honderd jaar praat men nog over Serena Williams’

Icoon. Legende. Voorbeeld. Het zijn de woorden waarmee Serena Williams (40) vrijdag op de traditionele persdag werd beschreven. De toppers die plaatsnamen op het podium werden stuk voor stuk gevraagd naar hun illustere collega. Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Iga Swiatek, Emma Raducanu: voor even waren het figuranten in het slotstuk van een bijzonder tennisleven.

Gewillig namen ze plaats in Williams’ schaduw. “Ik voel me nog altijd een kind als ik haar zie”, zei Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld. “Het is surrealistisch.” Nadal: “Ze is de belangrijkste speler in de geschiedenis van de sport.” Medvedev: “Over honderd jaar praat men nog over haar.”

Zelf was Williams afwezig. De Amerikaanse deed haar verhaal in het populaire ochtendprogramma Today Show. Op Wall Street luidde ze de bel voor het openen van de beurshandel. De status van een gewone bekende sporter is ze lang geleden ontgroeid.

Tijd vrijmaken

Op 9 augustus kondigde Williams in modeblad Vogue haar afscheid aan. Ze was van plan van het tennis “weg te evolueren”, schreef ze in de monoloog met daarbij een fotoshoot van Williams met haar vierjarige dochter Olympia, die volgens haar moeder veel dingen leuk vindt maar van tennis niets moet hebben.

In 2017 won Williams de Australian Open toen ze twee maanden zwanger was van haar dochter. Het was haar laatste grandslamtitel.

Williams verklaarde tijd te willen vrijmaken voor “andere dingen die belangrijk voor me zijn”, zoals het moederschap, het ontwerpen van mode en haar onderneming in het durfkapitaal.

De US Open zou waarschijnlijk haar laatste toernooi worden, verkondigde Williams. Sindsdien gaat het in de Amerikaanse media over haar nalatenschap op en naast de baan. Haar plaats tussen grootheden, niet alleen uit het tennis maar ook uit andere sporten. Geregeld wordt ze in één adem genoemd met legendes als basketballer Michael Jordan, American footballkampioen Tom Brady en zwemmer Michael Phelps.

Williams was 319 dagen de nummer één van de wereld en won 23 grandslamtitels, één minder dan de Australische recordhouder Margaret Court. Zes keer won ze de US Open, voor het eerst in 1999. Williams was toen zeventien. De kracht van de jonge Amerikaanse overrompelde de fijnbesnaarde Martina Hingis. Het was een voorbode van een gedaantewisseling in het vrouwentennis, aangewakkerd door ‘powerhitter’ Williams.

Volgens John McEnroe veranderde zijn landgenote het tennis zoals basketballer Stephen Curry dat in zijn sport deed. “Door hem schiet iedereen driepunters, maar niemand doet het beter dan hij”, zei de Amerikaan. “Dat geldt ook voor Williams en haar service, die beter was dan die van veel mannen.”

Pionier

Op het terrein van de US Open passeren bezoekers bij binnenkomst een standbeeld van Althea Gibson, in 1956 de eerste zwarte grandslamwinnaar. Het beeld staat in de schaduw van het imposante, ruim 23.000 stoeltjes tellende Arthur Ashe Stadium, vernoemd naar de zwarte man die in 1968 de US Open won.

De twee Amerikanen debuteerden in een op dat moment een uitsluitend witte sport en effenden het pad voor tennissers als Williams. Een pionier is zij in dat opzicht dus niet, maar wel droeg haar succes de afgelopen decennia bij aan een diverser deelnemersveld.

Een billboard kondigt de match van Williams aan. Beeld REUTERS

Speelsters als Sloane Stephens, Madison Keys, Naomi Osaka en Coco Gauff raakten naar eigen zeggen geïnspireerd door Williams. “Voor Serena was er geen icoon in het tennis die op mij leek”, zei Gauff tijdens haar persconferentie. “Het betekende als klein meisje veel voor mij om haar succes te zien hebben in een voornamelijk witte sport.”

In haar monoloog in Vogue sprak Williams over haar invloed op de perceptie van vrouwen in de topsport. “Ze kunnen meer zichzelf zijn op de baan. Kunnen met agressie spelen en hun vuist ballen. Ze kunnen krachtig én mooi zijn. Ze kunnen dragen wat ze willen en trots zijn op zichzelf.”

Williams speelde wedstrijden in vier decennia en won een, voor vrouwen, recordbedrag aan prijzengeld: ruim 94 miljoen dollar. In de loop van haar carrière werd de Amerikaanse een waardevol merk. Financieel tijdschrift Forbes schatte haar vermogen op 260 miljoen.

Vier duels, drie nederlagen

Tennissen deed Williams de afgelopen jaren steeds minder. Dit seizoen speelde ze vier wedstrijden, waarvan ze er drie verloor. Twee weken geleden kwam ze voor het laatst in actie in Cincinnati, waar ze met 6-4 en 6-0 werd afgedroogd door regerend US Open-kampioen Raducanu. Ogenschijnlijk somber wandelde Williams van het veld, waar een interviewer met lege handen achterbleef.

In New York speelt Williams het dubbeltoernooi met haar zus Venus, inmiddels 42 jaar. Ook zij neemt mogelijk afscheid. In het enkeltoernooi kreeg Serena een wildcard. Momenteel staat ze 608ste op de WTA-ranking. Toen ze haar afscheid aankondigde, werden in een dag 13.000 kaartjes verkocht. Nog altijd is ze een attractie.

In de eerste ronde speelt Williams, die kwakkelt met haar fitheid, tegen de nummer tachtig van de wereld, de eveneens ongeplaatste Montenegrijnse Danka Kovinic. Weet Williams haar te verslaan, dan wacht de als tweede geplaatste Anett Kontaveit.

Voor een 24ste grandslamtitel lijkt een wonder nodig. “Ik verwacht geen sprookjeseinde”, blikte tennislegende Martina Navratilova vooruit. “Zoals ze er nu voorstaat, lijkt het er niet op dat ze een miraculeuze comeback gaat maken.”