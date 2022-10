De drive, de centen en de records: waarom Max Verstappen ook als wereldkampioen wil blijven winnen

Hij zit zo in elkaar

Als bij een persbabbel in de tweede helft van het seizoen een journalist nog maar eens kwam vragen of hij nu niet wat meer zou zitten rekenen achter het stuur, met die grote voorsprong in het klassement, dan kenden we het antwoord al. Het was standaard geworden, de reactie van Verstappen: “Ik zit nooit te rekenen. Ik ga altijd voluit voor de overwinning. Omdat ik maar één ding wil: races winnen.”

Het is een ingesteldheid die niet alleen wordt ingefluisterd door zijn gedrevenheid. Verstappen is immers een verstandige jongen. Hij laat zich niet meeslepen door de euforie die nu overal rond hem fenomenale proporties aanneemt en beseft heel goed dat alles begint, maar ook eindigt met de auto. Zo zei hij in Suzuka: “Geen beter gevoel dan een auto krijgen waarvan je weet dat hij bij de beste hoort, of zelfs de beste is, zodat je naar een grand prix kan gaan met de wetenschap dat je kan winnen als je alles juist doet. Zo’n auto heb ik dit seizoen. Maar ik weet niet of dat de komende jaren nog het geval zal zijn.”

Groot gelijk. Fernando Alonso kan het weten. Ook de Spanjaard was op zijn 25ste al twee keer wereldkampioen. Vandaag is hij 41 en heeft hij nog altijd twee titels achter zijn naam.

Hij kan nog wel wat verdienen

Ook financieel staat nog wel wat op het spel. Het loon van een F1-coureur bestaat – zeer zeker in het geval van de toppers – uit twee luiken: een ‘vast’ salaris en prestatiegebonden bonussen. Meestal in de vorm van: zoveel per gewonnen koers, zoveel per punt en zoveel voor een wereldtitel. Hoeveel Verstappen daarvoor krijgt, is niet bekend. Wel kunnen we uitgaan van een bedrag van 10 à 15 miljoen per jaar: “Dat kan een topcoureur aan bonussen verdienen in een ‘goed’ seizoen”, hoor je vaak achter de schermen van de paddock. Een goed seizoen, dat betekent doorgaans eentje met acht à tien overwinningen. Als je dat omrekent, kan je ervan uitgaan dat een gewonnen grand prix voor toppers als Verstappen misschien wel een miljoen euro kan opbrengen. Maar zelfs als die rekening niet helemaal klopt, kan de Belgische Nederlander zijn bankrekening nog goed spekken als hij er nog een paar wint.

Hij kan een record van ‘Schumi’ en Vettel breken

Max Verstappen zegt altijd dat records hem niet interesseren. Kan best. Zoals we al zeiden, hij is behoorlijk nuchter. En hij relativeert records dan ook: “Ik rij tegen de coureurs van vandaag, niet tegen die van vroeger”, redeneert hij altijd. “Ik wil de beste van míjn generatie zijn.”

Toch schuilt er in iedereen en ongetwijfeld ook in Verstappen een drive om de ‘beste ooit’ te zijn, als die opportuniteit er is. En zie: meteen ligt al het record te wachten van de meeste overwinningen in één seizoen. Momenteel staat dat op naam van Sebastian Vettel (2013) en Michael Schumacher (2004), die er elk 13 in één seizoen wonnen. Verstappen heeft er dit seizoen al 12 op zijn naam. Hij moet dus nog de helft van de resterende vier koersen winnen om alleen recordhouder te worden.

Hij kan de meeste punten ooit verzamelen

Lewis Hamilton werd in 2019 wereldkampioen met 413 punten. Verstappen heeft er momenteel 366. Een overwinning brengt 25 punten op, een snelste ronde in de race 1 punt. En dan is er in Brazilië nog een sprintrace om de startgrid te bepalen, ook goed voor 8 punten. Het record van Hamilton valt dus zeker te breken als Verstappen nog een paar grote prijzen wint.

Hij kan de grootste voorsprong ooit pakken

Om dat record in handen te krijgen, doet Verstappen er goed aan om nog zo veel mogelijk grands prixs te winnen dit seizoen. Het verschil tussen de eerste en de tweede in een race bedraagt immers 7 punten. Wordt Leclerc dan wel Perez telkens tweede en wint Verstappen alle vier de resterende koersen, dan breidt hij zijn voorsprong (nu 113 op Perez en 114 op Leclerc) uit met 28 punten. Maar om het record van Vettel te verbreken (155 punten meer dan Alonso in 2013) moet Verstappen nog 43 punten meer bij elkaar rijden dan zijn teamgenoot, en 42 meer dan Leclerc. Een kans op dit record kan Max dus haast alleen maken als hij ze alle vier nog wint en de concurrenten steken laten vallen.