De doorstart van Big Rom stopt weer: mogelijk maand aan de kant met spierblessure

Geen duel met Cremonese. Geen Milanese derby, zaterdag. Geen Champions League tegen Bayern, volgende week. Voorlopig heeft de medische staf van Inter een kruisje gezet over drie matchen. Bij de drie die daarop volgen hebben ze een groot vraagteken gezet. Mogelijk komt ‘Big Rom’ evenmin in actie tegen Torino, Plzen en Udinese. Afhankelijk van de snelheid waarmee zijn gestel herstelt, wordt zijn situatie de komende weken verder geëvalueerd. Uiterlijk begin oktober verwacht Inter hem terug, voor de topper tegen AS Roma.

In de veertien dagen die daaraan voorafgaan, staan echter twee Nations League-matchen gepland: de Rode Duivels spelen eerst thuis tegen Wales, drie dagen later in Amsterdam tegen Oranje. Voor een definitief forfait is het nog te vroeg, maar de kans bestaat dat Roberto Martínez het dan zonder zijn spits moet stellen. Wegens een grote kans op herval. Met een WK dat er snel aankomt, zullen er geen risico’s worden genomen. Als het moet, dan doet Martínez het zonder Rom.

Een situatie waarmee hij het afgelopen jaar heeft leren leven. Sinds september 2021 speelde Lukaku niet eens in een op de drie interlands. Van de laatste tien miste hij er acht, en viel hij er in eentje nog voor het halfuur uit - die omgeslagen enkel na een fel duel met de Nederlander Nathan Aké. In zijn afwezigheid heeft Michy Batshuayi telkens de honneurs waargenomen met een return van 3 goals. Vandaag wacht Batsman nog altijd op een nieuwe werkgever. Bij Chelsea krijgt hij geen rugnummer meer. Op de registratielijst voor de Premier en de Champions League ontbreekt zijn naam eveneens. Hij heeft nog twee dagen om een nieuwe club te vinden in een topcompetitie - anders wordt het een kleinere liga.

Christian Benteke, de nummer drie op de lijst, is ondertussen naar de VS verhuisd, naar DC United in Washington. Divock Origi miste een volledige voorbereiding door blessureleed en sukkelt opnieuw met een kleine ontsteking. Is het straks aan de volgende generatie? Loïs Openda, Charles De Ketelaere en co?

Voor Lukaku komt de blessure, die hij nota bene op training opliep, uiterst ongelegen. Hij was nog niet helemaal op toerental geraakt. Ook fysiek niet. Hij zat nog in volle aanpassingsperiode aan het voetbal van het nieuwe Inter, onder Simone Inzaghi. Zijn doelpunt in zijn eerste match, bij Lecce, en de assist voor Lautaro tegen Spezia Calcio waren de zeldzame hoogtepunten. Zijn non-match tegen Lazio van vrijdag was het dieptepunt van zijn tweede stint bij Inter. Een dag later schoot er op training iets in de bil.

Vorig seizoen raakte Lukaku na zijn miljoenentransfer naar Chelsea ook snel geblesseerd. Toen bleef de enkel in het gras steken na een stevige tackle. Zijn opmars werd daar gestuit. Wat volgde, was een erg donkere periode en een clash met coach Thomas Tuchel. Het begin van zijn einde in Londen. Inter verloste hem deze zomer op huurbasis.

Ondanks zijn zware gestel en explosieve spieren is Lukaku (29 ondertussen) wonderwel gespaard gebleven van zware blessures. Tegenover meer dan 500 wedstrijden in de laatste tien jaar staan amper 35 weken inactiviteit en zo’n 50 gemiste wedstrijden bij club en land. Nooit stond Lukaku langer dan een maand aan de kant. Zijn weke punten zijn de rechterenkel, oorzaak van de meeste miserie, en de hamstrings. Ook nu situeert het probleem zich in de linkerbil. Naar verluidt dicht bij een zone waar hij eerder al een scheurtje heeft opgelopen.

Vandaar dat Inter erg voorzichtig met hem wil omspringen. Die boodschap gaat straks ook richting bondscoach.