De deur stond niet altijd open voor spelersvrouwen van de Duivels

Bondscoach Roberto Martínez houdt vast aan zijn aanpak van 2018. Na de tweede groepswedstrijd (tegen Marokko op 27 november) krijgen de Rode Duivels bezoek van hun familie. Spelersvrouwen die welkom zijn, dat is in het verleden al anders geweest.

Dat er geen spelersvrouwen afreisden naar Mexico in 1970, daar zullen ze wellicht nog met een wrang gevoel aan terugdenken. Met die randzaken hield coach Raymond Goethals zich niet bezig. Alleen het spelletje telde. Maar de talentvolle generatie Duivels zag haar sprookje al in de groepsfase in rook opgaan, na één zege en twee nederlagen. De redenen? Heimwee was er een van. De Belgen waren bijna een maand voor hun eerste match al afgereisd naar Puebla en de verveling sloeg toe.

Gedurende het WK in 1982, waar de Duivels sneuvelden in de tweede poulefase, kwamen de spelersvrouwen wel een paar keer over de vloer. Ze logeerden in een hotel een eind verderop. Toenmalig bondscoach Guy Thys had enkele vrije namiddagen ingelast om hun gasten te ontvangen. “We sliepen allemaal per twee op de kamer. Maar dan ging het deurtje toch een halfuurtje dicht, en daarna was het aan de andere”, vertelt Jos Daerden daarover.

Andere spelers vulden hun namiddag met een bezoek aan het strand. “Marc Baecke en Luc Millecamps zagen elkaar ’s avonds niet meer staan. Wij hadden onze vrouwen gehad, zij hun pintje. En dat vond de bondscoach niet erg.”

De Spaanse kranten smulden anno 1982 van de zogezegde Belgische escapades tijdens het WK in hun land. Vooral Maurice De Schrijver moest het ontgelden. Zijn naam werd in verband gebracht met overspel en dronken avonturen. “Mijn vrouw kreeg plots overal vragen”, blikt De Schrijver terug. “‘Wat steekt uw vent daar uit?’ Ze is dan met de auto in één ruk naar Spanje gereden. Voor hetzelfde geld komt daar een echtscheiding uit voort."

Problemen in VS

In 1986 had de vrouw van bondscoach Thys een rondreis in Mexico op poten gezet voor de spelersvrouwen, met een bezoekje aan het hotel van de Duivels inbegrepen. “Maar ze zijn niet tot de halve finale gebleven”, weet Jan Ceulemans. “Dat ze de reis dit jaar zelf moeten bekostigen? Toen niet. Maar wij hadden geen geld, die mannen van nu hebben dat wel.”

De grote oversteek naar de Verenigde Staten in 1994 bracht de nodige problemen met zich mee. Door slechte weersomstandigheden werden sommige vluchten omgeleid, wat tot ongerustheid bij een paar Duivels leidde. “Spelers wisten niet waar hun vrouwen zaten.”

Marc Wilmots in actie tegen Saudi-Arabië op het WK in 1994. Twintig jaar later, als bondscoach, liet hij geen gezinnen toe in het spelershotel. Beeld BELGAIMAGE

Maar onder Paul Van Himst stond de deur naar het Duivels-hotel wagenwijd open in de VS. “Iedereen mocht komen”, zegt hij. “Waarom ook niet? Het gaf de spelers een stimulans. Ik denk dat er toch een tiental vrouwen naar Amerika zijn gevlogen. Pas op, die beslissing was individueel. De ene wilde wel, de andere niet.”

Over het WK in 1998 in Frankrijk kunnen we kort zijn. Net als de passage van de nationale ploeg daar: drie gelijke spelen in de groepsfase en het zat er al op. Tussendoor konden de Duivels zich wel amuseren met hun gezelschap. Op het programma stonden onder meer een bezoekje aan de Eiffeltoren en een dagje Disneyland.

Wilmots vs. KBVB

De grootste rel was er wellicht in aanloop naar het WK in 2014. Toen maakte bondscoach Marc Wilmots er een punt van geen vrouwen (of kinderen) toe te laten in het hotel “omdat de spelers zich in alle rust moeten voorbereiden. Als de vrouwen en familie afkomen is dat niet mogelijk, dat is gebleken in Amerika.”

Zo ging hij in tegen de plannen van de KBVB, die al een hotel en vervoer had voorzien. “Als we het lang uitzingen zal ik bekijken wat mogelijk is, maar tot de halve finale wil ik niemand zien. Twintig tot 24 dagen, zo lang is dat toch niet?”

Roberto Martínez maakte er nooit een geheim van. Als peoplemanager is hij voorstander van bezoekers tijdens een groot toernooi. De bond had dat tot in detail voorzien in 2018, anderhalve week na het vertrek naar Rusland al. Tickets voor de tweede groepsmatch tegen Tunesië, nadien een gezamenlijke barbecue en voldoende privacy voor de voetballers en hun familie. Voor het vertrek naar Rusland had de bondscoach erop toegezien dat de Duivels niet verplicht in Tubeke moesten overnachten tijdens de voorbereiding, om zo nog wat tijd met het gezin te kunnen spenderen. Het resultaat? Belgiës beste WK-resultaat ooit.