De coryfeeën van The Great Old: ‘Met dezelfde saamhorigheid als onze ploeg van toen, speelt dit Antwerp kampioen’

Jarenlang was The Great Old een slapende reus, tot hij werd wakker gekust door Paul Gheysens, een voorzitter met diepe zakken. Nu Antwerp weer meedraait bovenin het klassement, dromen de fans er stiekem van de successen van weleer te herbeleven. Zoals hét hoogtepunt uit de clubgeschiedenis: de Europacupfinale op het mythische gras van Wembley, straks dertig jaar geleden. Waren er toen bij: trainer Walter Meeuws (71), aanvoerder Rudi Smidts (58) en aanvaller Alex Czerniatynski (62).

De drie levende legendes samenbrengen, is geen sinecure. Smidts is de redelijkheid zelve. Maar Czerniatynski mag met zijn wagen de stad niet meer in. En Meeuws wil zich niet te ver verplaatsen. “Walter is een oude man,” vindt de nog immer snedige Czernia, “híj moet bewegen!”

Walter Meeuws: “Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben in november geopereerd aan mijn knie. Nog drie maanden en dan is ze volgens dokter Toon Claes – die van Topdokters, ja – weer helemaal in orde. Ik heb bijna tien jaar met artrose rondgelopen.”

Alex Czerniatynski: “Ik heb me altijd goed laten verzorgen. (knipoogt) Ik heb tot mijn 39ste gevoetbald. In een wedstrijd met de veteranen van KV Mechelen liep het mis: kruisband gescheurd. De zwaarste blessure uit mijn carrière. Als veteraan! Daarna was het gedaan met voetballen.”

Rudi Smidts: “Ik speel nog altijd. Zaalvoetbal tijdens de week, met de veteranen van KV Mechelen op zaterdag, en met SK Muggenberg – een groep vrienden – op zondag. Dat houdt me scherp. Net als mijn werk, trouwens. Ik werk voor een bedrijf dat in opdracht van Engie de kerncentrale van Doel keurt. Zo’n koeltoren beklimmen: zwaar, hoor!”

Czerniatynski: “Ben je nooit bang?”

Smidts: “Goh, wij zijn goed beveiligd: we hangen aan een reddingslijn. Maar wie hoogtevrees heeft, is niet geschikt voor de job. Binnenin zo’n toren loop je op een richeltje van niet eens een meter breed, zónder reling. Ik ken jongens die al op hun stappen zijn teruggekeerd. (grijnst) Als de koeltoren werkt, zie je geen hand voor ogen, door de waterdamp. Maar soms voeren we controles uit terwijl hij stilligt. Ik kan je verzekeren: dat is een heel ander zicht.”

Czerniatynski: “Nu begrijp ik waarom jij eeuwig jong blijft: jij drinkt water uit een kerncentrale!”

Walter is al even met pensioen, maar hoe is het met jullie trainerscarrière gelopen?

Smidts: “Ik ben een paar jaar assistent geweest van Eric Viscaal bij Dilbeek. Toen ze hem ontsloegen en mij vroegen om over te nemen, heb ik geweigerd. Ik besef dat ik niet voor de job van hoofdcoach in de wieg ben gelegd. Daarna heeft Dimitri Davidovic me nog eens gevraagd als zijn assistent bij Antwerp. Die rol had me wel gepast, maar ik was toen net begonnen met mijn huidige job. Die opgeven wilde ik niet: daarvoor kreeg ik te weinig garanties van Antwerp.”

“Nu, ik heb er nooit wakker van gelegen. De enige keer dat ik dat wel heb gedaan, was toen ik stopte met voetballen. Van de ene op de andere dag had ik niets meer. Ik maakte me zorgen, terwijl dat helemaal niet hoefde: ik verhuurde tien appartementen in Brussel. Ik ben gaan stempelen, heb werk gezocht en ben in provinciale gaan voetballen.”

Czerniatynski: “Ik ben begonnen als jeugdtrainer bij Standard en heb daarna een rist clubs getraind. Onder andere Union, waarmee ik achtste ben geworden in tweede klasse – hun beste resultaat, tot Felice Mazzù hen kampioen maakte.” (lacht)

“Ik heb veel meegemaakt, waaronder drie faillissementen – met KV Mechelen, Olympic Charleroi en Club Luik. Daar kwam telkens een proces van, dat ik ook elke keer heb gewonnen. Maar met uitzondering van KV Mechelen heb ik nooit een euro gezien van het geld dat me nog verschuldigd was.”

“Ondertussen zit ik twee jaar thuis en werk ik als tuinman bij ouderen en alleenstaanden, in een soort dienstenchequesysteem. Ik doe dat met veel plezier: ik werk graag in den hof en hou van het sociaal contact. Als er ooit nog een aanbod komt, moet het serieus zijn. Vijf keer per week 200 kilometer rijden, om na twee nederlagen te horen dat ik een slechte trainer ben: dat hoeft niet meer voor mij. Nu, ik ben realistisch: op mijn leeftijd wordt het moeilijk.”

Meeuws: “Het blijft me verbazen hoeveel kansen onbekende buitenlandse trainers hier krijgen. Leg mij eens uit waarom het nummer dertien uit de Belgische competitie een Oostenrijkse trainer moet hebben? Ook aan de rol van de media erger ik me. Ik zette mijn televisie aan en hoorde iets zeggen over de trainer van Kortrijk: ‘Hij kan maar beter punten pakken vandaag, want hij staat al zwaar onder druk.’ Na twéé speeldagen!? Union kreeg na de Europese uitschakeling tegen Glasgow Rangers kritiek omdat het te verdedigend had gespeeld. Maar als het aanvallender voor de dag was gekomen, was het ongetwijfeld als naïef weggezet.”

Rudi Smidts: ‘Antwerp wordt eindelijk geleid zoals een club geleid hoort te worden. Het is een bedrijf geworden.' Beeld Wim Van Cappellen

TWEESTRIJD

Kan de Belgische competitie jullie bekoren?

Meeuws: (schuift ongemakkelijk op zijn stoel)

Czerniatynski: (lacht) “Gooi het eruit, Walter!”

Meeuws: “Neem nu het Antwerp van vorig seizoen: veel punten, maar weinig goed voetbal. Denk hun topschutter Michael Frey weg en ze eindigen drie plaatsen lager.”

Czerniatynski: “Jean Butez was hun beste speler. De doelman! Dat zegt genoeg.”

Smidts: “Ritchie De Laet heeft ook een uitstekend seizoen gespeeld.”

Meeuws: “En toch was de verdediging hun achilleshiel. Elke wedstrijd gaven ze drie, vier kansen weg. Intussen is Toby Alderweireld gekomen. Eindelijk een functionele aankoop! Goed dat Paul Gheysens hem heeft gehaald, en niet Dries Mertens. Alderweireld hoeft niets meer te bewijzen. Dat hij in Qatar in een zandbak speelde? Wat een bullshit! De sportfaciliteiten daar zijn beter dan de onze. Alderweireld maakt anderen beter, dat zie je. Vorig seizoen liepen de verdedigers te bibberen op hun benen, nu niet meer. Butez heeft nog geen bal moeten pakken.”

Met zijn hoekige stijl en soms rare doelpunten doet Frey me onwillekeurig aan een andere gewezen Antwerp-spits denken.

Czerniatynski: (grijnst) “Journalisten hebben me daar al over gebeld. Wat wil je dat ik zeg?”

Meeuws: “Ach, Czernia is tíén keer beter. Zet Alex in het Antwerp van vandaag en hij maakt ook 20 doelpunten.”

Czerniatynski: (gespeeld verontwaardigd) “Dat zeg je nú! Schrijf op: vroeger zette hij mij altijd op de bank.”

Smidts: “Frey zal volgens mij meer spelen dan Vincent Janssen. Die laatste vond ik maar een rare transfer: hij is hetzelfde type spits als Frey. Ik begrijp niet waarom ze hem gehaald hebben.”

Czerniatynski: “Ik zag Frey vorig seizoen eens aan de cornervlag tackelen. Dat doen niet veel spitsen, maar het publiek ziet dat graag. Je moet weten: ik heb met technisch buitengewoon sterke spitsen gespeeld – ik noem geen namen – die géén appreciatie krijgen van de fans: ‘Voil janet, wég!’ Heb je geen techniek, maar wél een over-mijn-lijkmentaliteit, dan ben je de chouchou.”

Meeuws: “De identiteit van een club wordt bepaald door de spelers op het veld. Voor Antwerp is dat: technisch misschien niet zo fraai, maar spelen als een oorlogsmachine. Als je ’t zo bekijkt, past ook trainer Mark van Bommel bij deze club. Als speler was hij geen stilist, maar veeleer iemand die…” (slaat met de vuist in de vlakke hand)

Antwerpenaar, linksvoetig, stille kracht: ook Ritchie De Laet maakt herinneringen aan één van jullie los.

Smidts: (glimlacht) “Ik denk dat je Ritchie hoger mag inschatten, hoor. Hij heeft in de Premier League gespeeld, hè. En in mijn ogen had hij al vier jaar in de nationale ploeg moeten staan.”

Czerniatynski: “Jij bént Rode Duivel geweest, Rudi!”

Meeuws: “Weet je, Antwerp heeft goeie spelers. Maar zijn ze beter dan Wim Kiekens destijds, of Didier Seghers? Ik vind van niet. Daarom zeg ik: als het huidige Antwerp dezelfde saamhorigheid aan de dag kan leggen als de ploeg van 1993, speelt het kampioen.”

Czerniatynski: (knikt) “Wij verloren ooit met 2-8 van Germinal Ekeren. Maar wat zei Walter? ‘Maandag gaan we met z’n allen samen eten. En daarna op stap.’ Het volgende weekend wonnen we. Moesten we wéér gaan eten van hem. Dat heeft zo enkele maandagen geduurd: volgens mij was Walter een beetje bijgelovig. Maar het was wel goed gezien van hem. Spelers gaan door het vuur voor een trainer als ze voelen dat hij achter de ploeg staat. Er zijn genoeg trainers die als ze winnen de loftrompet steken over hun tactiek, maar bij een nederlaag alles in de schoenen van de spelers schuiven.”

Walters Meeuws: ‘Wie ooit bij Antwerp heeft gespeeld of getraind, heeft een band voor het leven met de club.' Beeld Wim Van Cappellen

MONUMENTENZORG

Ook een Antwerpenaar in hart en nieren: Radja Nainggolan.

Smidts: “Ik had meer van hem verwacht.”

Meeuws: “Radja is een speler die bij Antwerp past, maar hij is niet de grootheid die journalisten van hem maken. Een goede, maar geen uitmuntende speler. En zeker geen draaischijf.”

Hij paste in het rijtje klinkende namen waarmee Paul Gheysens leek te willen uitpakken. Steven Defour ging Nainggolan vooraf, daarna volgden Alderweireld en Janssen, en naast het veld Overmars en Van Bommel.

Smidts: “Ik lees dat Gheysens ook in de jeugd investeert. Terwijl dat in het verleden op Antwerp toch altijd als een verliespost werd beschouwd. Dat stemt me hoopvol. Trouwens, hij steekt zijn geld niet alleen in spelers: hij vernieuwt ook het hele stadion.”

Meeuws: “Een klássestadion.”

Het dak is wel al eens gaan vliegen.

Czerniatynski: “Ach, vroeger hing er ook het één en ander los. De houten banken uit de tribune kon je gewoon mee naar huis nemen.”

Hoe heilzaam is de Nederlandse inbreng waar Gheysens voor heeft gezorgd?

Czerniatynski: “Het publiek snakt naar een titel. Of dat dan met Pol of Pier is, maakt hen geen bal uit.”

Meeuws: “In de periode van opbouw waarin Antwerp zich nu bevindt, vind ik Van Bommel een prima keuze. Hij heeft bij Bayern München en Barcelona gespeeld. En een Nederlander dwingt hier sowieso respect af.”

De aanstelling van Overmars kwam er luttele weken nadat het tussen hem en Ajax tot een breuk was gekomen, wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag. Hoe onkies was dat?

Czerniatynski: “Dat is privé, daar moei ik mij niet mee.”

Meeuws: “Mijn eerste gedachte was: moet dit nu? Misschien hadden ze iemand anders moeten kiezen. Maar Antwerp zit momenteel in een opbouwfase en moet talentvolle spelers zien aan te trekken: dan heb je iemand nodig met een goed gevuld adresboekje. Als je bij Ajax hebt gewerkt, heb je dat.”

Smidts: “Ik keur niet goed wat er is gebeurd. Maar hij zal zijn les wel geleerd hebben, zeker?”

In hun drang de grootste te zijn, lijkt er een opbod te zijn ontstaan tussen Gheysens en Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Door hun vastgoedbelangen is die strijd ook persoonlijk van aard.

Meeuws: “Dat maken jullie ervan. De media spelen Verhaeghe en Gheysens graag tegen elkaar uit.”

Czerniatynski: “Ik geloof niet dat dat speelt.”

Vorig jaar kaapte hij de talentvolle aanvaller Michel-Ange Balikwisha voor de neus van Club Brugge weg bij Standard. Nu doet hij hetzelfde met het jonge Nederlandse talent Jurgen Ekkelenkamp, ondanks een akkoord van de speler met Club.

Meeuws: (windt zich op) “Waarom gaat die jongen naar Antwerp? Omdat hij zich bij zijn landgenoten Van Bommel en Overmars meer op zijn gemak voelt! Dat Antwerp vorig jaar Balikwisha kocht, was volkomen logisch. Bij Brugge zou hij moeten afrekenen met Lang en De Ketelaere om aan speelminuten te raken. Balikwisha had dat dus goed gezien.”

Niet één deur op de Bosuil is nog dezelfde, en het Antwerps is al lang niet meer de voertaal in de bestuurskamer. Herkennen jullie het stamnummer 1 nog?

Smidts: “Antwerp wordt nu geleid zoals een club geleid hoort te worden. Het is een bedrijf geworden.”

Czerniatynski: “Het gaat er veel professioneler aan toe. Maar geef het nog twee jaar. Als ze dan nog geen kampioen geworden zijn, wil ik het weleens zien. Gheysens blijft niet investeren om buiten de prijzen te vallen. Als je Alderweireld haalt, is dat maar met één doel: kampioen worden. Staat Antwerp in december pas vierde in de stand, zal hij nóg spelers halen.”

Komen jullie nog vaak op de Bosuil?

Meeuws: “Een keer of vier, vijf per seizoen. Laatst zag ik hun Europese thuismatch tegen Drita. Met Sigi, mijn zoon die in Dubai woont en net in het land was. Ook Julian, mijn kleinzoon van 7, was erbij. Zijn eerste keer, een hele belevenis. Verder volg ik het vooral op tv: je ziet alles beter en als het slecht is, kun je wegzappen.”

Smidts: (knikt) “Een paar jaar geleden zat ik nog vaker in het stadion. Ik heb toen te veel wedstrijden gezien die ze wel wonnen, maar waarvan ik me achteraf afvroeg: wat heb ik nu gezien? Onder László Bölöni was dat. De hele ploeg kroop achteruit, niemand durfde wat te ondernemen. Daarvoor ga je niet naar het voetbal.”

Czerniatynski: “Mijn laatste keer was Antwerp – Club Brugge tijdens de play-offs van vorig seizoen. Handtekeningen uitgedeeld, foto’s gemaakt met de fans. Eerlijk, ik vind dat plezant. Het wil zeggen dat je toch iets hebt betekend.”

Smidts: “Ik word soms nog herkend. Vooral door de ouders van jonge voetballertjes: ‘Mag de kleine eens met u op de foto?’ Dan weet ik dat dat niet voor die kleine is, natuurlijk.” (lacht)

Meeuws: “Een trainer is een passant. Spelers blijven langer in het collectieve geheugen hangen.”

Czerniatynski: “Ze zijn je niet vergeten, Walter. De supporters hebben veel respect voor jou. Wat heb jij in die twee jaar niet gepresteerd? De beker van België gewonnen en een Europacupfinale gespeeld.”

Meeuws: “We zijn de laatste Belgische ploeg die dat voor elkaar heeft gekregen.”

Later dit seizoen zal het dertig jaar geleden zijn dat Antwerp op Wembley de finale van de Europabeker voor Bekerwinnaars speelde, en met 3-1 verloor van Parma.

Meeuws: “Bij de twintigste verjaardag mochten we een ereronde lopen en onze hand opsteken naar het publiek. That’s it.”

Wordt er opnieuw iets georganiseerd?

Meeuws: “Misschien, als jij erover schrijft. Eigenlijk interesseert het mij niet.”

Smidts: “Voor mij hoeft het ook niet.”

Czerniatynski: “Het zou wel plezant zijn.”

Meeuws: “Na die finale heb ik Antwerp verlaten. Ik ben achteraf nog een keer of vijf uitgenodigd door de coördinator van de Royal Antwerp Legends Club. Tot hij ermee is moeten stoppen. Daarna heeft niemand van ons nog een uitnodiging ontvangen. In Wallonië springen ze daar anders mee om. Op Standard, waar ik ook heb gespeeld, word ik met alle egards ontvangen. En elk jaar wensen ze mij op hun website een gelukkige verjaardag. In Nederland zijn ze nog attenter: nog altijd valt het clubblad van Ajax elke maand in mijn bus. Terwijl ik er maar een jaar gespeeld heb en er al van 1984 weg ben. Tot corona toesloeg, kreeg ik elk jaar zelfs een uitnodiging om samen met oud-spelers in een apart vak een thuiswedstrijd bij te wonen. In België kennen we zo’n monumentenzorg niet.”

Een aandachtspuntje voor Overmars misschien?

Meeuws: “Dat was een jonge snaak in mijn Ajax-tijd. Die kent mij niet.”

Czerniatynski: “Vroeger hingen er grote foto’s van ex-spelers aan de familietribune: Vic Mees, Ratko Svilar, Hans-Peter Lehnhoff, Rudi Smidts, ikzelf, Cisse Severeyns... Allemaal weg! Niet dat mij dat kwaad maakt, maar ik vind het tekenend.”

Alex Czerniatynski: 'Carl Hoefkens moet bij Club geschiedenis schrijven en de vierde titel op een rij pakken: ga er maar aan staan.' Beeld Wim Van Cappellen

NOORD-IERSE FACTEURS

Meeuws: “Wie ooit bij Antwerp heeft gespeeld of getraind, heeft een band voor het leven met de club.”

Czerniatynski: “Mijn carrière is er pas echt begonnen. Ik kwam van Charleroi, het was mijn eerste transfer, niemand kende Czerniatynski. In mijn eerste match lobde ik al meteen Jean-Marie Pfaff vanop 30 meter. Ik mocht mee met nationale ploeg naar het WK 1982 in Spanje en versierde een transfer naar Anderlecht. Zeven jaar later ben ik op de Bosuil teruggekeerd, in de fameuze ploeg met Frans van Rooij en Hans-Peter Lehnhoff, onder leiding van Georg Kessler.”

Een absolute topperiode.

Smidts: (knikt) “In 1988 hadden we altijd kampioen moeten spelen. Kwalitatief was dat volgens mij het sterkste Antwerp ooit.”

Meeuws: “Sta me toe te zeggen dat de gevaarlijkste ploeg toch degene was waarvan ik tussen 1991 en 1993 twee jaar trainer ben geweest. Het eerste jaar wonnen we de beker, het tweede waren we een heuse machine. Met voorin de snelheid van Hans-Peter Lehnhoff, de neus voor doelpunten van Alex, de immer kwieke Cisse. Daarachter een lopend middenveld en een tot en met georganiseerde verdediging. Fe-no-me-naal!”

Op weg naar de finale tegen Parma is het vaak kantje boord geweest.

Czerniatynski: “In de eerste ronde al, tegen die facteurs van Glenavon. Penalty’s!” (lacht)

Smidts: “Een beetje geluk heb je altijd nodig.”

Meeuws: “Tegen Steaua Boekarest hebben we ons ook ternauwernood gered.”

Czerniatynski: “Dat was wel een topploeg. Net als Spartak Moskou, dat we in de halve finale geklopt hebben.”

Waarom is de Europese finale van 1993 voor Antwerp niet het opstapje naar structureel succes geweest?

Czerniatynski: (met een plagerig knikje naar Meeuws) “Zijn schuld! Nee, serieus: iedereen weet dat er na die finale miserie is ontstaan tussen de trainer en de voorzitter (Eddy Wauters, red.). Dat betreur ik nog altijd. Veel spelers zijn toen vertrokken, onder wie ikzelf. Ik ben toen op voorspraak van Michel Preud’homme naar KV Mechelen gegaan.”

Meeuws: “Wij waren in onze tijd even hot als het Antwerp van vandaag. Alle havenbedrijven waren geïnteresseerd. Alleen: ze kregen geen zeggenschap over hun investering. De club dacht: laat ze maar komen met hun geld, wij zullen bepalen wat ermee gebeurt. Dan weet je toch genoeg?”

Smidts: “Ik heb er 23 jaar gespeeld en heb nooit anders geweten dan dat we moesten inleveren. Finale of niet. De voorzitter wilde de stap naar een topclub niet zetten.”

Meeuws: “De mogelijkheden waren er, maar ze zijn niet benut. Aan de spelers en de staf heeft het niet gelegen.”

Van Paul Gheysens weten we dat hij in colère de kleedkamer durft binnen te stormen. Ook Eddy Wauters kon zich laten gelden.

Meeuws: “Nóóit in de kleedkamer…”

Czerniatynski: “Toch wel! Na die 2-8 nederlaag tegen Germinal Ekeren. Jij hebt hem nog buitengezet, Walter. Nu, als jonge gast heb ik ook meegemaakt hoe Constant Vanden Stock bij Anderlecht naar de kleedkamer kwam om ons toe te spreken. Op een deftige manier, dat wel. Door zijn natuurlijke gezag kreeg hij iedereen direct stil. Won je de volgende wedstrijd, stond hij daar terug. Maar dan met een extra premie. Zo was hij ook.”

“Hadden we de ploeg van Wembley samengehouden, en er twee of drie versterkingen aan toegevoegd, waren we zeker kampioen geworden. Of toch bijna. (lachje) Die ploeg had alles: techniek, fysiek en ervaring.”

Misschien lukt het nu.

Czerniatynski: “Antwerp zal er dicht bij zijn.”

Smidts: “Schrijf Brugge toch maar niet af.”

Meeuws: “Dat koopt straks nog een paar spelers, let maar op. Ik verwacht een tweestrijd. Maar als je mij vraagt wie ik het gun, dan zeg ik Antwerp. Brugge zit in een transitie, na drie titels op een rij. Dit is hét moment voor Antwerp.”

Zo positief.

Meeuws: “Omdat wij de andere kant hebben gezien: een uitgebalanceerde spelersgroep waarmee de successen voor het rapen lagen, maar waar het bestuur te weinig mee gedaan heeft. Nu ligt dat anders.”

Steekt dat niet?

Meeuws: “Néé, ik ben juist blij dat er eindelijk iemand investeert in Antwerp. Hoe je het ook draait of keert: Gheysens is een zegen voor Antwerp. De toekomst ziet er mooi uit.”

Smidts: “Ook al herken ik Antwerp niet meer, het blijft mijn club.”

Czerniatynski: “Jammer voor Hoefkens. Ga er maar aan staan, als beginnend coach van wie wordt verwacht dat je geschiedenis schrijft en een vierde opeenvolgende titel pakt.”

Smidts: “Hij heeft één voordeel: hij zal kunnen zeggen dat met Lang en De Ketelaere zijn beste twee spelers vertrokken zijn. Dat geeft hem wat krediet.”

Czerniatynski: “Krediet, bij een topclub?”

Meeuws: “Dat is alleen voor Kompany weggelegd. Verpak het als een proces, en je komt overal mee weg.” (lacht)

