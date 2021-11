De contractzorgen van Dries Mertens: wordt ook zijn salaris straks gehalveerd?

De fotograaf is nog niet getipt. De tafel voor twee in het restaurant van het Grand Vesuvio Hotel in Napels is evenmin gereserveerd.

Aurelio De Laurentiis, de gekke voorzitter van Napoli, heeft ervaring in contractonderhandelingen met Dries Mertens. De Rode Duivel en zijn kamp kennen ondertussen ook de trucs van de tegenpartij.

De signalen die Mertens uitzendt, kunnen niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Zijn contract in Napels loopt over zeven maanden af, maar bij iedere gelegenheid benadrukt hij dat hij graag wat langer in zijn paradijs zou willen blijven.

Het is ook de wens die zijn vrouw Kat heeft uitgesproken. Van het vakantiegevoel dat ze in Zuid-Italië heeft, wil ze best nog een jaartje langer proeven. Het prinselijk leventje in hun Palazzo donn’Anna. Het ontwaken met zicht op zee. In maart is hun plaatje er compleet: met de geboorte van hun eerste zoon. Omdat hij in Napels ter wereld komt, zal ‘il piccolo Ciro’ de dubbele nationaliteit krijgen, Belg en Italiaan. Ook hij wordt een Napolitaan voor het leven.

Beeld REUTERS

15 miljoen bruto per jaar

Sinds de zwangerschap drijven Mertens en zijn vrouw op een wolk, maar dagdromen doen ze liever niet te luid. Te ver vooruitkijken evenmin. In hun hoofd stopt het leven in Italië voorlopig op 30 juni 2022. Datum wanneer zijn contract verloopt.

Voor zijn club, SSC Napoli, liggen de kaarten eenvoudiger. Een paar klikken en handtekeningen volstaan. In het aflopende contract van Mertens staat immers een eenzijdige optie om de overeenkomst met een bijkomend jaar te verlengen. Voorlopig nam de club nog geen enkel initiatief om ze te activeren, hoewel ze hun populairste speler ook graag na zijn carrière in Napels willen houden. Un amore per la vita.

Alleen is de realiteit in het voetbal niet meer dezelfde als die in juni 2020, net na de eerste lockdown. Mertens tekende toen de deal van zijn leven. Een overeenkomst voor twee plus één jaar tegen een salaris dat, alle bonussen en (teken)premies inbegrepen, tot ruim 15 miljoen euro bruto per jaar kon oplopen.

De subtiele boodschappen die Napoli de voorbije maanden in de Italiaanse media heeft laten droppen, wijzen erop dat er veel minder geld voorhanden is dan toen. Het bankroet van 2004 indachtig voert voorzitter De Laurentiis een stringent financieel beleid. Zijn euro’s geeft de filmmagnaat niet zomaar uit.

Beeld REUTERS

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Napoli de afgelopen tien jaar z’n boekhouding zelden met grote verliezen afsloot. Zes keer winst, vier keer verlies in tien jaar tijd. Netto haalde de club in die periode bijna 200 miljoen euro op. In tegenstelling tot vele andere Europese topclubs heeft Napoli geen grote schulden uitstaan bij de banken. Op de rekeningen staat een appeltje voor de dorst.

Krediet dat Napels moet helpen om de tekorten in twee covidseizoenen op te vangen. In 2019-’20, het eerste pandemiejaar, ging de club 20 miljoen euro in het rood. Het grootste verlies in de afgelopen tien jaar. In het boekjaar 2020-’21 zullen de cijfers, door het mislopen van een Champions League-ticket, nog dieper duiken. Het is tegen die balans dat Napoli zijn contractverlengingen afweegt.

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek van de Italiaanse autoriteiten naar het kunstmatig opblazen van transferbedragen in zijn boekhouding, maar dat is niet de eerste zorg van zijn voorzitter. De loonkosten moeten naar beneden. Lorenzo Insigne, aanvoerder van Napoli en afgelopen zomer Europees kampioen met Italië, heeft de besparingsdrift al mogen voelen. Hij weigert bij te tekenen.

Zijn agent Vincenzo Pisacane in een Romeinse krant: “Mijn relatie met voorzitter De Laurentiis is fantastisch. Maar ik moet verduidelijken dat hij een contractvoorstel heeft gedaan tegen de helft van zijn vorig salaris. De Laurentiis weet dat hij meer geld zal moeten bieden.”

Beeld Photo News

Mertens kreeg voorlopig nog geen nieuw voorstel voor een afgeslankt contract, maar weet wat hij kan verwachten. Hij heeft nog tijd. De twee vorige contractverlengingen met Napoli vonden telkens ver in extra tijd plaats. In mei 2017 en juni 2020, nauwelijks een maand voor zijn overeenkomst af zou lopen.

Nu belangrijkste concurrent Victor Osimhen drie maanden aan de kant staat met breuken in het aangezicht hoopt Napoli’s topschutter aller tijden op het veld betere contractcijfers af te dwingen. Als money time aanbreekt, kan een voetballer doorgaans meer. De schouder zit weer netjes vast na een operatie. Na vier maanden inactiviteit wil Mertens bewijzen dat hij op zijn vierendertigste nog niet versleten is. En dat hij Napoli nog altijd van goudwaarde kan zijn.

Pas als De Laurentiis een paparazzo tipt over een belangrijke ontmoeting tussen Mertens en hem, begint het echte schaakspel om de centen.

In 2020 slaagde de voorzitter erin om Mertens te masseren tijdens een lastminutelunch. De Rode Duivel had Chelsea afgewezen en flirtte ook met Inter.

Uiteindelijk mondde druk van beide kanten uit in een laat akkoord. Met Mertens als grote winnaar.

Zijn populariteit in Napels blijft pieken.