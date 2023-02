De Condé waakt over de toekomst van Genk: ‘El Khannouss is mentaal net zo sterk als met zijn voeten’

Leider Racing Genk ontvangt zondag Antwerp. Aandachtige toeschouwer zal Dimitri de Condé zijn, die de club al jaren in goede banen leidt. ‘Onze cijfers zijn groen, weinig eersteklassers kunnen dat zeggen.’

Zijn ambitie destijds was prijzen winnen, de kleedkamer beter maken en de langst dienende technisch directeur van Racing Genk worden. Et voilà. Volgende maand heeft Dimitri de Condé (48) al acht jaar de sportieve sleutels in handen van de huidige competitieleider.

“Onwezenlijk”, zegt hij. “Toen ik na mijn spelerscarrière jarenlang in de autobandenzaak van mijn vader werkte, miste ik de adrenaline van het voetbal. Dat was een harde realitycheck. Er gaat geen avond voorbij of ik begin over voetbal. Alleen is de druk die bij mijn job komt kijken best heftig. Dat is toch iets waarover ik moet waken.”

Dat u de stress niet meeneemt naar huis, bedoelt u?

“Honderd procent. Mijn kinderen zeiden twee jaar geleden tegen me: ‘Wij gaan niet meer op vakantie met jou, papa.’ Omdat ik constant met mijn gsm bezig was of met mijn gedachten elders zat. Dat was best confronterend. Intussen probeer ik om af en toe een dag vrij te maken voor mijn kinderen. Het gebeurt alleen nog te weinig, door de zakenman die in me zit.”

Hoelang gaat u dit ritme nog volhouden? Marc Overmars kreeg eind vorig jaar een hartaanval, Peter Verbeke liep een virale infectie aan een hartspier op, Sven Jaecques verloor al twee keer het bewustzijn.

“Het is belangrijk dat ik kan blijven wandelen, anders haal ik mijn pensioen niet. Ik voel het aan wanneer ik even gas terug moet nemen. Vorig jaar heb ik echt op de rand gebalanceerd. Minder slapen, stress, een ongezonde levenswijze: dat maakt deze job zo heftig.”

Uit welk dossier hebt u in die acht jaar het meeste voldoening gehaald?

“Dat van Alejandro Pozuelo. Negen op de tien spelers zouden ook zonder Genk een mooie carrière hebben gemaakt. Een Ruslan Malinovskyi had altijd wel iemand ontdekt. Maar Pozuelo moest weg bij Swansea en was bij Rayo Vallecano op de bank beland. Zijn contract liep af en hij was gekraakt. Zonder Genk speelde hij nu misschien in derde klasse en had hij nooit goed zijn kost verdiend.”

En het meest frustrerende dossier? Welke topspeler hebt u door de vingers laten glippen?

“Pa Haaland heeft bij ons gezeten om over zijn zoon te praten. Maar Salzburg en Club Brugge waren toen ook met hem bezig, waardoor ik al snel het gevoel kreeg: dit gaat niet lukken.

“Dat we destijds naast Krépin Diatta hebben gegrepen, vind ik nog steeds verschrikkelijk jammer. Door ‘een bepaald financieel accent’ wilde het bestuur niet mee. Gelukkig missen we over het algemeen niet te veel dossiers. Ook al merk ik dat het steeds moeilijker wordt. Duurder en duurder ook.”

Dimitri de Condé: "Vorig jaar heb ik echt op de rand gebalanceerd." Beeld Photo News

Jullie hebben geen geldschieter die in geval van nood zijn portefeuille opentrekt.

“We moeten goed nadenken over de toekomst van de club, zodat we niet alleen overleven maar ook competitief blijven en groeien. Door het vertrek van Paul Onuachu zijn onze cijfers groen, weinig eersteklassers kunnen dat zeggen, maar ondertussen verandert de voetbalmarkt wel. De groep rond Manchester City koopt jonge talenten op, terwijl wij geen extra geld in de club kunnen pompen.”

Als vzw kunnen jullie op lange termijn toch niet concurrentieel blijven?

“Het is die vraag die we ons inderdaad moeten stellen. Het allerbelangrijkste is wel dat Genk zijn eigenheid behoudt. Wij zijn een club die mooi voetbal brengt, schuldenvrij is, veel kansen aan de jeugd geeft en ook bezig is met de gemeenschap. Met als kers op de taart: de prijzen en de absolute talenten die hier al zijn doorgebroken. Dat moet blijven, want als investeerders zich door hun emoties plots moeien met het sportieve hart zou dat een ramp zijn.”

Wat is de grootste verdienste van Wouter Vrancken tot dusver?

“Dat hij Genk doet leven.”

U zult uw succescoach deze zomer niet kwijtspelen aan Club, zoals Philippe Clement destijds?

“Dat denk ik niet, neen. Zijn hart ligt bij Genk, terwijl Clement een Club Brugge-man is. Klaar. Vrancken staat ook niet te springen om elders in België trainer te worden. Na drie speeldagen ben ik al naar de voorzitter gegaan om zijn contract van onbepaalde duur om te zetten naar een overeenkomst tot 2026.”

Waar speelt Bilal El Khannouss volgend seizoen?

“Bij Genk. El Khannouss moet hier nog minstens anderhalf jaar voetballen. Vroeger vertrekken is onbespreekbaar. Wil dat zeggen dat we deze zomer alle geïnteresseerde clubs gaan afblokken? Neen. Maar we gaan niet plooien. El Khannouss is geen flankspeler die in minuut zestig invalt, hij is onze spelverdeler. Dat is meer waard dan de laatste twintig minuten te mogen meespelen in pakweg de Bundesliga.”

Hoe speciaal is hij?

“El Khannouss behoort tot het beste wat Genk ooit heeft gehad. Toen hij nog bij de U18 speelde, stuurde ik al naar de voorzitter: ‘Dit is de nieuwe Ziyech. We mogen hem echt niet verliezen.’

“Weet je wat het ook is? El Khannouss stelt mij gerust, niet andersom. Onze toppers vroeger hadden dat ook. Ze zijn zó zelfzeker en niet beïnvloedbaar door omstandigheden. El Khannouss zal weleens een mindere periode hebben, maar hij zal nooit door het ijs zakken. Nooit. Omdat hij mentaal net zo sterk is als met zijn voeten.”

Zou u vijf punten van jullie voorsprong willen inruilen voor een rechtstreeks Champions League-ticket?

“Neen, want onze voorsprong op Union is echt niet groot. Daar leeft de titel trouwens nog harder dan bij ons. Union voelt waartoe het in staat is en was er vorig jaar al dichtbij.”

Union strijdt nog op drie fronten. Jullie kunnen volledig focussen op de titelstrijd.

“Een drukke kalender is zeker geen voordeel. Maar dat betekent niet dat zij geen kampioen kunnen worden. Er heerst een positieve vibe, in combinatie met hun brede, sterke kern. Bij elke andere ploeg in België zouden Lapoussin én Adingra spelen, in plaats van één van de twee. Ik heb in augustus al gezegd: ‘Wie voor Union eindigt, is kampioen.’”