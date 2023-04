De comeback van Swiatek verloopt vlotter dan die van Nadal

Iga Swiatek stond een maand aan de kant met een ribblessure na haar verlies in de halve finales in Indian Wells. Bij haar terugkeer hervatte de 21-jarige Poolse, als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, met een probleemloze zege tegen de Chinese Qinwen Zheng (6-1 en 6-4). In de kwartfinales wacht de Tsjechische Karolina Pliskova.

In Stuttgart is Swiatek de titelverdedigster. Ze versloeg vorig jaar in de finale de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Rafael Nadal moet zijn comeback dan weer uitstellen en past voor het masterstoernooi van Madrid, dat op 26 april van start gaat. Nadal won er al vijf keer, maar voelt zich onvoldoende fit om nu deel te nemen.

De 36-jarige Spanjaard speelde geen wedstrijd meer sinds januari. “De herstelperiode zou zes tot acht weken duren en we zitten nu in de veertiende week”, baalt hij. “De heupblessure is nog steeds niet genezen en ik kan niet zo hard werken als nodig is om mee te doen. Ik was aan het trainen, maar we hebben een paar dagen geleden besloten om het roer een beetje om te gooien, nog een behandeling te doen en te kijken of het beter gaat. Ik kan niet zeggen wanneer ik terugkeer in competitie.”

De 22-voudige grandslamwinnaar is intussen weggezakt naar de veertiende plaats op de ATP-ranking. In het beste geval zal hij voor Roland Garros enkel het toernooi van Rome kunnen spelen, dat op 10 mei begint.